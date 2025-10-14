La Capital | Ovación | selección

El insólito caso de la selección que deberá ser goleada para soñar con el Mundial 2026

Las Eliminatorias europeas tendrán un caso único: el peor seleccionado del ranking mundial deberá perder para seguir en carrera hacia la Copa del Mundo

14 de octubre 2025 · 11:37hs
La selección de San Marino anotó su único gol en Eliminatorias frente a Rumania.

La selección de San Marino anotó su único gol en Eliminatorias frente a Rumania.

Las Eliminatorias europeas tendrán un insólito episodio en la definición de los clasificados al próximo Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. La selección de San Marino, que ocupa el último lugar del ranking mundial de la Fifa, todavía cuenta con una remota chance de clasificar, pero para eso deberá perder por goleada su próximo partido.

El seleccionado del pequeño país ocupa el 210º puesto del ranking y solamente sumó tres victorias en 219 partidos oficiales en toda su historia, pero las tres fueron ante el mismo rival: Liechtenstein. No obstante, todavía podría obtener un boleto a la próxima Copa del Mundo si se da una particular combinación de resultados.

Gracias a las actuales reglas del sistema de clasificación, el formato de la Uefa ofrece distintas vías para llegar al Mundial, entre las que se dan oportunidades inesperadas incluso para los equipos de menor jerarquía.

San Marino ocupa el 210º puesto del ranking como la peor selección del mundo.

Cómo es el sistema de clasificación de la Uefa

Entre los 16 cupos disponibles para los seleccionados europeos, 12 de ellos se otorgan directamente a los ganadores de cada grupo de las Eliminatorias, mientras que los otros cuatro lugares se definen a través de un repechaje de playoffs.

Esta instancia de repechaje cuenta con la participación de 16 seleccionados, los cuales se definen entre los 12 segundos de cada zona y los cuatro mejores ganadores de grupo de la Nations League que no logren clasificar entre los dos primeros de su zona en las Eliminatorias.

Una vez definidos estos cupos, apenas unos meses antes de la Copa del Mundo, se definen los cuatro boletos definitivos para el Mundial, por lo que puede haber sorpresas con equipos debutantes o gigantes del fútbol mundial que son eliminados (por ejemplo Italia en 2022).

Cómo podría clasificar San Marino

Hace unos meses, San Marino logró un hecho sin precedentes para su historia y ganó dos partidos frente a Liechtenstein en la Liga D de la Nations League, la última de las divisiones, además de un empate y una derrota frente a Gibraltar. Finalmente, ganó su grupo y ascendió a la Liga C de la próxima edición.

Ante este triunfo en su zona, ingresó en la parrilla de eventuales beneficiarios del repechaje, aunque su lugar dependerá de que los demás triunfadores logren su clasificación. Para eso, selecciones como República Checa, Suecia, Irlanda del Norte y, especialmente, Rumania deberán quedar entre los dos primeros de su zona en estas Eliminatorias para liberar los cupos que se otorgan a los ganadores de la Nations League.

La Serenissima ya no tiene chances en su zona, pero todavía se ilusiona con el repechaje.

En estas Eliminatorias no sumó puntos y recibió 32 goles en contra en siete partidos, con solamente un tanto a su favor. En la última jornada que se disputará el 18 de noviembre, San Marino enfrentará a Rumania en un duelo decisivo, ya que los rumanos están en el 3º puesto y pelean por alcanzar el 2º lugar, por lo que necesitarán una abultada victoria para superar a Bosnia por diferencia de goles. A pesar de recibir una goleada en contra, el conjunto sanmarinense se vería favorecido en su ilusión de disputar el repechaje.

A raíz de esto, el combinado apodado la Serenissima necesita ser goleado con una amplia diferencia para mantener las chances de continuar con vida en la próxima ronda rumbo al Mundial, pero además dependerá de que en los otros grupos clasifiquen las selecciones de mayor nivel que ganaron su zona en la Nations League.

