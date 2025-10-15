La Capital | Ovación | Central

Central: cómo le fue a Campaz con la selección de Colombia, cuándo llega y sus chances para el domingo

El tumaqueño fue titular en el último amistoso ante Canadá, pero fue reemplazado en el entretiempo. Holan aguarda para ver cómo llega desde lo físico

Elbio Evangeliste

15 de octubre 2025 · 14:09hs
Si llega en condiciones

Si llega en condiciones, Campaz sería titular en el Central de Holan que el domingo recibirá a Platense.

El nombre de Jaminton Campaz es uno de los que en Central miraron con atención durante la semana y se aguarda su llegada para ver si lo hace en condiciones de jugar el domingo ante Platense, un partido clave para el Canalla en relación a sus expectativas de seguir creciendo.

Campaz no estuvo presente el pasado sábado contra Vélez porque formó parte de la selección de Colombia en la fecha Fifa de partidos amistosos. En los dos tuvo participación.

El último de esos partidos fue el martes por la noche, en Nueva York, donde Colombia igualó sin goles frente a Canadá. Allí Campaz fue titular, pero no salió a jugar el segundo tiempo. Fue reemplazado por James Rodríguez.

Desde Colombia le indicaron a Ovación que el cambio se debió a una decisión del entrenador Néstor Lorenzo y que nadie tenía el reporte de que haya sido por alguna molestia o lesión.

Campaz2
Jaminton Campaz se exige en el amistoso contra Canadá. El colombiano lo esperan para este jueves en Central.

Cómo jugó Campaz contra Canadá

“El partido de Jaminton fue normalito, sin tanto desequilibrio, pero en realidad jugó como el resto del equipo. Colombia no tuvo un buen partido contra Canadá”, indicaron directamente desde Estados Unidos.

Antes de eso, en el primer partido, Colombia derrotó 4 a 0 a México, también en Estados Unidos. Allí Jaminton estuvo en el banco e ingresó a los 20 minutos del complemento en lugar de Kevin Serna.

Los jugadores colombianos volaron directamente de Estados Unidos hacia los países donde juegan y a Campaz lo esperan ya para este jueves. Una vez que llegue se pondrá bajo las órdenes de Ariel Holan y si no tiene problemas desde lo físico tendrá muchas chances de jugar desde el arranque contra Platense.

