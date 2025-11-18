La Capital | La Ciudad | Giovani Mvogo Eteme

Muerte de Giovani Mvogo Eteme: reclaman la exhumación del cuerpo y piden investigar al agente de la PSA

Una comisión del Concejo recibió a la familia del joven para que no se caiga la causa, de la cual no hay avances. El próximo 28 de noviembre habrá una marcha

Matías Petisce

Por Matías Petisce

18 de noviembre 2025 · 20:40hs
Familiares del joven Giovani Mvogo Eteme reclaman justicia por la muerte del joven jugador de vóley de Central Córdoba

Virginia Benedetto / La Capital

Familiares del joven Giovani Mvogo Eteme reclaman justicia por la muerte del joven jugador de vóley de Central Córdoba

La comisión de Disidencias, Feminismos y Derechos Humanos del Concejo Municipal recibió a la familia de Giovani Mvogo Eteme, el joven jugador de vóley de Central Córdoba cuyo cuerpo apareció sin vida el 28 de noviembre de 2024 en la zona del Parque España por razones aún desconocidas.

A poco de cumplirse un año de su muerte, la familia solicitó la exhumación del cuerpo para extraer muestra de ADN y reiteró que se mantenga activa la investigación sobre el policía de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), el único testigo de la causa, quien denunció el hallazgo del cuerpo aquella madrugada.

Es por eso que ese cuerpo de ediles solicitará una audiencia entre la fiscal Mariana Prunotto, que interviene en la causa, y los familiares y el propio fiscal Regional, Matías Merlo. El próximo 28 de noviembre, justamente el día del aniversario de la muerte de Giovani, está prevista una marcha para pedir justicia por la muerte del joven y contará con el acompañamiento de ediles locales.

Caso Giovani: El Concejo Municipal recibió a la familia

La audiencia se realizó este lunes, a las 14, presidida la su vicepresidenta de la comisión, la concejala Jesica Pellegrini (Ciudad Futura), con la participación de las edilas Norma López (Justicia Social), Anahí Schilbelbein (bloque Radical), Alicia Pino (bancada Socialista) y María Fernanda Rey (bloque Justicialista). En el recinto estuvo presente Mario López, psicólogo y acompañante de la familia.

Vanesa Palavecino, mamá de Giovani, reclamó justicia por la "muerte dudosa" de su hijo y, a su vez, pidió el acompañamiento del cuerpo legislativo para exigir a la Fiscalía que profundice la investigación y determine qué ocurrió la madrugada del 28 de noviembre de 2024.

giovani4
El peritaje realizado incluyó el playón de ingreso al auditorio del Parque de España, donde habría caído el cuerpo desde altura.

El peritaje realizado incluyó el playón de ingreso al auditorio del Parque de España, donde habría caído el cuerpo desde altura.

Muerte dudosa

Durante su exposición, mencionó distintos episodios del proceso judicial, entre ellos el cambio de carátula de suicidio a muerte dudosa, la realización de un simulacro del hecho y una reconstrucción digital.

"La causa sigue sin avances, por eso solicitamos el apoyo del Concejo para que soliciten una audiencia con la Fiscalía, porque todos los pedidos que enviamos aún no tuvimos respuesta. Ellos van a respaldarnos porque la fiscal Mariana Prunotto y el fiscal regional Matías Merlo no nos responden", señaló Palavecino en declaraciones a Trascendental, de LT8.

>> Leer más: Muerte del jugador de vóley de Central Córdoba: la hipótesis del suicidio parece estar cada vez más lejos

En ese sentido mencionó "la pérdida de filmaciones de cámaras de videovigilancia particulares que podrían haber arrojado algo relevante y tampoco se hizo un back up, por eso no hay imágenes" y reclamó la geolocalización de teléfonos, puesto que el celular de Giovani aún sigue desaparecido y desde mayo se desactivó por completo.

giovani

"El teléfono nunca lo encontraron. Se activó y en mayo de este año se desactivó por completo, pero se supone que se utilizaba con otra línea y eso es lo que me intriga cada vez más", lamentó Vanesa.

Por otra parte, también exigió el avance de la reconstrucción digital a partir del simulacro realizado el pasado 7 de agosto en la zona del Parque España y pidió profundizar la investigación respecto al agente de la PSA.

Sospechas sobre el agente de la PSA

Asimismo, pidió que se mantenga activa la investigación sobre un agente de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), que habría tomado imágenes en la madrugada del fallecimiento.

"Esta persona dio el aviso de que había un cuerpo, pero nosotros notamos muchas contradicciones. Por eso también reclamamos una investigación profunda con esta persona (en alusión al policía de la PSA)

"Sé perfectamente que él no lo hizo (quitarse la vida) y su cuerpo manifestó otra cosa. Tenía muchos golpes y estaba lastimado, como rasgos de uñas clavadas de un tercero", aseguró respecto a la hipótesis de suicidio que se barajó en un primer momento una vez hallado el cuerpo y que luego quedó certificado en un informe preliminar tras la autopsia practicada en el Instituto Médico Legal (IML).

>> Leer más: Muerte del jugador de vóley de Central Córdoba: sin evidencias de violencia policial en un caso con demasiadas incógnitas

En ese marco, Palavecino también solicitó la exhumación del cuerpo para obtener muestras de ADN a partir de la falta de preservación de huellas y rastros en la ropa de Giovani, pruebas que se obviaron y hubieran sido de interés para la causa, de acuerdo a un informe elevado por el Centro de Asistencia Judicial (CAJ), que asiste a la familia.

giovani.jpg
Compañeros del club charrúa, familiares y amigos reclaman el esclarecimiento de la muerte de Giovani Mvogo.

Compañeros del club charrúa, familiares y amigos reclaman el esclarecimiento de la muerte de Giovani Mvogo.

Durante la reunión, que se llevó a cabo en forma virtual, ya que la madre del joven no reside en Rosario, los integrantes de la comisión se comprometieron a gestionar una audiencia formal entre los familiares y autoridades del Ministerio Público de la Acusación (MPA), además de avanzar en una declaración institucional para visibilizar el reclamo.

Además, acordaron informar la situación planteada por la madre del joven en la reunión de Labor Parlamentaria y que el próximo jueves presentarán sobre tablas una declaración.

Palavecino solicitó el acompañamiento de los concejales en la marcha que se realizará el próximo viernes 28 de noviembre, cuando se cumpla un año de la muerte del joven, aún sin movil y circunstancias claras.

Noticias relacionadas
Las multas por navegar bajo los efectos del alcohol pueden llegar a los 4 millones de pesos.

Las multas por conducir una embarcación alcoholizado llegan hasta los 4 millones de pesos

El programa Billetera Santa Fe se podrá utilizar en 31 comercios de Rosario

Volvió Billetera Santa Fe: qué locales de Rosario ofrecen el reintegro

Alberto Ricci, intendente de Villa Gobernador Gálvez, habló del conflicto 

Preocupación en Villa G. Gálvez por el conflicto con la EPE: "Somos rehenes"

Los alimentos comestibles signficaron unos 88 mil pesos del total de la canasta

Una familia de Rosario necesitó más de $1,8 millones para cubrir gastos básicos

Ver comentarios

Las más leídas

Cómo empieza Newells en la tabla de promedios para la temporada 2026

Cómo empieza Newell's en la tabla de promedios para la temporada 2026

Billetera Santa Fe regresa recargada: sube topes y multiplica reintegros

Billetera Santa Fe regresa recargada: sube topes y multiplica reintegros

Detuvieron a ocho policías por un operativo falso para robar en una casa de familia

Detuvieron a ocho policías por un operativo falso para robar en una casa de familia

Retiran el semáforo de piso instalado en la esquina de Córdoba y Corrientes

Retiran el semáforo de piso instalado en la esquina de Córdoba y Corrientes

Lo último

Deudas provinciales: Caba hizo punta con un bono por u$s600 millones

Deudas provinciales: Caba hizo punta con un bono por u$s600 millones

Vassalli: la UOM denunció incumplimientos y el conflicto se reaviva

Vassalli: la UOM denunció incumplimientos y el conflicto se reaviva

El dólar mayorista quebró una racha bajista y volvió a ubicarse en $1.400

El dólar mayorista quebró una racha bajista y volvió a ubicarse en $1.400

Muerte de Giovani Mvogo Eteme: piden exhumar el cuerpo e investigar al agente de la PSA

Una comisión del Concejo recibió a la familia del joven para que no se caiga la causa. El próximo 28 de noviembre habrá una marcha
Muerte de Giovani Mvogo Eteme: piden exhumar el cuerpo e investigar al agente de la PSA

Por Matías Petisce
Cáncer de pulmón: suben los casos en Santa Fe y tienen un alto nivel de mortalidad

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Cáncer de pulmón: suben los casos en Santa Fe y tienen un alto nivel de mortalidad

Plantas medicinales en Rosario: de qué se trata la farmacia viva de la UNR
La Ciudad

Plantas medicinales en Rosario: de qué se trata la "farmacia viva" de la UNR

La Justicia ordenó decomisar todos los bienes de Cristina Kirchner
Política

La Justicia ordenó decomisar todos los bienes de Cristina Kirchner

Fraude con combustibles: 14 policías seguirán presos hasta mayo
POLICIALES

Fraude con combustibles: 14 policías seguirán presos hasta mayo

Volvió Billetera Santa Fe: qué locales de Rosario ofrecen el reintegro
La Ciudad

Volvió Billetera Santa Fe: qué locales de Rosario ofrecen el reintegro

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Cómo empieza Newells en la tabla de promedios para la temporada 2026

Cómo empieza Newell's en la tabla de promedios para la temporada 2026

Billetera Santa Fe regresa recargada: sube topes y multiplica reintegros

Billetera Santa Fe regresa recargada: sube topes y multiplica reintegros

Detuvieron a ocho policías por un operativo falso para robar en una casa de familia

Detuvieron a ocho policías por un operativo falso para robar en una casa de familia

Retiran el semáforo de piso instalado en la esquina de Córdoba y Corrientes

Retiran el semáforo de piso instalado en la esquina de Córdoba y Corrientes

Ataque a Dylan Cantero: el gobierno provincial analiza reconfiguración de liderazgos

Ataque a Dylan Cantero: el gobierno provincial analiza "reconfiguración de liderazgos"

Ovación
Hay tres nominados en Newells para ejercer la función de director deportivo

Por Rodolfo Parody
Ovación

Hay tres nominados en Newell's para ejercer la función de director deportivo

Hay tres nominados en Newells para ejercer la función de director deportivo

Hay tres nominados en Newell's para ejercer la función de director deportivo

Franco Colapinto fue el centro de una muy fuerte acusación por parte de un excampeón de la Fórmula 1

Franco Colapinto fue el centro de una muy fuerte acusación por parte de un excampeón de la Fórmula 1

Central lanza una nueva línea de camiseta inspirada en el modelo utilizado en la Conmebol 95

Central lanza una nueva línea de camiseta inspirada en el modelo utilizado en la Conmebol 95

Policiales
Preventiva para un hombre que quiso matar a su pareja en Puerto San Martín
Policiales

Preventiva para un hombre que quiso matar a su pareja en Puerto San Martín

Indagarán al juez Salmain por la causa que lo involucra al financista Whpei

Indagarán al juez Salmain por la causa que lo involucra al financista Whpei

Fraude con combustibles: 14 policías seguirán presos hasta mayo

Fraude con combustibles: 14 policías seguirán presos hasta mayo

Prisión preventiva para un empleado del Heca que hurtó insumos médicos

Prisión preventiva para un empleado del Heca que hurtó insumos médicos

La Ciudad
Muerte de Giovani Mvogo Eteme: piden exhumar el cuerpo e investigar al agente de la PSA

Por Matías Petisce
La Ciudad

Muerte de Giovani Mvogo Eteme: piden exhumar el cuerpo e investigar al agente de la PSA

Cáncer de pulmón: suben los casos en Santa Fe y tienen un alto nivel de mortalidad

Cáncer de pulmón: suben los casos en Santa Fe y tienen un alto nivel de mortalidad

Las multas por conducir una embarcación alcoholizado llegan hasta los 4 millones de pesos

Las multas por conducir una embarcación alcoholizado llegan hasta los 4 millones de pesos

Volvió Billetera Santa Fe: qué locales de Rosario ofrecen el reintegro

Volvió Billetera Santa Fe: qué locales de Rosario ofrecen el reintegro

Confirman el procesamiento de Alberto Fernández en la causa Seguros
Política

Confirman el procesamiento de Alberto Fernández en la causa Seguros

Preocupación en Villa G. Gálvez por el conflicto con la EPE: Somos rehenes
La Ciudad

Preocupación en Villa G. Gálvez por el conflicto con la EPE: "Somos rehenes"

Una familia de Rosario necesitó más de $1,8 millones para cubrir gastos básicos
La Ciudad

Una familia de Rosario necesitó más de $1,8 millones para cubrir gastos básicos

Un camionero circulaba por la ruta con una licencia de conducir trucha
La Región

Un camionero circulaba por la ruta con una licencia de conducir trucha

Detuvieron a ocho policías por un operativo falso para robar en una casa de familia
Policiales

Detuvieron a ocho policías por un operativo falso para robar en una casa de familia

Un médico rosarino salvó a una pasajera que sufrió un síncope en pleno vuelo
Información general

Un médico rosarino salvó a una pasajera que sufrió un síncope en pleno vuelo

Ataque al Heca: imputaron a un hombre por ocultar la moto usada en la balacera
Policiales

Ataque al Heca: imputaron a un hombre por ocultar la moto usada en la balacera

Sin clases este miércoles en la UNR por un paro de los no docentes
La Ciudad

Sin clases este miércoles en la UNR por un paro de los no docentes

Billetera Santa Fe regresa recargada: sube topes y multiplica reintegros
La Ciudad

Billetera Santa Fe regresa recargada: sube topes y multiplica reintegros

Retiran el semáforo de piso instalado en la esquina de Córdoba y Corrientes
La Ciudad

Retiran el semáforo de piso instalado en la esquina de Córdoba y Corrientes

Vuelve la Feria de Librerías de Viejo al ECU, con un especial sobre Saint Exupery
LA CIUDAD

Vuelve la Feria de Librerías de Viejo al ECU, con un especial sobre Saint Exupery

Qué es Cloudflare: el servicio de internet que generó fallas en X y diferentes sitios web
Tecnología

Qué es Cloudflare: el servicio de internet que generó fallas en X y diferentes sitios web

Anmat prohibió una marca de productos de limpieza y desengrasantes
Información General

Anmat prohibió una marca de productos de limpieza y desengrasantes

Cambios para el pago con débito de monotributistas y autónomos
Información General

Cambios para el pago con débito de monotributistas y autónomos

Caso Maradona: destituyen a la jueza Makintach por el escándalo del documental
Información General

Caso Maradona: destituyen a la jueza Makintach por el escándalo del documental

Van contra una senadora de LLA por supuestos vínculos con Fred Machado
Política

Van contra una senadora de LLA por supuestos vínculos con Fred Machado

Video: policías asistieron a una mujer que tuvo a su bebé dentro de un auto
LA CIUDAD

Video: policías asistieron a una mujer que tuvo a su bebé dentro de un auto

Clubes náuticos y guarderías apoyan los controles de alcoholemia para navegantes

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Clubes náuticos y guarderías apoyan los controles de alcoholemia para navegantes

El tiempo en Rosario: vuelve el calor en un martes despejado
La Ciudad

El tiempo en Rosario: vuelve el calor en un martes despejado

Fentanilo: el Colegio de Abogados y el Concejo ayudarán con las historias clínicas

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Fentanilo: el Colegio de Abogados y el Concejo ayudarán con las historias clínicas