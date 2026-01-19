Mundial 2026: los partidos de la selección argentina se transmitirán por la TV Pública

Manuel Adorni anunció a través de sus redes sociales que los encuentros podrán además ser escuchados por Radio Nacional

El debut de Argenitna en el Mundial será el martes 16 de junio contra Argelia

Manuel Adorni anunció este lunes que todos los partidos de la selección argentina en el Mundial 2026 se transmitirán por la Televisión Pública y Radio Nacional . La competencia se llevará a cabo desde el 11 de junio hasta el 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá.

El jefe de Gabinete expresó cómo se llevará adelante la difusión de los encuentros: " Gracias a un acuerdo comercial , el costo de los derechos de transmisión no será afrontado con el dinero de los impuestos", sostuvo.

"Para todos, sin usar la plata de todos" , sintetizó.

Luego de que la transmisión de la Copa América 2024, las Eliminatorias Sudamericanas y los amistosos estuviesen a cargo de Telefé y Tyc Sports, el gobierno nacional cumplió con lo prometido y continuó con la tradicional compra de los derechos televisivos para las citas mundialista. "Estoy llevando adelante las gestiones para que los argentinos puedan ver el Mundial 2026 de la manera más eficiente posible”, había dicho Adorni meses atrás.

Embed La Televisión Pública y Radio Nacional transmitirán todos los partidos de la Selección Argentina durante la Copa del Mundo 2026.



Gracias a un acuerdo comercial, el costo de los derechos de transmisión no será afrontado con el dinero de los impuestos.



Para todos, sin usar la… — Manuel Adorni (@madorni) January 19, 2026

>> Leer más: Mundial 2026: cuáles son los antecedentes de Argentina contra los tres rivales de su grupo

El camino de Argentina en el Mundial 2026

Mientras el recuerdo de Qatar sigue vigente, la selección argentina ya conoce su camino inicial en la Copa del Mundo 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Argentina integrará el Grupo J junto a Argelia, Austria y Jordania.

El calendario de la fase de grupos será el siguiente: debutará ante Argelia el martes 16 de junio en Kansas City desde las 22 hora argentina, luego enfrentará a Austria el lunes 22 en Dallas a las 14 y cerrará la zona frente a Jordania el sábado 27 a partir de las 23, nuevamente en Dallas.

La posición final en el grupo definirá el cruce de playoffs. Si Argentina termina primera, podría enfrentar en 16avos de final al segundo del Grupo H, integrado por España, Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde, un escenario que anticipa un recorrido exigente para el campeón del mundo. En cambio, si termina segundo irá contra el primero del grupo mencionado anteriormente.

Todos los grupos del Mundial

Grupo A: México, Corea del Sur, Sudáfrica y Repechaje Europa

Grupo B: Canadá, Suiza, Qatar y Repechaje Europa

Grupo C: Brasil, Marruecos, Escocia y Haití

Grupo D: Estados Unidos, Australia, Paraguay y Repechaje Europa

Grupo E: Alemania, Ecuador, Costa de Marfil y Curazao

Grupo F: Países Bajos, Japón, Túnez y Repechaje Europa

Grupo G: Bélgica, Irán, Egipto y Nueva Zelanda

Grupo H: España, Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde

Grupo I: Francia, Senegal, Noruega y Repechaje Internacional

Grupo J: Argentina, Austria, Argelia y Jordania

Grupo K: Portugal, Colombia, Uzbekistán y Repechaje Internacional

Grupo L: Inglaterra, Croacia, Panamá y Ghana