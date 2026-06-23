Aerolíneas Argentinas vende pasajes promocionados para ver a la selección argentina en el Mundial

La compañía aérea ofrece tarifas especiales para los hinchas que quieran viajar al próximo partido ante Jordania, por la tercera fecha de la Copa del Mundo

La venta de paquetes de turismo para el Mundial 2026 tuvo una caída con relación al 2022

Aerolíneas Argentinas lanzó una promoción especial para los fanáticos que quieran acompañar a la selección argentina en el Mundial 2026. La compañía puso a la venta pasajes a precios promocionales para el tramo de ida hacia Dallas , con salidas previstas para los días 25 y 26 de junio.

La iniciativa apunta a facilitar el traslado de los hinchas que deseen asistir al partido frente a Jordania, correspondiente a la tercera y última fecha de la fase de grupos de la Copa del Mundo. El encuentro se disputará el sábado 27 de junio, a las 23 (hora argentina), en el Dallas Stadium .

La tarifa promocional tiene un valor base de USD 500, aunque el precio final asciende a USD 655 por persona si se consideran los impuestos y tasas obligatorias. Se trata de una categoría económica que no permite cambios sin penalidad y que incluye únicamente un equipaje de mano de hasta 10 kilogramos.

Para quienes necesiten despachar equipaje, Aerolíneas Argentinas ofrece una categoría superior que permite transportar una valija de hasta 23 kilos. En ese caso, la tarifa disponible para estos vuelos alcanza los USD 1.190 , según la disponibilidad al momento de la compra.

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Además, si se hacen cambios antes del viaje habrá un cargo de USD 150, mientras que las modificaciones posteriores al vuelo tendrán un cargo de USD 200.

Por su parte, la tarifa Plus permite despachar una valija de 23 kilos y ofrece condiciones más flexibles para modificaciones posteriores.

Opciones de regreso desde Estados Unidos

Para el tramo de regreso, Aerolíneas Argentinas ofrece distintas alternativas según la ciudad y la fecha elegida. Uno de los ejemplos más económicos corresponde a vuelos desde Miami hacia Ezeiza, con tarifas desde USD 234 para viajar entre el 30 de junio y el 3 de julio.

Sin embargo, los valores aumentan significativamente en fechas de mayor demanda. Para determinadas jornadas, los pasajes pueden superar los USD 1.100.

La compañía destacó que estas opciones permiten combinar vuelos especiales con la operación regular hacia Miami y otras conexiones dentro de Estados Unidos.

La promoción forma parte del esquema de servicios especiales que Aerolíneas Argentinas diseñó para acompañar el movimiento de pasajeros durante el Mundial 2026. Hasta el momento, la empresa ya realizó tres vuelos especiales vinculados al torneo: dos con destino a Kansas y uno a Dallas.

Estos servicios complementan la programación habitual de la aerolínea hacia Estados Unidos y amplían las posibilidades de conexión para los hinchas argentinos que siguen a la Scaloneta en las distintas sedes mundialistas.

En paralelo, la aerolínea decidió cancelar los vuelos directos desde ciudades del interior del país hacia Miami durante el Mundial. Ante ese escenario, la compañía optó por concentrar la operación en Buenos Aires y reforzar las frecuencias desde Ezeiza para mantener la rentabilidad de los servicios.