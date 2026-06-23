La Capital | Información General | Aerolíneas Argentinas

Aerolíneas Argentinas vende pasajes promocionados para ver a la selección argentina en el Mundial

La compañía aérea ofrece tarifas especiales para los hinchas que quieran viajar al próximo partido ante Jordania, por la tercera fecha de la Copa del Mundo

23 de junio 2026 · 14:11hs
Google Seguir a La Capital en Google
La venta de paquetes de turismo para el Mundial 2026 tuvo una caída con relación al 2022 

Foto: La Capital / Archivo

La venta de paquetes de turismo para el Mundial 2026 tuvo una caída con relación al 2022 

Aerolíneas Argentinas lanzó una promoción especial para los fanáticos que quieran acompañar a la selección argentina en el Mundial 2026. La compañía puso a la venta pasajes a precios promocionales para el tramo de ida hacia Dallas, con salidas previstas para los días 25 y 26 de junio.

La iniciativa apunta a facilitar el traslado de los hinchas que deseen asistir al partido frente a Jordania, correspondiente a la tercera y última fecha de la fase de grupos de la Copa del Mundo. El encuentro se disputará el sábado 27 de junio, a las 23 (hora argentina), en el Dallas Stadium.

La tarifa promocional tiene un valor base de USD 500, aunque el precio final asciende a USD 655 por persona si se consideran los impuestos y tasas obligatorias. Se trata de una categoría económica que no permite cambios sin penalidad y que incluye únicamente un equipaje de mano de hasta 10 kilogramos.

Para quienes necesiten despachar equipaje, Aerolíneas Argentinas ofrece una categoría superior que permite transportar una valija de hasta 23 kilos. En ese caso, la tarifa disponible para estos vuelos alcanza los USD 1.190, según la disponibilidad al momento de la compra.

>> Leer más: Más confort sin llegar a Business: así será la nueva Economy Plus de Aerolíneas

Además, si se hacen cambios antes del viaje habrá un cargo de USD 150, mientras que las modificaciones posteriores al vuelo tendrán un cargo de USD 200.

Por su parte, la tarifa Plus permite despachar una valija de 23 kilos y ofrece condiciones más flexibles para modificaciones posteriores.

Opciones de regreso desde Estados Unidos

Para el tramo de regreso, Aerolíneas Argentinas ofrece distintas alternativas según la ciudad y la fecha elegida. Uno de los ejemplos más económicos corresponde a vuelos desde Miami hacia Ezeiza, con tarifas desde USD 234 para viajar entre el 30 de junio y el 3 de julio.

Sin embargo, los valores aumentan significativamente en fechas de mayor demanda. Para determinadas jornadas, los pasajes pueden superar los USD 1.100.

La compañía destacó que estas opciones permiten combinar vuelos especiales con la operación regular hacia Miami y otras conexiones dentro de Estados Unidos.

La promoción forma parte del esquema de servicios especiales que Aerolíneas Argentinas diseñó para acompañar el movimiento de pasajeros durante el Mundial 2026. Hasta el momento, la empresa ya realizó tres vuelos especiales vinculados al torneo: dos con destino a Kansas y uno a Dallas.

Estos servicios complementan la programación habitual de la aerolínea hacia Estados Unidos y amplían las posibilidades de conexión para los hinchas argentinos que siguen a la Scaloneta en las distintas sedes mundialistas.

En paralelo, la aerolínea decidió cancelar los vuelos directos desde ciudades del interior del país hacia Miami durante el Mundial. Ante ese escenario, la compañía optó por concentrar la operación en Buenos Aires y reforzar las frecuencias desde Ezeiza para mantener la rentabilidad de los servicios.

Noticias relacionadas
El fuego tiene un significado simbólico en la Noche de San Juan

Hoy es la Noche de San Juan: cómo son los rituales para atraer nuevos comienzos

un colectivo se subio a la vereda en mar del plata: un muerto y seis heridos graves

Un colectivo se subió a la vereda en Mar del Plata: un muerto y seis heridos graves

Directores y exfundadores de Bioceres denuncian maniobras de extorsión de Sergio Airoldi.

Directores y exfundadores de Bioceres denuncian maniobras de extorsión de Sergio Airoldi

Mercado Pago tuvo que corregir para no confundir con una apuesta

Las Loterías le hicieron una advertencia a Mercado Pago por un Prode

Ver comentarios

Las más leídas

Argentina clasificó primera del grupo y podrá guardar en el próximo partido ante Jordania

Argentina clasificó primera del grupo y podrá guardar en el próximo partido ante Jordania

Robo a la hora del partido de Argentina: la ataron y le pegaron en su casa de Fisherton

Robo a la hora del partido de Argentina: la ataron y le pegaron en su casa de Fisherton

Jorge Messi recibió el alta y evoluciona favorablemente tras un delicado cuadro de salud

Jorge Messi recibió el alta y evoluciona favorablemente tras un delicado cuadro de salud

Graves daños tras un derrumbe en una panadería de zona sur: necesitan ayuda

Graves daños tras un derrumbe en una panadería de zona sur: necesitan ayuda

Lo último

Thiago Almada se aleja del interés de River ante una oferta millonaria del fútbol árabe

Thiago Almada se aleja del interés de River ante una oferta millonaria del fútbol árabe

K4OS regresa a Rosario tras agotar entradas en su primera visita

K4OS regresa a Rosario tras agotar entradas en su primera visita

Elecciones en la UTN: impugnaron una lista libertaria por falsificar la firma de una estudiante

Elecciones en la UTN: impugnaron una lista libertaria por falsificar la firma de una estudiante

Docentes piden paritarias "urgente", pero el gobierno apunta a que pasen las vacaciones

Desde la provincia recordaron que todavía queda un aumento, a pagar en julio, y que luego se reabrirá la discusión salarial
Docentes piden paritarias urgente, pero el gobierno apunta a que pasen las vacaciones

Por Facundo Borrego
A días de inaugurada la restauración, siguen las obras en el Monumento a la Bandera
La Ciudad

A días de inaugurada la restauración, siguen las obras en el Monumento a la Bandera

Denuncian una golpiza de policías en barrio Banana tras el crimen de Rodolfo Manfredi
Policiales

Denuncian una golpiza de policías en barrio Banana tras el crimen de Rodolfo Manfredi

Alarmante sucesión de robos en un club de barrio Triángulo: tres asaltos en 72 horas
Policiales

Alarmante sucesión de robos en un club de barrio Triángulo: tres asaltos en 72 horas

Una ciudad de Santa Fe tuvo la tasa de desempleo más alta del país: llegó al 10,4%
La Región

Una ciudad de Santa Fe tuvo la tasa de desempleo más alta del país: llegó al 10,4%

Fiesta en el Fontanarrosa para ver Argentina-Jordania: pantalla gigante, juegos y música
La Ciudad

Fiesta en el Fontanarrosa para ver Argentina-Jordania: pantalla gigante, juegos y música

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Argentina clasificó primera del grupo y podrá guardar en el próximo partido ante Jordania

Argentina clasificó primera del grupo y podrá guardar en el próximo partido ante Jordania

Robo a la hora del partido de Argentina: la ataron y le pegaron en su casa de Fisherton

Robo a la hora del partido de Argentina: la ataron y le pegaron en su casa de Fisherton

Jorge Messi recibió el alta y evoluciona favorablemente tras un delicado cuadro de salud

Jorge Messi recibió el alta y evoluciona favorablemente tras un delicado cuadro de salud

Graves daños tras un derrumbe en una panadería de zona sur: necesitan ayuda

Graves daños tras un derrumbe en una panadería de zona sur: necesitan ayuda

Cuándo regresa Central a practicar y qué trabajos les dieron a los jugadores

Cuándo regresa Central a practicar y qué trabajos les dieron a los jugadores

Ovación
Cuti Romero, bajo la lupa: se hará estudios y será baja para Argentina ante Jordania
Ovación

Cuti Romero, bajo la lupa: se hará estudios y será baja para Argentina ante Jordania

Cuti Romero, bajo la lupa: se hará estudios y será baja para Argentina ante Jordania

Cuti Romero, bajo la lupa: se hará estudios y será baja para Argentina ante Jordania

Cuál será el rival de Argentina en 16avos del Mundial: los resultados posibles del grupo H

Cuál será el rival de Argentina en 16avos del Mundial: los resultados posibles del grupo H

Colapinto va por Austria: días y horarios de la Fórmula 1 este fin de semana

Colapinto va por Austria: días y horarios de la Fórmula 1 este fin de semana

Policiales
Denuncian una golpiza de policías en barrio Banana tras el crimen de Rodolfo Manfredi
Policiales

Denuncian una golpiza de policías en barrio Banana tras el crimen de Rodolfo Manfredi

Ofrecen una recompensa de 16 millones de pesos para esclarecer el femicidio de Ailén Oggero

Ofrecen una recompensa de 16 millones de pesos para esclarecer el femicidio de Ailén Oggero

Robo a la hora del partido de Argentina: la ataron y le pegaron en su casa de Fisherton

Robo a la hora del partido de Argentina: la ataron y le pegaron en su casa de Fisherton

Juzgan a gatillero de banda narco por asaltos frustrados a conductores de autos

Juzgan a gatillero de banda narco por asaltos frustrados a conductores de autos

La Ciudad
Elecciones en la UTN: impugnaron una lista libertaria por falsificar la firma de una estudiante
La Ciudad

Elecciones en la UTN: impugnaron una lista libertaria por falsificar la firma de una estudiante

A días de inaugurada la restauración, siguen las obras en el Monumento a la Bandera

A días de inaugurada la restauración, siguen las obras en el Monumento a la Bandera

Docentes piden paritarias urgente, pero el gobierno apunta a que pasen las vacaciones

Docentes piden paritarias "urgente", pero el gobierno apunta a que pasen las vacaciones

Fiesta en el Fontanarrosa para ver Argentina-Jordania: pantalla gigante, juegos y música

Fiesta en el Fontanarrosa para ver Argentina-Jordania: pantalla gigante, juegos y música

Un colectivo se subió a la vereda en Mar del Plata: un muerto y seis heridos graves
Información General

Un colectivo se subió a la vereda en Mar del Plata: un muerto y seis heridos graves

Escándalo en un hotel frente a la Terminal: tenía pedido de captura un involucrado
Policiales

Escándalo en un hotel frente a la Terminal: tenía pedido de captura un involucrado

Rosario en modo selección: las calles quedaron vacías durante el partido con Austria
La Ciudad

Rosario en modo selección: las calles quedaron vacías durante el partido con Austria

Creció el desempleo en el Gran Rosario: trepó al 8,2 por ciento
Economía

Creció el desempleo en el Gran Rosario: trepó al 8,2 por ciento

Diputados puso fecha para interpelar a Adorni: ¿qué santafesinos estarán?

Por Facundo Borrego
Política

Diputados puso fecha para interpelar a Adorni: ¿qué santafesinos estarán?

Jesica Cirio debe entregar su teléfono celular a la Justicia para su peritaje
Política

Jesica Cirio debe entregar su teléfono celular a la Justicia para su peritaje

Más detenidos vinculados a la banda narco sospechosa del crimen del policía
Policiales

Más detenidos vinculados a la banda narco sospechosa del crimen del policía

Hallaron una misteriosa avioneta en un campo en el departamento San Justo
La Región

Hallaron una misteriosa avioneta en un campo en el departamento San Justo

Se viene otro frazadazo: música y solidaridad para quienes necesitan abrigo
La Ciudad

Se viene otro frazadazo: música y solidaridad para quienes necesitan abrigo

Construcción en Santa Fe: la obra privada sigue retraída y la pública, un poco mejor
La ciudad

Construcción en Santa Fe: la obra privada sigue retraída y la pública, "un poco mejor"

Un hombre sufrió graves heridas al quedar atrapado en el incendio de su casa
La ciudad

Un hombre sufrió graves heridas al quedar atrapado en el incendio de su casa

Un nene de siete años recibió el impacto de un balín de aire comprimido
La Región

Un nene de siete años recibió el impacto de un balín de aire comprimido

Las Loterías le hicieron una advertencia a Mercado Pago por un Prode
Información General

Las Loterías le hicieron una advertencia a Mercado Pago por un Prode

Del maíz a la energía: qué negocios unen a la Argentina con sus rivales del Mundial
Economía

Del maíz a la energía: qué negocios unen a la Argentina con sus rivales del Mundial

Otra vez todo vacante en el Quini 6, que tiene un acumulado de $8.750.000.000
Información General

Otra vez todo vacante en el Quini 6, que tiene un acumulado de $8.750.000.000

Investigan un presunto femicidio seguido de suicidio en Santa Fe
Policiales

Investigan un presunto femicidio seguido de suicidio en Santa Fe

El Politécnico cumple 120 años y renueva su histórico edificio
La Ciudad

El Politécnico cumple 120 años y renueva su histórico edificio

Unas 100 escuelas ya recibieron equipamiento con dinero incautado del delito
La Ciudad

Unas 100 escuelas ya recibieron equipamiento con dinero incautado del delito

De la Espriella ganó por muy poco el balotaje en Colombia pero aún no festeja
El Mundo

De la Espriella ganó por muy poco el balotaje en Colombia pero aún no festeja

Plan de regularización de deudas tributarias: ya hay más de 9.500 anotados
La Ciudad

Plan de regularización de deudas tributarias: ya hay más de 9.500 anotados