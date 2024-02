Motonáutica: Leonel Morelli regresó a las carreras con un podio en Uruguay

En diálogo con La Capital , Morelli aseguró que no pensaba retirarse a pesar de tener que atravesar una rehabilitación larga y dolorosa debido a la dura lesión . Es por ello que tan solamente unos meses más tarde regresó a las carreras y se presentó este fin de semana en Uruguay, donde obtuvo el segundo puesto .

morelli.png

La jornada se desarrolló en la ciudad de Paysandú, donde la Cosud organizada por su presidente Bruno Casa y Fabio De León como juez técnico llevaron a cabo el evento de motonáutica, con más de 70 pilotos que corrieron en aguas uruguayas por la segunda fecha del campeonato local.

“Pasé los últimos 5 meses más difíciles de mi vida, muchos días internado, muchos días con morfina. Ahora a seguir hasta que el cuerpo me diga basta. Gracias a todos los que estuvieron presentes y a los que no también”, aseguró el piloto con emoción.

morelli.png El piloto rosarino Leonel Morelli festeja un triunfo.

“Decidí ir a la carrera. Horas antes estaba con muchas dudas de si iba a poder aguantar la moto o soportar la fuerza. Honestamente estaba preocupado por si iba a poder volver al agua. Llegué el sábado y probé el circuito donde me sentí muy bien físicamente. En esos 13 minutos me sentí cómodo para poder largar el domingo, pero no esperé nunca llegar al podio”, concluyó.

En tanto, Morelli tendrá una agenda carga durante los próximos meses, ya que intentará correr una segunda carrera en Uruguay, pero luego pasará por Chile en marzo, Grecia en junio y volverá al Daytona Beach en abril, en la misma carrera en la que sufrió la dolorosa lesión el año pasado.