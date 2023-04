MotoGP: Bezzecchi se movió como el pez en el agua y festejó

No hubo forma de frenarlo. Hizo todo a la perfección. Marco Bezzecchi se levantó este domingo con el pie derecho. El italiano se quedó temprano con la prueba de Warm Up de manera categórica. Y también fue el principal protagonista a la hora del plato principal. El piloto surgido de la Academia de Valentino Rossi abrochó el Gran Premio de la República Argentina. Lo hizo abordo de una Ducati impresionante. El plus es que se destacó en una pista mojada por la fina llovizna. Para vencedor no fue un día más en Termas de Río Hondo. Representó además su primer triunfo en MotoGP. Por eso lo celebró con alma y vida arriba de su moto y festejó sin barreras cuando llegó al box, El plus es que cerró la segunda fecha del certamen internacional como nuevo puntero. En tanto, el francés Johann Zarco (Ducati) y el poleman Alex Márquez (Ducati) completaron el podio.