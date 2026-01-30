La Capital | Copa Federación

Copa Federación: Morning Star recibe a Alba Juniors de Coronda en busca de otro triunfo

El Verde del Viaducto enfrenta este sábado al elenco de Coronda por la segunda fecha de la Copa Federación. Todo el programa de partidos

30 de enero 2026 · 20:18hs
Copa Federación. Los dirigidos por Leonel Rodríguez enfrentan al equipo de Coronda. 

Morning Star va por otra victoria ante Alba Juniors de Coronda en el marco de la 2ª fecha de la Copa Federación, organizada por la Federación Santafesina de Fútbol. El representante de la Asociación Rosarina de Fútbol buscará hacerse fuerte en casa, este sábado, a partir de las 17.30, para continuar en lo más alto del Grupo 8. Dirige Paul Méndez de la Liga Deportiva del Sur.

En el debut, el equipo de Leonel Rodríguez, ganó de visitante ante Beltrán FC por 1 a 0, con tanto de Tomás Narváez.

Al equipo de las Estrellas se le vienen dos partidos en casa y tiene una gran chance para ganar el grupo. Primero ante los de Coronda y la próxima fecha con Defensores de Villa Felisa, de San Lorenzo.

Programa de partidos

Tacuarendí v. Tiro Federal (Las Toscas), Racing v. Reconquista Club (Reconquista), Gimnasia FC (Vera) v. Fortín Olmos, Platense Porvenir (Reconquista) v. Racing El Campesino (Villa Ocampo), Atlético Tostado v. Unión Cultura y Deportivo (San Guillermo), Huracán (La Criolla) v. Central San Javier, Barrio Oeste (Gálvez) v. Sportivo y Recreativo Videla, Ciclón Racing v. Sportivo Guadalupe, San Lorenzo (Esperanza) v. Sportivo Del Norte (Esperanza), Náutico El Quillá v. Ateneo Inmaculada, Juventud Unida (Humboldt) v. Domingo Faustino Sarmiento (Sarmiento), Argentino Quilmes (Rafaela) v. Independiente (Ataliva), Sportivo Bombal v. Unión (Arroyo Seco), Studebaker (Villa Cañás) v. Racing Club (Teodelina), Recreativo Unión y Cultura (Murphy) v. Sportman Carmelense (Puerto San Martín), La Hidráulica (Frontera) v. Atlético María Juana, y Social Deportivo Mutual Gödeken v. Centenario (San José de la Esquina).

Copa Federación. Morning Star representará a la Rosarina. El domingo en el debut visitará a Beltrán FC. En el 2023 participó en la Copa Santa Fe y este fue el plantel en aquel torneo provincial. 

La Copa Federación arranca el domingo con la participaciones de 40 clubes de Santa Fe

