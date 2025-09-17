La Capital | Ovación | Boca

Boca: Miguel Russo no se quedó callado y habló con el grupo tras el gesto de Palacios

El DT primero charló con el chileno para marcarle la reacción que no cayó bien en el cuerpo técnico y todo indica que su lugar entre los once está en riesgo

17 de septiembre 2025 · 10:53hs
Boca atraviesa momentos de alta tensión. Si bien los resultados trajeron algo de calma, el comportamiento de algunos jugadores generó un ambiente raro en el plantel. A tal punto que Miguel Ángel Russo, lejos de dejar pasar algunas situaciones, decidió hablar con el grupo para evitar que se repitan reacciones que comprometan la imagen del cuerpo técnico frente a las cámaras de televisión y eso quede como que falta la voz de mando.

Lo que pasó el domingo en el Gigante en el empate ante Central con la reacción de Carlos Palacios llamó la atención. El chileno le hizo gestos de enojo a Claudio Úbeda al ser sustituido. La imagen de la recriminación del volante rápidamente se viralizó y esto no cayó para nada bien en el cuerpo técnico. “El puesto de Palacios aún está vacante y entre él, (Alan) Velasco y Williams Alarcón se lo disputan”, trascendió desde la entidad Xeneize.

El chileno recriminó al ayudante al ser sustituido por Alan Velasco a los 27' del complemento y las cámaras de TV captaron el momento. Esto fue tomado como un acto de indisciplina pública y Russo no sólo se reunió con el chileno en las últimas horas, sino que citó a sus dirigidos para una charla general con la intención de marcar límites y resguardar la autoridad de su grupo de trabajo.

Tiempo atrás Russo no había convocado a un encuentro al chileno por un acto de indisciplina y cuando fue consultado al respecto señaló: no convocó por una supuesta lesión en la rodilla. Sin embargo, Russo dejó una contundente respuesta al respecto: “Del tema Palacios no hablo“.

Cavani también lo había hecho

En partidos anteriores ya se habían registrado situaciones similares. Edinson Cavani se había mostrado molesto cuando lo reemplazaron en la victoria ante Independiente (Rivadavia), en Mendoza. En aquel momento, el uruguayo le reclamó al propio Úbeda mientras dejaba el campo.

Curiosamente, después de esa discusión Cavani no volvió a ser sustituido y completó los 90 minutos en los encuentros posteriores. También Miguel Merentiel protagonizó una situación insólita frente a Huracán cuando ingresó al campo sin darse cuenta de que en realidad había sido reemplazado, lo que generó desconcierto entre compañeros y rivales.

