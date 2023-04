Miguel Russo: "Hoy somos competitivos de visitante y eso es bueno"

Central no lo pudo aguantar, se equivocó y se vuelve con un punto de Tucumán

“Cuando empezamos a tener la pelota nos acomodamos. Sin la pelota no se puede jugar. Cuando más la tenés, fabricás y creás”, añadió el técnico.

“Me voy contento porque se dio vuelta el resultado y porque estamos mostrando las mismas formas de local y de visitante”, resaltó.

Russo sostuvo que no se puede ser “drástico y decir si se ganó un punto o se perdieron dos. Vamos sumando y eso es importante. No sé si es justo o no el resultado. Saco otras conclusiones, voy más allá. Ahora somos otra cosa. Desde la cabeza somos otro equipo y eso es bueno. El empate sobre la hora por ahí duele, pero forma parte del juego”.

Acerca de la importancia que tuvo la salida de Malcorra, manifestó: “Es el cerebro nuestro y también el que ve los errores del rival y por dónde atacar. Nos costó acomodarnos porque no tenemos otro que cumpla ese rol, de ordenar a los compañeros. Esperaremos que esté para el domingo”.