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El bar de la familia de Lionel Messi cerró por duelo en Rosario: "Abrazo gigante, jefe"

El local ubicado suspendió la atención al público después de la muerte de Jorge Messi, padre del futbolista de Inter Miami

8 de agosto 2026 · 12:20hs
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El negocio está a cargo de dos de los hermanos de Messi.

Foto: La Capital / Marcelo Bustamante

El negocio está a cargo de dos de los hermanos de Messi.

La mañana del sábado comenzó con una postal atípica cerca de la ribera central de Rosario por la muerte de Jorge Messi. Frente a la repercusión que tuvo el deceso del padre de Lionel Messi mientras estaba internado, el bar VIP cerró sus puertas por duelo y compartió la noticia con sus clientes.

"Abrazo gigante, jefe", escribieron en la cuenta oficial de Instagram del local gastronómico vecino al Monumento Nacional a la Bandera. De ese modo se confirmó la suspensión temporal de la atención al público para facilitar la despedida de la familia del futbolista de Inter Miami.

El establecimiento suele abrir a las 8.30 en la esquina de Rioja y Alem. Sin embargo, este fin de semana no fueron los empleados y también se frenó el servicio de reservas a través de la línea de Whatsapp.

¿Qué pasó en el bar Vip tras la muerte de Jorge Messi?

"Agradecemos de corazón su comprensión y respeto en este momento tan difícil para nosotros", decía un mensaje automático de la cuenta para atender consultas en el negocio céntrico. A la madrugada, el empresario de 68 años había muerto a menos de 20 cuadras del lugar.

A la mañana no hubo movimiento sobre la entrada principal al local. Apenas podía verse un pizarrón que decía: "El bar hoy permanecerá cerrado".

>> Leer más: Leones FC no juega: el equipo de la familia Messi suspendió todas sus actividades

El negocio cercano a La Fluvial fue uno de los primeros proyectos comerciales que abordó la familia del exjugador de Barcelona y París Saint-Germain (PSG) en la ciudad.

Actualmente, su administración está en manos de dos de sus hemanos: María Sol y Matías Messi. Este último también es el presidente de Leones FC, un equipo que compite en el torneo de Primera C de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

En sintonía con la decisión de los dueños del bar, el club de la familia de la Pulga anunció que no disputará este lunes el partido con Muñiz en la tercera categoría del ascenso nacional. También suspendió su actividad en la Asociación Rosarina.

¿Cómo falleció Jorge Messi?

Fuentes médicas le confirmaron a La Capital que la muerte se produjo alrededor de las 2. La triste noticia se conoce luego del último entrenamiento del futbolista con Inter Miami y en la previa a la cita con Monterrey por la segunda fecha de la Leagues Cup 2026 en Estados Unidos. El empresario tenía 68 años y llevaba dos semanas internado en el sanatorio.

Jorge fue el representante de su hijo durante casi toda su carrera deportiva y una figura inseparable en el largo camino que lo llevó a la Lepra, Barcelona y París Saint-Germain (PSG) antes de instalarse en Norteamérica. A diferencia de lo que ocurrió en torneos anteriores de la selección argentina, el exempleado siderúrgico no fue a ver los partidos del Mundial 2026 y rápidamente se supo que estaba enfermo y bajo tratamiento en el país.

En el marco de hermetismo habitual del círculo íntimo de la Pulga, otro de los primeros indicios sobre la situación surgió en el Centro de Entrenamiento Jorge Bernardo Griffa. Los encargados del predio de Newell's izaron la bandera rojinegra a media asta, antes del inicio de las actividades.

Más tarde, la Lepra anunció el deceso a través de un comunicado oficial en el que recordó que era un hincha rojinegro apasionado. Al respecto, los voceros añadieron: "Fue el sostén y la persona que apuntaló con visión, rigor y afecto, la carrera del mejor jugador de todos los tiempos junto a su esposa, Celia Cuccittini".

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