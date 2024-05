Messi recordó a Menotti como "uno de los grandes referentes de nuestro fútbol"

El capitán de la selección argentina, Lionel Messi, lamentó el fallecimiento del ex entrenador campeón del Mundo de 1978, César Luis Menotti , al recordarlo como "uno de los grandes referentes de nuestro fútbol".

2024-05-05 messi menotti.jpg

Menotti había contado, tiempo atrás, como fue su primer encuentro con la Pulga: "Conocí a los grandes cuatro Reyes del fútbol y sólo me faltaba conocer a Messi. Se produjo en el predio de Ezeiza. Lionel se mostró enseguida muy afectivo con todos, incluso conmigo, que no me conocía", relató.