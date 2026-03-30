Semana de calor y humedad: cuándo llega la lluvia a Rosario

El inicio de la semana llega con altas temperaturas y mucha humedad en Rosario. Crecen las chances de lluvias que podrían traer algo de alivio

Con mucho calor y elevada humedad, la semana comenzó en Rosario con altas temperaturas y la expectativa de lluvias que puedan traer algo de alivio. En ese marco, este lunes se presenta con condiciones inestables desde temprano.

A lo largo del día, se espera una mínima de 23 °C y una máxima de 33 °C. Por la mañana el cielo estará parcialmente nublado, con unos 26 °C, mientras que por la tarde aumentan las probabilidades de tormentas aisladas (entre el 40% y el 70%) junto a un fuerte ascenso de la temperatura. Hacia la noche, las condiciones volverían a estabilizarse, con cielo parcialmente nublado y una temperatura cercana a los 27 °C . Además, se anticipa que las lluvias podrían continuar a lo largo de la semana.

El martes, las condiciones serán similares a las del lunes, aunque sin probabilidad de lluvias, con una mínima de 23 °C y una máxima de 33 °C.

Hacia el miércoles, se espera que el calor comience a ceder ante la aparición de vientos del sector sur, que podrían traer un nuevo frente frío. La temperatura mínima será de 21 °C y la máxima de 31 °C.

Para el jueves, vuelven a aparecer las probabilidades de lluvias. Se esperan tormentas aisladas durante la mañana, con chances de precipitación entre el 10% y el 40%, y hacia la tarde-noche también podrían registrarse chaparrones. La mínima será de 21 °C y la máxima de 30 °C.

Máximas y mínimas durante la semana

Martes: mínima de 23 °C y máxima de 33 °C

Miércoles: mínima de 21 °C máxima de 31 °C

Jueves: mínima de 21 °C y máxima de 30 °C.

Viernes: mínima de 20°C y la máxima de 31 °C

Sábado: mínima de 18 °C y la máxima de 27 °C

Domingo: mínima de 16 °C y la máxima de 21 °C

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