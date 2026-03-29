Abren las inscripciones para más de 80 cursos de oficios gratuitos en todos los distritos de Rosario

Del 30 de marzo al 1° de abril, municipio y UNR habilitan el registro presencial para capacitaciones en CMD y centros de emprendedores que abarcan más de 20 rubros, con certificación oficial

29 de marzo 2026 · 11:21hs
Uno por uno

Uno por uno, todos los cursos que abren su inscripción

La Municipalidad de Rosario, en articulación con la Universidad Nacional de Rosario (UNR), pone en marcha una nueva edición de los cursos de oficios gratuitos que se dictarán en centros municipales de distrito (CMD) y centros de emprendedores de toda la ciudad. La propuesta incluye más de 80 capacitaciones orientadas a fortalecer habilidades técnicas y mejorar las oportunidades de inserción laboral.

La inscripción será presencial del lunes 30 de marzo al miércoles 1° de abril, de 8:00 a 14:00, en los seis distritos de la ciudad, y está destinada a personas mayores de 18 años.

Los cursos son gratuitos, abiertos a toda la comunidad y cuentan con certificación de la UNR. La oferta abarca 24 rubros vinculados a la producción, los servicios y la economía digital, entre ellos: plomería, electricidad, carpintería, herrería, panificación, pastelería, catering, barbería, peluquería, manicuría, community manager, marketing digital, fotografía, serigrafía y diseño de indumentaria.

Esta política pública busca acercar la formación a los barrios, promoviendo la territorialización del conocimiento y generando herramientas concretas para el empleo y el desarrollo productivo local.

En este marco, cabe destacar que durante 2025 más de 1.800 personas completaron su formación y recibieron su certificado a través de estos espacios de capacitación.

Cursos en todos los distritos: días, horarios y sedes

Las capacitaciones se desarrollarán en CMD y centros de emprendedores, distribuidos estratégicamente en toda la ciudad:

CENTRO

Centro Municipal Distrito Centro, Wheelwright 1486

  • Community Manager: lunes 18:00 a 20:30
  • Marketin Digital: viernes 15:00 a 17:30
  • Fotografía: jueves 10:00 a 12:30 / miércoles 16:00 a 18:30

Centro de Emprendedores del Río, Schiffner 1510 (Pte. Roca y el río)

  • Panificación: miércoles 9:00 a 11:30 / jueves 9:00 a 11:30
  • Catering: miércoles 12:00 a 14:30
  • Fotografía (virtual): miércoles 9:00 a 11:30

Puerto Joven, Av. Belgrano 950

  • Crochet: (a confirmar)

NORTE

Centro Municipal Distrito Norte, Warnes 1917

  • Community Manager: jueves 17:00 a 19:30
  • Marketing Digital: martes 15:00 a 17:30
  • Fotografía: viernes 14:00 a 16:30

Club Superí, Superí 1079

  • Electricidad: miércoles 9:00 a 12:00 / viernes 9:00 a 12:00

Centro de Emprendedores Casiano Casas, Blas Parera 1328

  • Decoración de tortas: viernes 13:00 a 16:00
  • Panificación: lunes 9:00 a 12:00 / miércoles 9:00 a 12:00
  • Pastelería: viernes 9:00 a 12:00

NOROESTE

Centro Municipal Distrito Noroeste, Av. Prov. Unidas 150 bis

  • Community Manager: jueves 14:00 a 16:30
  • Marketin Digital: miércoles 16:00 a 18:30
  • Fotografía: viernes 17:00 a 19:30
  • Moda Circular: (día y horario a confirmar)
  • Moldería: (día y horario a confirmar)

Centro de Emprendedores Noroeste, Av. Eva Perón 5165

  • Panificación: lunes 9:00 a 12:00 / lunes 13:00 a 16:00 / miércoles 9:00 a 12:00
  • Catering: martes 9:00 a 12:00 / martes 13:00 a 16:00
  • Pastelería: jueves 9:00 a 12:00 / jueves 13:00 a 16:00
  • Herrería: martes 8:30 a 11:00 / martes 11:00 a 13:30
  • Carpintería: jueves 8:30 a 11:00 / jueves 11:00 a 13:30
  • Fotografía (virtual): martes 9:00 a 11:30

OESTE

Centro Municipal Distrito Oeste, Av. Pte. Perón 4602

  • Community Manager: miércoles 15:30 a 18:00
  • Marketing Digital: lunes 16:30 a 19:00
  • Fotografía: viernes 10:00 a 12:30

Centro de Emprendedores Parada Oeste, Bv. Seguí 6652

  • Electricidad: lunes 9:00 a 12:00 / lunes 13:30 a 16:00
  • Manicuría: martes 9:00 a 12:00
  • Marroquinería y Sublimado: martes y jueves 9:00 a 12:00
  • Arreglos y manejo de máquinas de coser: viernes 9:00 a 12:00 / viernes 13:30 a 16:00
  • Plomería: martes y jueves 14:00 a 17:00

Centro de Emprendedores Oeste, Pte. Perón 4534

  • Panificación: miércoles 9:00 a 12:00 / viernes 9:00 a 12:00
  • Pastelería: martes 9:00 a 12:00 / jueves 9:00 a 12:00
  • Joyería: (lugar, día y horario a confirmar)

SUDOESTE

Centro Municipal Distrito Sudoeste, Av. Francia 4435

  • Marketin Digital: lunes 17:00 a 19:30
  • Community Manager: martes 14:30 a 17:00
  • Fotografía: miércoles 14:00 a 16:30

Centro de Emprendedores Las Flores, Violeta 1756

  • Diseño de Indumentaria: lunes 9:00 a 12:00
  • Tapicería: lunes 9:00 a 12:00
  • Moldería: miércoles 9:00 a 12:00
  • Carpintería: miércoles 9:00 a 12:00
  • Manicuría: jueves 9:00 a 12:00

SUR

Centro Municipal Distrito Sur, Av. Uriburu 637

  • Community Manager: viernes 14:00 a 16:30
  • Marketing Digital: jueves 14:00 a 16:30
  • Fotografía: viernes 14:00 a 16:30
  • Manicuría: lunes 9:00 a 12:00
  • Diseño de Indumentaria: martes 9:00 a 12:00

Centro de Emprendedores Molino Blanco, Boquerón 655

  • Barbería: lunes 9:00 a 12:00
  • Herrería: miércoles 9:00 a 12:00
  • Marroquinería: miércoles 9:00 a 12:00
  • Carpintería: viernes 9:00 a 12:00
  • Diseño de Indumentaria: viernes 9:00 a 12:00
  • Manicuría: viernes 9:00 a 12:00
  • Serigrafía: viernes 17:00 a 19:00
