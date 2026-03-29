San Lorenzo se mete en el mapa productivo: llega EXA 2026, la gran expo de la Región Centro

El evento reunirá a empresas, cámaras y actores clave de la industria, el comercio y la hidrovía en una muestra de 20 mil metros cuadrados con proyección nacional

29 de marzo 2026 · 06:25hs
San Lorenzo se mete en el mapa productivo: llega EXA 2026, la gran expo de la Región Centro

Con un fuerte respaldo del sector empresario y productivo, se presentó EXA 2026, la exposición industrial, comercial e hidrovial del Cordón Industrial de Rosario, una propuesta que busca posicionarse como uno de los eventos económicos más importantes del país. El lanzamiento se realizó en San Lorenzo y reunió a empresarios, industriales y referentes del entramado productivo, marcando el inicio de un proyecto que apunta a generar nuevas oportunidades de negocios, inversión y articulación regional.

La exposición se desarrollará en septiembre de 2026 en el Parque Industrial de San Lorenzo, un punto estratégico dentro del cordón productivo del Gran Rosario. Allí se desplegarán más de 20.000 metros cuadrados de muestra y más de 200 stands, con la participación de empresas vinculadas a la industria, el comercio, la innovación tecnológica y el sistema logístico de la hidrovía Paraná–Paraguay, uno de los corredores más relevantes de América Latina.

Los organizadores de EXA 2026 señalaron que la exposición busca consolidarse como una plataforma de negocios que reúna a empresas líderes, pymes, proveedores, inversores, cámaras empresarias y organismos públicos y privados vinculados al desarrollo productivo. La propuesta estará organizada en tres grandes ejes: el sector industrial, con tecnología, maquinaria, energía e innovación; el sector comercial, con servicios, soluciones empresariales y distribución; y el sector hidrovial, con foco en la logística portuaria, el transporte fluvial y el comercio exterior.

Uno de los pilares centrales del evento será la generación de contenido y espacios de debate. En ese marco, EXA 2026 contará con tres foros estratégicos que abordarán los principales desafíos del sector productivo. El Foro de Ciencia y Tecnología pondrá el foco en la innovación y el desarrollo aplicado a la producción; el Foro de Energía, que abarcará gas, petróleo y minería, analizará el rol clave de estos sectores en la economía nacional; y el Foro Hidrovial se centrará en el presente y futuro de la hidrovía y su impacto en la competitividad regional. Estos espacios reunirán a especialistas, empresarios y referentes institucionales, con el objetivo de promover el intercambio, el análisis y la generación de oportunidades concretas.

En tanto, remarcaron que la elección de San Lorenzo como sede responde a su ubicación dentro del principal corredor industrial del país, con acceso directo a rutas nacionales, cercanía a los puertos y presencia de compañías líderes.

Con la preventa de espacios ya en marcha y una respuesta inmediata por parte del sector empresario, EXA 2026 comienza a consolidarse como un nuevo punto de encuentro para la industria, el comercio y la logística, con el objetivo de proyectar a la Región Centro como uno de los motores productivos más importantes del país.

Para más información y consultas sobre preventa de espacios, los interesados pueden escribir a [email protected].

