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Trasladaron a Santa Fe al menor que mató de un escopetazo a un compañero en la escuela de San Cristóbal

El adolescente de 15 años que asesinó a un alumno de 13 e hirió a otros ocho, fue derivado a la capital provincial a un centro especializado. Su defensa reveló que tenía antecedentes de autolesiones y estaba bajo tratamiento psicológico.

30 de marzo 2026 · 17:51hs
El frente de la escuela de San Cristóbal donde sucedió el ataque.

El frente de la escuela de San Cristóbal donde sucedió el ataque.

El adolescente de 15 años que este lunes por la mañana abrió fuego en la Escuela Normal Mariano Moreno de San Cristóbal, mató a un compañero de 13 años e hirió a otros ocho alumnos, fue trasladado esta tarde a la ciudad de Santa Fe para quedar alojado en un sector especializado de resguardo de menores. La medida se tomó porque en San Cristóbal no existe un centro de esas características.

La novedad fue confirmada a las 16.35 por los abogados defensores del chico, Néstor y Mariana Oroño, quienes indicaron que el menor estaba siendo derivado a la capital provincial para quedar bajo alojamiento en un espacio preparado para este tipo de situaciones. Según explicaron, la disposición de un lugar adecuado no depende solo de la autoridad judicial, sino también de las autoridades administrativas.

El traslado abrió un nuevo capítulo en una jornada atravesada por el horror en la cabecera del departamento San Cristóbal. El ataque ocurrió en los primeros minutos de la mañana de este lunes en la institución educativa ubicada en J. M. Bullo 1402, cuando los estudiantes estaban formados en el patio interno para izar la bandera.

El agresor es un alumno del propio establecimiento, tiene 15 años y cursa tercer año. Ingresó a la escuela con una escopeta y efectuó entre cuatro y cinco disparos. Uno de ellos impactó de lleno en un adolescente de 13 años, que cursaba primer año en el mismo colegio y murió en el lugar. En el episodio también resultaron heridos otros ocho menores.

La situación fue controlada por la intervención de un asistente escolar, que se abalanzó sobre el atacante y logró quitarle la escopeta. Después de eso, el adolescente fue detenido por la Policía, mientras la escuela era evacuada de inmediato y la zona quedaba acordonada.

El menor estaba bajo tratamiento psicológico

Los abogados defensores del menor detenido señalaron que en la ciudad de Santa Fe existe un lugar destinado a este tipo de situaciones, pero no ocurre lo mismo en todas las localidades de la provincia. Ese fue el motivo por el cual el adolescente dejó San Cristóbal y fue derivado a la capital santafesina.

También explicaron que, por tratarse de un menor de 15 años, el proceso no está orientado a una pena tradicional, sino a medidas de “resguardo y curativas”. Según indicaron, eso responde a que aún no rige en todo el país la reducción de la edad de imputabilidad a 14 años, aprobada a fines de febrero.

La defensa añadió además un dato sensible sobre la situación personal del chico. De acuerdo con lo revelado por Néstor y Mariana Oroño, el adolescente había atravesado episodios autolesivos y se encontraba bajo tratamiento psicológico.

La defensa reveló antecedentes de autolesiones y un cuadro de introversión

Según los abogados, el menor presentaba “rasgos de introversión” y había protagonizado episodios de autoatentados contra su propia vida. Esa información empezó a incorporarse al expediente mientras la Justicia provincial avanza con las actuaciones y pericias para reconstruir la secuencia completa del ataque.

La defensa también señaló que los padres del adolescente están separados, un factor que, según indicaron, pudo influir en su psiquis. La madre vive en San Cristóbal y tenía al joven a su cuidado. El padre, residente en Entre Ríos, mantenía contacto con él pese a no convivir con el chico y viajó a la ciudad de Santa Fe para solicitar la representación legal.

Mientras tanto, la madre permanece en San Cristóbal “conmocionada y dolida”, según transmitieron los letrados.

Cómo fue el tiroteo en la Escuela Mariano Moreno de San Cristóbal

El episodio de violencia extrema sacudió a una ciudad de unos 15 mil habitantes, ubicada a 179 kilómetros al norte de la capital provincial. La magnitud del hecho provocó una conmoción profunda no solo en la comunidad educativa, sino en toda la localidad, que quedó enfrentada a uno de los episodios más trágicos de su historia reciente.

Un video que comenzó a circular por internet muestra parte del caos vivido dentro del establecimiento. En esas imágenes no se observa al atacante, pero sí se escuchan gritos y disparos mientras los estudiantes corren para intentar resguardarse.

Dentro y fuera de la escuela, la desesperación dominó la escena. Docentes, alumnos y familiares que se acercaron al lugar quedaron envueltos en un operativo policial y de emergencias de gran despliegue, montado de inmediato tras el ataque.

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