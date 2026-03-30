Scaloni confirmó que Messi será titular ante Zambia y habló de la lista para el Mundial

El entrenador aseguró que el capitán estará en la despedida de la selección en el país y reconoció que ya tiene gran parte de los convocados definidos

Lionel Scaloni habló en conferencia de prensa desde el predio de Ezeiza, en la previa del último entrenamiento del seleccionado en Argentina antes de la Copa del Mundo. El entrenador se refirió a la actualidad de Lionel Messi, la lista de convocados que viajarán a Norteamérica y la lesión de Joaquín Panichelli.

El técnico fue contundente sobre la presencia del capitán: "Va a jugar Messi de titular" . Además, se refirió al presente del rosarino y a lo que podría ser su última función con la camiseta argentina en suelo local: "Lo importante es que venga y lo disfrute. Si él lo desea. Que disfrute si es el último. No hay otra palabra, porque cuando dejas de jugar, esas cosas que no tenés más, son momentos inolvidables".

En esa línea, remarcó: " Se ganó el derecho de decidir y no va con la presión de tenerlo que ganar . No es sólo de nosotros que lo queremos ver. Todo el mundo quiere verlo jugar y eso es lo que queremos".

Scaloni también brindó detalles sobre la conformación del plantel para el Mundial 2026. Confirmó que ya entregó una prelista a la AFA para su presentación ante la Fifa: " La lista de 55 ya se la pasamos a la AFA. Y en la de 26, estamos pasados . Habrá que ver por rendimiento. El partido del otro día pudo haber sido una alerta. Después se decidirá al final", explicó.

"El equipo es lo que manda y, en base a eso, tomaremos decisiones. Lo tengo claro, pero si los rendimientos no son los adecuados, tomaremos medidas", agregó.

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Sobre los tiempos de definición, el entrenador anticipó un margen acotado: "No habrá mucho margen. Porque jugaríamos un amistoso los primeros días de junio. Hay que darles unos días de descanso y ahí estaríamos a una semana".

"Vamos a dar los 26 y si pasa algo, veremos. En estos meses intentamos estar cerca de ellos y seguir su rendimiento. Es difícil, sabemos que la cabeza juega un rol importante. Por suerte ya lo pasamos", sostuvo.

Y remarcó cuál será la prioridad: "Lo más importante es que lleguen bien desde lo físico. Lo futbolístico lo vamos a encontrar. Pero lo otro es lo más relevante, y eso es que lleguen bien y un poco de suerte".

Scaloni se emocionó al hablar de la lesión de Panichelli

El momento más sensible de la conferencia llegó cuando Scaloni se refirió a la lesión de Joaquín Panichelli, quien sufrió la rotura del ligamento cruzado de la rodilla derecha.

El DT se mostró visiblemente afectado al recordar el encuentro con el delantero: "Es muy difícil... Hemos hablado con él. Se tomó incluso la molestia de venir al predio, después de que le dieran el resultado. Se podría haber quedado en el hotel tranquilamente, y vino acá y pidió hablar con nosotros. Muy emotivo".

"Todo lo que dijo tenía toda la razón, que no lo merecía", agregó. Luego insistió: "No lo merecía él, no lo merece ninguno, pero él particularmente. Es un laburante de esto, se lo había ganado. Fue lo que le dije, que va a tener otra chance".

Finalmente, conmovido, cerró: "Es un chico que contagia, estaba entrenando muy bien… y jode… listo, ya no hablo más". Inmediatamente, se retiró de la sala de prensa.