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La Asociación Rosarina, decana del fútbol argentino celebra sus 121 aniversario

Fundada el 30 de marzo de 1905, la liga más importante del interior del país sigue creciendo a pasos agigantados y más 40 mil deportistas participan en los diferentes torneos

Juan Iturrez

Por Juan Iturrez

30 de marzo 2026 · 06:10hs
Asociación Rosarina de Fútbol. Mario Giammaría preside a la Liga más importante del interior del país donde participarán más de 40 mil deportistas en la temporada 2026. 

Asociación Rosarina de Fútbol. Mario Giammaría preside a la Liga más importante del interior del país donde participarán más de 40 mil deportistas en la temporada 2026. 
En el predio de la Rosarina. El fútbol femenino sigue creciendo en la ciudad de Rosario.

En el predio de la Rosarina. El fútbol femenino sigue creciendo en la ciudad de Rosario.
La Asociación Rosarina, decana del fútbol argentino celebra sus 121 aniversario

La Asociación Rosarina, decana del fútbol argentino celebra sus 121 aniversario

“Personalmente es un enorme privilegio y un gran compromiso presidir la mayor organización deportiva del interior del país, la Asociación Rosarina de Fútbol. Decana del fútbol argentino en el 121º Aniversario de su fundación. Cumplimos 121 años y seguimos creciendo, cada temporada se suman nuevas instituciones y nuevos equipos a nuestras competencias en las distintas categorías y disciplinas (fútbol de campo y futsal tanto masculino como femenino)”, sostuvo el presidente Mario Giammaría.

Para la actual temporada, hay 92 clubes afiliados, 1700 equipos y alrededor de 40.000 deportistas en actividad semanal en las distintas canchas de la jurisdicción deportiva.

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En el predio de la Rosarina. El fútbol femenino sigue creciendo en la ciudad de Rosario.

En el predio de la Rosarina. El fútbol femenino sigue creciendo en la ciudad de Rosario.

Mario Giammaría destacó el crecimiento del fútbol femenino

“Quiero destacar principalmente el extraordinario desarrollo que se ha producido en las competencias de fútbol femenino lo que ha posicionado a nuestra Asociación como un ejemplo a seguir y modelo de crecimiento de la disciplina a nivel competitivo nacional. En pocos años hemos incorporado tres divisionales en primera división cada una con 16 equipos y mas de 120 equipos de divisionales infantiles y juveniles a partir de los 8 años”, confió Giammaría.

En el medio de los festejos, el directivo expresó. “En los próximos días estaremos entregando una cantidad importante de balones oficiales a todas las primeras categorías de campo y de futsal como así también a las divisiones infantiles de los clubes que participan de la edición 2026 del Torneo Solidario a quienes también se les acreditarán los recursos provenientes de las recaudaciones obtenidas La suma representa cerca de 100 millones de pesos”.

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Juegos Odesur 2026

La Rosarina también se prepara para los Juegos Odesur 2026. “Estamos trabajando conjuntamente con las autoridades provinciales que integran el Comité Organizador de los Juegos Odesur 2026 para acondicionar convenientemente las canchas de nuestro campo de deportes ubicado en el Parque Héroes de Malvinas para que en el mismo se disputen las competencias de Fútbol Femenino” contó.

A su vez, Giammaría se refirió a las obras en la sede de calle San Lorenzo. “Hemos ejecutado distintas obras de acondicionamiento y mantenimiento de todas las instalaciones de nuestro edificio social poniendo en valor las distintas dependencias del inmueble declarado Patrimonio Urbano a efectos de que las mismas se encuentren en perfecto estado de conservación y permitan desarrollar adecuadamente las tareas administrativas y directivas a todas las autoridades de la Asociación y de las distintas instituciones”, aseveró.

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La gran comunidad de la Rosarina

El presidente destacó a la comunidad del fútbol rosarino. “Quiero destacar muy especialmente el trabajo, la presencia y la eficacia con que han realizado sus tareas los miembros de la comisión directiva que me acompañan en la gestión, como así también a todos los cuerpos orgánicos de la Asociación, consejos auxiliares, Tribunal de Disciplina, escuela y colegio de árbitros, cuerpo de asesores, y a nuestro calificado y esforzado personal administrativo y contratado”.

“Le envió un saludo cordial a los directivos de los clubes afiliados y muy especialmente a quienes dan vida y motorizan las actividades de las instituciones, deportistas, técnicos, auxiliares, árbitras/os y familias de nuestra comunidad deportiva a quienes agradezco su permanente vocación de servicio y me permito solicitarles que continúen con su valioso apoyo y su presencia efectiva, para que nuestra niñez y nuestra juventud puedan seguir disfrutando de espacios de recreación y contención a través del deporte que nos representa y nos moviliza”, cerró.

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