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San Cristóbal: por qué no irá preso el adolescente autor del ataque a tiros en la escuela

Aunque la nueva Ley Penal Juvenil fue publicada en el Boletín Oficial aún no entró en vigencia para la Justicia. ¿Cuándo comienza a regir?

30 de marzo 2026 · 14:56hs
El tiroteo tomó lugar en la Escuela Normal Mariano Moreno de la ciudad de San Cristóbal

Foto X: @jufarusf

El tiroteo tomó lugar en la Escuela Normal Mariano Moreno de la ciudad de San Cristóbal

El ministro de Seguridad Pablo Cococcioni contó que el agresor de la escuela de San Cristóbal es un adolescente de 15 años y remarcó que es un "menor no punible", ya que la reforma de la Ley Penal Juvenil, que baja la edad de punibilidad a los 14 años, aún no entró en vigencia.

"Hay detalles que van a tener un grado de reserva importante: tanto el autor como sus víctimas son menores de edad. Hay algunos datos que nos obligan a una doble precaución a la hora de comunicar", señaló Cococcioni, que lamentó el fallecimiento de Ian, de 13 años, y reconoció que hubo ocho heridos.

En el marco de la conferencia de prensa, el ministro de Seguridad señaló un detalle que reviste gran importancia: el agresor, de 15 años, es un menor no punible: "En principio se trataría de un menor que por su edad es no punible, a la luz de la legislación actual, ya que todavía no ha entrado en vigencia la reforma (de la Ley Penal Juvenil)", declaró.

>> Leer más: Testimonios de padres de la escuela de San Cristóbal: "El arma entró en la funda de una guitarra"

¿Por qué el agresor no va preso?

Es que si bien la Ley Penal Juvenil sancionada en el Congreso baja el piso de imputabilidad de los 16 a los 14 años, no entra en vigencia hasta 180 días después de su sanción. La reforma del régimen penal juvenil fue oficializada el pasado 9 de marzo en el Boletín Oficial de la República Argentina a través de la publicación del decreto 138/2026, por lo que todavía no puede ser aplicada. En ese marco, el agresor de San Cristobal no puede ser juzgado bajo estos nuevos términos.

"Con lo cual, dentro del marco legal vigente, se va a hacer el máximo esfuerzo para dar la contención adecuada en un caso de esta naturaleza", aseguró Cococcioni, y sumó: "La investigación está en plena marcha".

Además, el funcionario expresó que desde el gobierno provincial se está trabajando con un equipo interdisciplinar: "Estamos trabajando en junto con todas las áreas de Gobierno. Sobre todo con el ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano a través de la Secretaría de Niñez, en la elaboración de una propuesta de intervención que ese va a poner a disposición de la Fiscalía", finalizó Pablo Cococcioni.

El ataque en San Cristóbal

Un episodio de violencia extrema se registró este lunes por la mañana en la ciudad santafesina de San Cristóbal cuando un alumno ingresó armado a la Escuela Normal Mariano Moreno y abrió fuego contra sus compañeros. Como resultado del ataque, un estudiante murió y otros alumnos resultaron heridos.

De acuerdo con fuentes oficiales, el agresor es un adolescente alumno del propio establecimiento, tiene 15 años y cursa tercer año. El episodio habría ocurrido pasadas las 7.30 de la mañana del lunes, en el patio interno de la escuela, donde se encontraban formados los estudiantes para izar la bandera

Las mismas fuentes detallaron que el agresor ingresó al establecimiento con una escopeta y efectuó entre cuatro y cinco disparos. Uno de ellos mató a otro adolescente, de 13 años, que cursaba primer año en el mismo colegio. En el episodio resultaron heridos además otros menores, de 13 y 15 años.

La situación fue controlada gracias a la intervención de un asistente escolar, que se abalanzó sobre el agresor y logró quitarle la escopeta. El atacante fue detenido por la Policía. La escuela fue evacuada de inmediato, la zona acordonada.

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