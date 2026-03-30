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El gobierno provincial aclaró que el atacante de San Cristóbal "es un menor no punible"

Cococcioni explicó que el agresor tiene 15 años y aún no está vigente la reforma de la Ley Penal Juvenil. Gotiy habló de una "compleja situación intrafamiliar"

30 de marzo 2026 · 13:39hs
El tiroteo tomó lugar en la Escuela Normal Mariano Moreno de la ciudad de San Cristóbal

El tiroteo tomó lugar en la Escuela Normal Mariano Moreno de la ciudad de San Cristóbal

El ministro de Seguridad Pablo Cococcioni aseguró que el adolescente de 15 años que mató a un compañero e hirió a otros en una escuela de la ciudad santafesina de San Cristóbal es un "menor no punible", ya que la reforma de la Ley Penal Juvenil aún no entró en vigencia. Por su parte, José Goity, titular de Educación, expresó que el chico "no registra antecedentes de intervenciones en el sistema educativo".

Este lunes, horas después del trágico episodio, representantes del gobierno de Santa Fe ofrecieron una conferencia de prensa en San Cristóbal para aportar información sobre lo ocurrido. Además de Goity y Cococcioni, hubo otros ministros y funcionarios del gobierno provincial, como la titular de Igualdad y Desarrollo Humano, Victoria Tejeda, y la secretaria de Niñez, Daniela León. También dieron el presente el intendente de San Cristóbal, Marcelo Andreychuk, y el senador departamental Felipe Michling.

El agresor es un menor no punible

Para empezar, el ministro Cococcioni expresó su soloridad y apoyo con la familia de Ian, el niño de 13 años que falleció producto de un disparo: "No hay palabras ni actos que puedan reparar una pérdida semejante", afirmó el funcionario, y agregó: "Hay detalles que van a tener un grado de reserva importante: tanto el autor como sus víctimas son menores de edad. Hay algunos datos que nos obligan a una doble precaución a la hora de comunicar".

"Además del fallecimiento de Ian, hay dos menores que fueron heridos por arma de fuego, y que se encuentran fuera de peligro", detalló Cococcioni. Se trata de menores de 13 y 15 años que fueron trasladados al Hospital Regional de Rafaela.

En el marco de la conferencia de prensa, el ministro de Seguridad señaló un detalle que reviste gran importancia: el agresor, de 15 años, es un menor no punible: "En principio se trataría de un menor que por su edad es no punible, a la luz de la legislación actual, ya que todavía no ha entrado en vigencia la reforma (de la Ley Penal Juvenil)", declaró.

>> Leer más: Testimonios de padres de la escuela de San Cristóbal: "El arma entró en la funda de una guitarra"

Es que si bien la Ley Penal Juvenil sancionada en el Congreso baja el piso de imputabilidad de los 16 a los 14 años, no entra en vigencia hasta 180 días después de su sanción. La reforma del regimen penal juvenil fue oficializada el pasado 9 de marzo en el Boletín Oficial a través de la publicación del decreto 138/2026, por lo que todavía no puede ser aplicada y el agresor de San Cristobal no puede ser juzgado bajo estos nuevos términos.

"Con lo cual, dentro del marco legal vigente, se va a hacer el máximo esfuerzo para dar la contención adecuada en un caso de esta naturaleza", aseguró Cococcioni, y sumó: "La investigación está en plena marcha".

Además, el funcionario expresó que desde el gobierno provincial se está trabajando con un equipo interdisciplinar: "Estamos trabajando en junto con todas las áreas de Gobierno. Sobre todo con el ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano a través de la Secretaría de Niñez, en la elaboración de una propuesta de intervención que ese va a poner a disposición de la Fiscalía", finalizó Pablo Cococcioni.

El chico "no registraba antecedentes"

Por su parte, el ministro de Educación, José Goity dio algunos detalles sobre el perfil del agresor, sin revelar su nombre ni datos sensibles. En su declaración, el funcionario aseguró que el chico "no registra antecedentes en el sistema educativo".

"No hemos tenido ninguna intervención socioeducativa a lo largo de toda su trayectorial escolar", detalló Gotiy.

Además, el titular de Educación aseguró que "no se trata de un conflicto escolar" como señalaron algunas versiones, sino que se trata de una "situación intrafamiliar muy compleja".

"Dispusimos que no haya actividad escolar el día de hoy y en los próximos días", dijo el ministro. A pesar de que no hay clases, en la escuela Mariano Moreno de San Cristóbal ya se dispuso un equipo interdisciplinario para brindarle acompañamiento a los alumnos y a sus familias. "Hay que trabajar y mucho", agregó Goity.

"Este hecho no atraviesa solo a la escuela, nos atraviesa como sociedad, no hay antecedentes en Santa Fe de un caso así", cerró el ministro de Educación.

La salud de los chicos heridos

El gobierno provincial informó que, tras el tiroteo, seis alumnos permanecen estables en el hospital local, mientras que dos fueron derivados al Hospital Regional de Rafaela. Por su parte, los equipos de Salud Mental de Provincia brindan contención a heridos y familiares.

En total, son ocho los estudiantes que debieron recibir atención médica y el seguimiento tras el grave episodio registrado en la Escuela Mariano Moreno de la ciudad de San Cristóbal, por el que falleció un estudiante de 13 años.

El operativo sanitario dispuso la atención inmediata de seis pacientes en el hospital de la mencionada localidad, quienes presentan heridas superficiales y se encuentran en condición estable. Por otra parte, se derivaron dos al Hospital Regional de Rafaela “Dr. Jaime Ferré”. Allí se asiste a un varón de 13 años que ingresó mediante un traslado en código rojo. El paciente se encuentra lúcido, hemodinámicamente estable. Será derivado al Hospital Dr. Orlando Alassia, de la ciudad de Santa Fe, para continuar con una atención de mayor complejidad.

>> Leer más: Ataque en la escuela de San Cristóbal: cómo es el estado de salud de los adolescentes heridos

Asimismo, un segundo estudiante de 15 años, se traslada hacia el mismo hospital regional para completar los controles pertinentes por heridas superficiales. Su cuadro no reviste gravedad ni requirió activación de código de emergencia durante el trayecto.

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