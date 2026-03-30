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Alerta para los hinchas que irán al Mundial 2026: "Posibles detenciones y deportaciones"

Una prestigiosa ONG advirtió sobre una “emergencia de derechos humanos” por el crítico contexto que atraviesan los países organizadores

30 de marzo 2026 · 13:09hs
Infantino y Trump sellaron una alianza para la organización del Mundial 2026.

AP

Infantino y Trump sellaron una alianza para la organización del Mundial 2026.

El Mundial 2026 está cada vez más cerca y las alertas en torno a la seguridad de los hinchas que viajarán tanto a Estados Unidos como a Canadá y México no cesan. En las últimas horas, un informe advirtió que el crítico contexto social podría derivar en situaciones conflictivas para los hinchas y trabajadores en territorio norteamericano.

Según el documento publicado por Amnistía Internacional, el cual pone el foco en las políticas migratorias vigentes en Estados Unidos, este escenario configura una “emergencia de derechos humanos” que podría impactar directamente en quienes asistan al evento.

La mayor parte de los partidos se disputarán en territorio estadounidense, por lo que la mayoría de los turistas y trabajadores que viajarán a la Copa del Mundo arribarán a ese país. El citado reporte indicó que algunas prácticas como las detenciones masivas y procedimientos arbitrarios por parte de las agencias federales generan preocupación sobre posibles abusos de las autoridades.

Deportaciones en Estados Unidos

A su vez, apuntaron a que estas medidas afectarían tanto a los extranjeros como a las comunidades locales durante el certamen y reportaron: “El gobierno estadounidense ha deportado a más de 500 mil personas desde Estados Unidos en 2025. Esta cifra equivale a más de seis veces el número de personas que asistirán a la final de la Copa Mundial en el Estadio MetLife en Nueva Jersey”.

Trump Infantino Mundial
Donald Trump, presidente de Estados Unidos, junto a Gianni Infantino, presidente de la Fifa.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, junto a Gianni Infantino, presidente de la Fifa.

Las declaraciones de Steve Cockburn, director de Justicia Económica y Social de Amnistía Internacional, sirven para dar contexto a la magnitud de la situación. En tanto, advirtieron sobre los riesgos para derechos fundamentales como la libre expresión y la protesta, en un evento que atraerá la atención global.

>> Leer más: Lionel Scaloni fue sincero: "Preocupación no tengo, pero hay cosas para corregir"

La Copa Mundial suele ser un foco de protestas, y existe el riesgo de que las manifestaciones sean reprimidas. En todo Estados Unidos, Canadá y México ha habido restricciones de los derechos a la libertad de expresión y reunión pacífica”, aseveró la publicación de Amnistía Internacional.

Alertas para el Mundial 2026 en Estados Unidos

“La oleada de detenciones y deportaciones ilegítimas, que ha batido récords, sólo ha sido posible mediante la erosión de las salvaguardias de debido proceso, y ha socavado los derechos a la libertad y la seguridad de cientos de miles de personas migrantes y refugiadas. Estas políticas han destrozado comunidades y han creado un clima de temor en todo Estados Unidos. El país está viviendo unos tiempos profundamente inciertos, que sin duda se extenderán a la afición que desee participar en las celebraciones de la Copa Mundial”, afirmó Cockburn.

Por otro lado, el informe de Amnistía Internacional en su página oficial puntualizó: “El presidente Trump federalizó y desplegó unos 4 mil efectivos californianos de la Guardia Nacional en Los Ángeles en junio de 2025, en respuesta a las protestas contra las redadas de inmigración. Dallas, Houston y Miami, ciudades anfitrionas, han firmado todas ellas acuerdos problemáticos para que los cuerpos locales encargados de hacer cumplir la ley colaboren con el ICE, lo que incrementa el uso de perfiles raciales y los ataques contra inmigrantes, y erosiona la confianza entre las comunidades y las fuerzas del orden locales, lo que da lugar a una reducción de la seguridad pública”.

México y Canadá, también en la mira

En cuanto a la situación en México, otro de los organizadores, detallaron que aquel país “movilizó a 100 mil agentes de seguridad, incluidos militares, en respuesta a los elevados niveles de violencia, lo que aumenta el peligro para las personas que protestan”.

De la misma manera, también cargaron contra Canadá y sentenciaron: “El 15 de marzo, las autoridades de Toronto cerraron un centro de acogida contra el frío invernal que proporcionaba cobijo a personas sin hogar, ya que el lugar donde se ubicaba había sido reservado para su uso por la Fifa”.

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