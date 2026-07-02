El inusual récord de un director técnico rosarino: lleva tres años al frente de un equipo del ascenso

Llegó al club a mediados de 2023, obtuvo el ascenso más importante en la historia del club y tiene contrato hasta fines de 2027

"Tres". El director técnico Leo Fernández publicó esta foto en sus redes para celebrar el tiempo que lleva en Colegiales.

El suyo es un caso atípico en el fútbol, por más de una razón. Nunca jugó en la primera división, tuvo una carrera corta por las lesiones y, ya como director técnico , cumplió su etapa más importante en Central. Pero hoy, a los 54 años, acumula una rareza aún más extrema.

Se trata de Leonardo Fernández, quien se formó como futbolista en Central, aunque nunca llegó a jugar en el primer equipo. Tras marcharse de Arroyito tuvo un paso por River, pero allí tampoco pudo llegar al objetivo. Su corta carrera como futbolista se desarrolló en equipos del ascenso, entre ellos Central Córdoba, el charrúa de Tablada. Fue a mediados de los 90, cuando todavía soñaba con ser un futbolista profesional en la élite.

Antes de ponerle fin a una corta carrera a los 28 años, jugó en Central Córdoba (dos ciclos), Gimnasia y Tiro (dos ciclos), Aldosivi y Tiro Federal. Las lesiones en una rodilla no le permitieron continuar y tuvo que darle paso entonces al sueño de convertirse en entrenador.

De jugador a director técnico

Pasaron varios años hasta que pudo incorporarse como tal a las divisiones juveniles de Central. Fue en 2013, y tres años después se le presentó la oportunidad de dirigir a la primera, primero como interino y a partir del año siguiente como titular. Cuando se fue, en 2018, siguió un camino similar al que había recorrido como futbolista y pasó por varios equipos del ascenso. Hasta que, a mediados de 2023, inauguró un ciclo que probablemente nunca imaginó que duraría tanto tiempo.

Hace un par de días, Leo Fernández cumplió nada menos que tres años como entrenador de Colegiales, el club de Munro que jugó históricamente en las categorías más bajas del ascenso y que, con él al mando, llegó hace un año y medio a la Primera Nacional, la segunda categoría del fútbol argentino.

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Una permanencia poco común en el fútbol

Se trata, claro, de una marca con pocos precedentes, sobre todo en el fútbol del ascenso, donde los entrenadores suelen durar, en el mejor de los casos, una temporada. Él lleva tres en Colegiales, y de hecho tiene contrato hasta diciembre de 2027.

En su primer año en la categoría, Colegiales hizo una gran campaña y estuvo muy cerca de entrar al reducido por el segundo ascenso a la Liga Profesional. Esta temporada la campaña es mucho más floja, pero la continuidad del entrenador rosarino nunca pareció correr riesgos.

En estos días, el mismo celebró sus tres años al frente del equipo de Munro con una publicación en las redes. Y dejó claro que no está allí sólo por un contrato: "Aguante Cole", remató en su mensaje.