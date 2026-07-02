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La madre de Gastón Montenegro denuncia que una banda narco secuestró a su hijo

Hubo una marcha en Capitán Bermúdez para exigir la aparición del joven, visto el sábado por última vez. Allanamientos en Fray Luis Beltrán y Timbués

2 de julio 2026 · 12:53hs
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Carina

Carina, madre de Gastón, aseguró que su hijo está secuestrado y que hay registros filmados del hecho

Una nueva marcha para pedir la aparición de Gastón Daniel Montenegro, el joven de 25 años que falta de su hogar desde viernes pasado, se llevó a cabo en Capitán Bermúdez.

Carina, la madre del joven, denunció que fue secuestrado. "A punta de pistola, lo subieron a un auto y se lo llevaron. Hay personas que se quebraron y contaron lo que pasó. Después se buscaron cámaras y se pudo ver el momento en que se lo llevaban”, expresó durante la marcha.

Para la mujer, las imágenes tomadas por cámaras de videovigilancia son más que claras.; “Se bajan dos personas, lo encañonan, lo meten al auto y se lo llevan”. Esto habría sucedido a alrededor de las 9.30 del sábado. Los responsables también amenazaron a otro joven que acompañaba a Gastón. En el mismo sentido la mujer aseguró que los investigadores tienen “los nombres de las personas que se lo llevaron”.

Un secuestro en Capitán Bermúdez

Gastón Montenegro salió de su casa de calle San Salvador al 300 el viernes por la noche y, según la reconstrucción realizada por la Fiscalía y su familia, fue visto por última vez el sábado alrededor de las 9.30, cuando caminaba de regreso a su vivienda.

La Fiscalía Regional 2 difundió un pedido de paradero e informó que el joven mide 1,75 metro, tiene tatuajes en el pecho, el cuello y la mano derecha, y al momento de desaparecer vestía un jean beige, zapatillas beige con detalles naranja y amarillo, un buzo y una campera inflable negra.

Leer más. Buscan información sobre el paradero de un joven de Capitán Bermúdez

La Policía de Investigaciones y la Policía de Seguridad Aeroportuaria realizaron múltiples allanamientos. Así, cuatro narcotraficantes fueron detenidos por efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) luego de los cinco allanamientos realizados en las localidades de Capitán Bermúdez, Fray Luis Beltrán y Timbúes, en donde también se incautaron y se secuestraron un arma de fuego calibre 9 mm, 25 municiones del mismo calibre, 325 dosis de LSD, una botella de éter sulfúrico, ocho celulares, una tablet y documentación de interés para proseguir la investigación.

La investigación es la continuación de una causa surgida en noviembre de 2025, en donde la PSA llevó a cabo un megaoperativo para desarticular una banda narcocriminal, en donde detuvo a 13 personas y confiscó más de 50 kilogramos de cocaína, una gran suma de dinero, armas de fuego y vehículos.

La policía y su familia buscan a Gastón Montenegro

La policía y su familia buscan a Gastón Montenegro

Investigan a una banda narco

La investigación sobre el paradero de Montenegro y las implicancias del narco son la continuación de una causa surgida en noviembre de 2025, en donde la PSA llevó a cabo un megaoperativo para desarticular una banda narcocriminal, en donde detuvo a 13 personas. En el operativo de 2025, la PSA secuestró 50 kilos de cocaína, armas de fuego y miles de dólares. Los procedimientos, enmarcados en la Justicia federal, se realizaron en Rosario, Granadero Baigorria, Casilda y Villa Constitución. La investigación la llevó adelante la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), a cargo del fiscal Matías Scilabra, y la Unidad Fiscal Rosario del Ministerio Público Fiscal.

Fuentes de la investigación indicaron que la pesquisa realizada en el 2025 alcanzó a reconstruir la cadena de tráfico de cocaína, desde el aprovisionamiento en el norte del país hasta la venta barrial en Rosario y alrededores. "Se identificó y detuvo a los integrantes de la célula que viajaba de manera reiterada al norte del país para adquirir la cocaína de origen boliviano",sostuvieron. Esa droga era trasladada y distribuida en Rosario y otras localidades vecinas. En ese sentido, identificaron a los puntos de acopio y fraccionamiento, donde se preparaba el estupefaciente para su venta al menudeo. En noviembre en total fueron 29 los allanamientos realizados en distintas localidades.

En busca de Montenegro, las investigaciones hicieron foco en una denuncia por un posible secuestro, el de Montenegro y ahora confirmado por su madre, y que los captores fueron visualizados por un testigo, con la posibilidad de que uno de ellos sea el investigado por narcotráfico. Esto derivó al pedido de la Oficina de Narcocriminalidad, Area de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Rosario, a cargo del Fiscal, Matías Scilabra, para realizar cinco procedimientos: dos en Fray Luis Beltrán, dos Capitán Bermúdez y uno en Timbúes.

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