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Causa Vialidad: dejan firme el decomiso de 685.000 millones de pesos a Cristina Kirchner y otros condenados

La Corte Suprema rechazó un recurso de la defensa de la expresidenta contra la actualización del monto y también desestimó un planteo del empresario Lázaro Báez

2 de julio 2026 · 16:01hs
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Revés judicial para Cristina Kirchner en el marco de la causa Vialidad.

Foto: Archivo / La Capital.

Revés judicial para Cristina Kirchner en el marco de la causa Vialidad.

La Corte Suprema de Justicia dejó firme el monto de 685.000 millones de pesos para ejecutar el decomiso sobre los bienes de la expresidenta Cristina Kirchner, el empresario Lázaro Báez y otros condenados en la denominada causa Vialidad, al rechazar por inadmisibles los recursos presentados por las defensas.

La decisión fue adoptada este jueves por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes desestimaron, en los términos del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, el planteo de la defensa de Cristina contra la forma de actualización del monto originalmente fijado en concepto de decomiso.

También rechazaron el recurso de la defensa de Báez, que cuestionaba la competencia del Tribunal Oral Federal (TOF) Nº 2 para llevar adelante esa etapa del proceso.

El decomiso

El TOF Nº 2 había fijado en la sentencia condenatoria un decomiso de 85.000 millones de pesos por el perjuicio ocasionado al Estado, con la disposición de que esa suma fuera ajustada cuando el fallo adquiriera firmeza.

El 6 de diciembre de 2022, el Tribunal Oral Federal Nº 2 condenó a Cristina a seis años de prisión por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, en el marco de 51 licitaciones de obra pública en Santa Cruz, y la absolvió por el delito de asociación ilícita.

También fueron condenados Báez, el exsecretario de Obras Públicas José López, el extitular de la Dirección Nacional de Vialidad Nelson Periotti y otros exfuncionarios, mientras que CFK recibió, además, la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

La Cámara Federal de Casación Penal confirmó la sentencia el 13 de noviembre de 2024 y, el 10 de junio de 2025, la Corte Suprema rechazó los recursos extraordinarios contra las condenas, que quedaron firmes.

Tras esa decisión, el Tribunal Oral ordenó la detención de los condenados y dispuso la actualización del monto del decomiso.

>>Leer más: La militancia realizó un banderazo en parque Lezama para exigir la liberación de Cristina

En ese trámite intervino el Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte Suprema, junto a peritos de las defensas y del Ministerio Público, y la cifra fue actualizada a 685.000 millones de pesos sobre la base del Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el Indec entre noviembre de 2022 y mayo de 2025.

La defensa de Cristina sostuvo que el monto inicial era provisorio y cuestionó la utilización del IPC para su actualización.

Por su parte, la defensa de Báez planteó que el decomiso debía tramitar ante el Tribunal Oral Federal Nº 4, debido a la condena que pesa sobre el empresario en la causa conocida como “la ruta del dinero”.

Con la resolución de este jueves, la Corte Suprema dejó firmes los fallos de las instancias anteriores y quedó ratificado el monto actualizado del decomiso que deberán afrontar solidariamente los condenados en la causa Vialidad.

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