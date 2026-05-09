La Capital | Carolina Losada

Carolina Losada aseguró que su maternidad llegó de manera "imprevista": adoptó a dos preadolescentes

Brisa, hoy de 18 años, y Diego, de 15, llegaron a la vida de la rosarina hace algunos años. Cómo fue el proceso de adopción

9 de mayo 2026 · 13:52hs
Carolina Losada habló sobre su maternidad

Carolina Losada habló sobre su maternidad

Carolina Losada, experiodista devenida en senadora nacional, habló públicamente de su maternidad y de sus dos hijos, a quienes adoptó cuando eran preadolescentes. Se trata de Brisa, hoy de 18 años, y Diego, de 15, dos hermanos biológicos.

En un inicio, Losada debía ser su familia de "tránsito", pero luego se convirtió en su hogar definitivo. “A mí la maternidad me llegó de una forma totalmente imprevista”, expresó Losada en entrevista con Infobae.

Cómo llegaron Brisa y Diego a la vida de Carolina Losada

Según relató la experiodista, la primera en llegar fue Brisa, quien en aquel entonces tenía entre diez y once años. En ese momento, Losada seguía trabajand como periodista. "(Brisa) llega a través de una amiga mía que colaboraba como familia de apoyo, venía todos los fines de semana con mi amiga, su marido e hijas y yo la veía con un grupo de amigos".

"En la semana estaban en un hogar, pero los fines de semana salía con mi amiga y sus propios hermanos. Eran un grupo de cuatro hermanos y cada uno tenía su familia de apoyo", siguió la senadora, y agregó: "En un momento, mi amiga queda embarazada de su tercer hijo y estaba muy cerca de la fecha de parto y me dice: 'Caro, se me está complicando ir a buscar a Bri, ¿te parece de ir vos? ¿Pueden ir ustedes?'".

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"Yo sé que a Bri le encanta ir a tu casa y te quiere mucho”, le dijo la amiga de Carolina Losada, lo que la motivó a aceptar.

Losada detalló que Brisa tiene tres hermanitos, y uno de ellos es Diego, quien también fue adoptado por la senadora. Al momento de conocerse, los chicos seguían vinculados con sus abuelos biológicos.

>> Leer más: Mujeres de la UCR acusan a la senadora Losada de poner en riesgo a víctimas de abuso y violencia

La adopción

Al consultarles cómo empezó el proceso legal de la adopción, Losada contó: "Madeleine, que era la familia de apoyo del más chiquito, empieza ese contacto otra vez con la abuela y el abuelo, y empiezan a pasar cosas. El abuelo muere, la abuela se queda ciega y empiezan a suceder cosas en la casa. Tiene que ver con la intimidad de ellos y por eso no quiero exponerlo".

"Pero ahí volvimos a tener contacto con ellos y Brisa y Diego estaban conmigo y los otros dos hermanitos, Lauti y Axel, estaban con Madeleine. Pero los fines de semana volvían a lo de la abuela. Cuando empiezan a suceder diferentes cosas ahí, en la casa de la abuela, los chicos nos empiezan a pedir que querían quedarse con nosotros en casa y que hagamos lo que como los adultos tenemos que hacer cuando se empiezan a suceder cosas que no tienen que pasar", siguió Losada.

"Fue todo un tema legal que terminó con que Brisa y Diego ya hoy son mis hijos y Lauti y Axel son los hijos de Madeleine. Nosotros seguimos teniendo vínculo con esa abuela", agregó la senadora nacional.

"Es parte de la historia de ellos y no la podés borrar. Yo creo que eso es incumplir el derecho de ese niño, como pasa a veces cuando hay adopciones, que se borra todo lo anterior", cerró Carolina Losada.

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