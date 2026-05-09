Carolina Losada aseguró que su maternidad llegó de manera "imprevista": adoptó a dos preadolescentes

Brisa, hoy de 18 años, y Diego, de 15, llegaron a la vida de la rosarina hace algunos años. Cómo fue el proceso de adopción

Carolina Losada , experiodista devenida en senadora nacional, habló públicamente de su maternidad y de sus dos hijos, a quienes adoptó cuando eran preadolescentes. Se trata de Brisa, hoy de 18 años, y Diego, de 15, dos hermanos biológicos.

En un inicio, Losada d ebía ser su familia de "tránsito" , pero luego se convirtió en su hogar definitivo. “A mí la maternidad me llegó de una forma totalmente imprevista” , expresó Losada en entrevista con Infobae.

Según relató la experiodista, la primera en llegar fue Brisa, quien en aquel entonces tenía entre diez y once años. En ese momento, Losada seguía trabajand como periodista. " (Brisa) llega a través de una amiga mía que colaboraba como familia de apoyo, venía todos los fines de semana con mi amiga, su marido e hijas y yo la veía con un grupo de amigos".

"En la semana estaban en un hogar, pero los fines de semana salía con mi amiga y sus propios hermanos. Eran un grupo de cuatro hermanos y cada uno tenía su familia de apoyo", siguió la senadora, y agregó: "En un momento, mi amiga queda embarazada de su tercer hijo y estaba muy cerca de la fecha de parto y me dice: 'Caro, se me está complicando ir a buscar a Bri, ¿te parece de ir vos? ¿Pueden ir ustedes?'".

Embed Carolina Losada en #Ellas: "Mis hijos me llegaron de forma imprevista, nos elegimos como familia" I Por Luli Fernández https://t.co/It5hxBY5vt pic.twitter.com/fZZ5K1bBW9 — infobae (@infobae) May 8, 2026

"Yo sé que a Bri le encanta ir a tu casa y te quiere mucho”, le dijo la amiga de Carolina Losada, lo que la motivó a aceptar.

Losada detalló que Brisa tiene tres hermanitos, y uno de ellos es Diego, quien también fue adoptado por la senadora. Al momento de conocerse, los chicos seguían vinculados con sus abuelos biológicos.

>> Leer más: Mujeres de la UCR acusan a la senadora Losada de poner en riesgo a víctimas de abuso y violencia

La adopción

Al consultarles cómo empezó el proceso legal de la adopción, Losada contó: "Madeleine, que era la familia de apoyo del más chiquito, empieza ese contacto otra vez con la abuela y el abuelo, y empiezan a pasar cosas. El abuelo muere, la abuela se queda ciega y empiezan a suceder cosas en la casa. Tiene que ver con la intimidad de ellos y por eso no quiero exponerlo".

"Pero ahí volvimos a tener contacto con ellos y Brisa y Diego estaban conmigo y los otros dos hermanitos, Lauti y Axel, estaban con Madeleine. Pero los fines de semana volvían a lo de la abuela. Cuando empiezan a suceder diferentes cosas ahí, en la casa de la abuela, los chicos nos empiezan a pedir que querían quedarse con nosotros en casa y que hagamos lo que como los adultos tenemos que hacer cuando se empiezan a suceder cosas que no tienen que pasar", siguió Losada.

"Fue todo un tema legal que terminó con que Brisa y Diego ya hoy son mis hijos y Lauti y Axel son los hijos de Madeleine. Nosotros seguimos teniendo vínculo con esa abuela", agregó la senadora nacional.

"Es parte de la historia de ellos y no la podés borrar. Yo creo que eso es incumplir el derecho de ese niño, como pasa a veces cuando hay adopciones, que se borra todo lo anterior", cerró Carolina Losada.