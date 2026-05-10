A cuartos de final: Central derrotó a Independiente con goles de Di María, Cantizano y Elías Verón

Central metió un triunfo épico ante Independiente, dio vuelta el resultado, y con el 3 a 1 logrado en Arroyito, se metió en los cuartos de final del Apertura.
Central clasificó a cuartos de final del Apertura. Venció a Independiente 3 a 1 en el Gigante d Arroyito.
Central metió un triunfo épico ante Independiente, dio vuelta el resultado, y con el 3 a 1 logrado en Arroyito, se metió en los cuartos de final del Apertura.
Los goles canallas los anotaron Ángel Di María, Giovanni Cantizano y Elías Verón. Abrió la cuenta para el Rojo Gabriel Ávalos. Central espera a Estudiantes o Racing.
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47': gol de Central: Elías Verón.
39' gol de Central: Cantizano.
23' Malcorra falló una chance neta.
Partido muy luchado en 15 minutos de juego del complemento.
Comenzó el segundo tiempo en el Gigante.
Fin del primer tiempo
45 +2 Golazo de Di María para el 1 a 1.
35' Gol de Independiente: Gabriel Ávalos.
32' Matías Abaldo remató, pero Jeremías Ledesma estuvo atento para contener.
26' Enzo Copetti no pudo con Rey en un mano a mano.
14' Remate cruzado de Di María de aire, la primera chance del partido.
En diez minutos juegan sin emociones frente a los arcos.
Comenzó el partido en el Gigante.
En el equipo de Almirón son bajas Jaminton Campaz y Julián Fernández por lesión, mientras que Alejo Veliz va al banco, en donde estará por segunda vez Marco Ruben.
Central sorteó de manera satisfactoria los octavos de final con una victoria por 3-1 sobre Independiente. Un paso grande hacia el título del torneo Apertura.