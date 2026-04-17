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Frank Kudelka: "En Newell's empecé a ver otra prestación mental de los jugadores"

El entrenador de Newell's, se mostró muy conforme con el triunfazo en Santa Fe. "Volvimos a ser competitivos", destacó el conductor rojinegro

Hernán Cabrera

Por Hernán Cabrera

17 de abril 2026 · 23:59hs
El entrenador de Newells

Foto: Marcelo Bustamante / La Capital

El entrenador de Newell's, Kudelka advirtió y reconoció que “necesitamos una pretemporada urgente”.

El técnico leproso,Frank Kudelka, expresó sus sensaciones tras esta victoria muy importante de Newell's en la complicada visita a Santa Fe, y remarcó la vital importancia del cambio de conducta que nota entre sus dirigidos. "Empecé a ver otra prestación mental de nuestros jugadores. Ante Unión seguimos creyendo ante la adversidad del partido. Arrancamos mal, pero después pudimos reaccionar", recalcó el DT.

"Entramos en competencia en un torneo que arrancó muy difícil para nosotros, las estadísticas lo dicen. Y desde ahí va mejorando todo", agregó Kudelka.

Y profundizó: "Yo disfruto mucho de este momento de mi carrera, ni mis más amigos entendieron la decisión de venir a Newell's. No necesito que me entiendan sino que me acompañen. Estoy muy bien, donde quería estar. Es un desafío personal de ver quien soy ante tanta adversidad. Es una puntuación muy buena y me da fastidio no pelear la clasificación".

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Señales que se van confirmando en Newell's

"No me olvido de lo que dije, que había que llegar a mayo. Después de San Lorenzo, me di cuenta que estábamos en competencia. Ante Unión fue un partido duro y sobre todo frente un rival encumbrado de los más difíciles".

"No tuvimos un buen partido aéreo. El rival juega bien, son fuertes y lidiamos con esa desventaja. En el segundo tiempo perdimos la pelota y no quería jugar tan cerca de nuestro arco", contó el técnico.

Sobre la actuación de Josué Reinatti, destacó que "es un chico joven que tiene muchos atributos, es un gran atajador. Hay que ayudarlo en otras cosas. La última jugada marca lo que es. El equipo tuvo cosas muy buenas y muy malas. Perdimos el duelo aéreo, y por eso cambiamos. Hay que llegar al fin del torneo y para el campeonato que viene pelear otras cosas y no esto".

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Kudelka, y la necesidad de una puesta a punto física

En la rueda de presa, Kudelka advirtió que "necesitamos una pretemporada urgente para darle dinamismo pero sostenerlo en el tiempo". Al mismo tiempo, sobre Jerónimo Russo apuntó que "es un chico que acrecenta su juego, tiene buena técnica. Y Ramírez también hizo un gol de delantero picaro".

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"Muchos chicos en momentos muy álgidos, más allá de los errores tienen valentía y amor propio. Me duele no haber arrancado algo. Tengo objetivos más importantes para Newell's", concluyó Kudelka.

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