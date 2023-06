Maxi Rodríguez en La Capital: "Va a ser el último abrazo con el hincha"

Maximiliano Rodríguez está viviendo uno de los momentos más emotivos de su vida. No se trata de que jugará un partido mundialista, ni una final en Europa, ni un duelo decisivo con la casaca de Newell's. Esta vez la cosa pasa por otro lado. Está palpitando su homenaje del sábado que estará plagado de estrellas en el Coloso. La cita arrancará a la tarde, alrededor de las 16, con el inicio del partido previsto para las 19 y con un sinfín de sorpresas para las más de 40 mil personas que coparán el estadio rojinegro del parque Independencia. Atravesado por todas las emociones, Maxi, el jugador del pueblo leproso, visitó el edificio icónico del diario La Capital , hizo escala en LT8, luego realizó una entrevista con Ovación que saldrá publicada íntegramente en un suplemento especial el día sábado, y después estuvo en el estudio de Brindis TV. Con emoción, pasión y la simpleza que sólo tienen los grandes, Maxi abrió sus sentimientos de par en par y adelantó algunos detalles de su despedida. Un aperitivo de la entrevista y el detrás de escena del último gran ídolo leproso en su visita a La Capital .

"Lo imagino como una fiesta, quiero que sea una verdadera fiesta, para todos. Para el fútbol en general, pero sobre todo para la gente que va a estar ahí que hizo el esfuerzo de sacar su entrada, ir a la cancha, queremos hacer un verdadero show que sea una verdadera fiesta, no un partido tradicional. Va a haber fan fest fuera del estadio, todo lo que uno ve afuera lo quiere replicar acá. Creo que ya va a ser el último abrazo con el hincha, después de esto no va a haber más", dijo a corazón abierto.

Claro que por enésima vez repitió que Lionel Messi está invitado, pero que no puede confirmar su presencia el sábado. Igual destacó la humildad y compañerismo de la Pulga y recordó cuando estaban en los clubes rivales de Barcelona. Maxi en Espanyol y Leo en el Barsa. "Ya se veía que iba a ser un fenómeno y así fue", rememoró.

"Leo es increíble lo simple y lo sencillo que es, con lo que representa para el mundo. Pero así es, un fuera de serie y no necesito estar diciendo si viene o no. Él va a decidir si quiere venir a compartir un rato ese día conmigo y con las 40 mil personas que estén ahí también. Leo es lo más grande que hay y tuvimos la oportunidad de disfrutarlo. Yo como compañero y contemporáneo muchos años en la selección, compartí prácticamente todo con él, somos de la ciudad, somos de Ñuls, tenemos muchas cosas en común. Lo conocí cuando empezó a dar sus primeros pasos cuando debuta en Barcelona, yo estaba en Espanyol. Ya lo había conocido en un restaurante antes, se hablaba mucho de él, que era un chico con muchas condiciones que era de Rosario y cuando empieza a dar esos primeros pasos te das cuenta que no era de este planeta", dijo la Fiera sobre su amigo Leo.

Maxi9.jpeg La Fiera charlando con Brindis TV.

Y como los grandes de verdad aclaró que invitó a sus amigos Angel Di María, Cristian González y Ezequiel Lavezzi, identificados con Rosario Central, porque la amistad y el respeto están por encima de las rivalidades de las camisetas. Para Maxi sería un gran ejemplo de convivencia para la ciudad que todos puedan ser parte de una fiesta futbolística.

El paso a paso de la Fiera en La Capital

Apenas unos pocos minutos pasadas las 11 de este miércoles cerrado de neblina, Maxi Rodríguez arribó en su camioneta particular. Le habían guardado lugar de estacionamiento para que no pierda tiempo buscando cocheras en el centro. Se bajó tranquilo, a pura sonrisa. Arribó sin compañía, sin custodia, sin encargados de prensa o de seguridad. Así se maneja la Fiera, de manera transparente. No fuerza nada, muestra lo que es, vive el cierre de su etapa de jugador a corazón abierto, animándose a liberar lágrimas. “Yo soy un tipo común”, repitió varias veces la Fiera en cada una de las entrevistas que aceptó participar en un extenso recorrido por el multimedios que conforma el diario La Capital.

Primero pasó por la radio, después subió a la redacción del diario y dio una nota a Ovación para un suplemento especial que saldrá el sábado, y también estuvo en Brindis TV, un medio exclusivo de streaming que se emite en el mismo edificio histórico. Atravesó todas las plataformas de comunicación, y en todas se mostró distendido, relajado, siempre predispuesto para sacarse fotos con todos los que se animaron a pedírselo.

>>Leer más: Maxi Rodríguez en Brindis Tv: "Parece que estuve marcado para ciertos momentos icónicos"

Maxi revolucionó la jornada laboral en el Decano, y en su paso dejó evidenciado que ya adquirió un halo de ídolo de fútbol, que lo acompaña, que traspasa actividades y generaciones, y que definen su perfil.

Maxi10.jpeg Maxi dialoga mano a mano con Ovación.

Primero bajó al subsuelo a LT8, y se sentó en la mesa del programa: Todos en La Ocho, con Lucas Ameriso, el Negro Cabrera y Aníbal Benítez. Allí, en esos primeros minutos exhibió su excelente predisposición.

Las charlas fueron largas, muchas superaron los tiempos de aire, y entre otras cosas Maxi contó que habló con Marcelo Tinelli y que el conductor de TV le confirmó que estará en la fiesta de despedida.

También comentó que estarán presentes este sábado en el Coloso Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol: y Chiqui Tapia, mandamás de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Y contó que por complicaciones logísticas no podrá estar Giani Infantino, la máxima autoridad de la Fifa.

Luego de esa exposición radial, la Fiera fue a una primera sesión de fotos en el sector del Museo del Diario, y la reportera gráfica Celina Mutti Lovera la armó cerca de la antigua impresora. Maxi posó sin inhibiciones, con dos camisetas, sus grandes amores, una de Newell's y otra de la selección argentina.

El miedo de los productores de la nota era que Maxi se canse rápido y ponga reparos en las sugerencias de la fotógrafa y de los periodistas. Y la realidad marcó que se mostró muy suelto, aceptando cada indicación, entendiendo y disfrutando este costado necesario de cualquier evento.

La mayoría de esas fotos estarán reflejadas en el suplemento especial que saldrá con el diario, este sábado, el mismo día de la gran despedida.

Después, subió a la planta alta del edificio donde se encuentra la redacción de La Capital, y allí ofreció un interesantísimo mano a mano con Ovación. Esa nota transitó por el carril de la emotividad, y cada pregunta, cada anécdota, lo llevaba a repasar lo andado y se mostraba con el sentimiento a flor de piel.

Maxi8.jpeg Maxi junto al equipo de Todos en la 8, de LT8.

Más de una vez sus ojos se llenaron de lágrimas, sobre todo cuando se acordó de sus inicios y de su familia. “Hace más de una semana que me la paso llorando todos los días”, bromeó Maxi entre las risas de fondo de todos los que estaban escuchando.

La fotógrafa no paraba de dar indicaciones y se iba entusiasmando con los resultados de la producción que iba logrando en cada uno de los escenarios elegidos. “Pensaba que iba a tener muy poco tiempo para hacerle fotos porque siempre es así con figuras importantes. Iba con mucha presión porque necesitaba variedad para el suplemento especial del sábado. Pero desde el primer minuto fue increíble la gran predisposición de Maxi”, señaló Mutti Lovera.

“Por un lado, se nota que está muy acostumbrado a las cámaras, sabe pararse y darte la foto. Pero, por otro lado, también se notaba una emoción y una alegría genuina por todo lo que está sucediendo alrededor de su despedida. Y eso se reflejó en cada momento de su visita al diario”, remarcó.

Antes de cerrar esa entrevista, Maxi se prestó a un juego para saber cuánto sabe de él mismo. Además, firmó camisetas y una pelota con dedicatoria especial para el diario.

Antes de irse, la Fiera pasó por Brindis TV (streaming). Compartió una charla muy divertida con Ignacio Noviski, Tiago Chan, Sara Vercelli y Juana Baglieto. Allí, se emocionó recordando a Maradona, pero también hubo tiempo para hacer bromas y chistes sobre su futuro.

A Maxi le preguntaron, "¿A qué te vas a dedicar ahora?, ¿vas a poner un parripollo?”. “No sé, lo voy a tener que pensar”, confió muy relajado.

Así se fue la Fiera, un tipo común que le dio alegrías extraordinarias al pueblo futbolero.