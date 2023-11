Max Verstappen ganó en Brasil y superó los récord de Fangio y Ascari

No hay con qué darle. Max Verstappen no se relaja jamás, hace rato ganó su tercer título mundial de Fórmula Uno y su hambre de gloria sigue intacto. Si no, no se entiende esa voracidad por seguir ganando carreras, aprovechando un Red Bull volador que llevó en el GP de Brasil a obtener su 17° triunfo de la temporada, su 52° en el historial, agrandando los récord que ya traía y que serán casi imposibles de alcanzar por las generaciones futuras. Es más, en Interlagos hasta superó a Juan Manuel Fangio y Alberto Ascari, que tenían el promedio de más victorias ganadas por carreras disputadas en una temporada, que era del 75% en 1951 y 1952 respectivamente, con 6 triunfos en 8 competencias. Ya el neerlandés de mínimo tendrá un promedio de 77, 27% si es que no vence en Las Vegas y Abu Dabhi. De máximo, si gana las últimas dos, llegará a la cifra imposible de 86,36% de efectividad.