Matías Lequi: "me voy con bronca, el equipo hizo un gran partido y mereció más"

Matías Lequi no paró de dar indicaciones. Se fue conforme con Central, en su primer partido como DT oficial, aunque claro no le gustó perder con Boca.

Matías Lequi no quiso entrar en polémicas

Por su parte, Lequi no quiso entrar en polémica por la última jugada del partido por el penal no sancionado. “De los árbitros no voy a hablar. En líneas generales acertó algunas y en otras no. Cada uno en su función y ya está”, sostuvo el técnico auriazul