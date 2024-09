Mateo Silvetti y el llanto tras el triunfo: "La ovación de la gente me emocionó"

Cuando Lobo Medina pitó el final y se consumió el triunfo ante Tigre, uno de los cuadros que sobresalieron camino al vestuario fue el llanto desconsolado de Mateo Silvetti acompañado por el Piri Vangioni, en una clara muestra de las sensaciones contenidas después de tanto tiempo. Silvetti, explicó los porqués de el llanto: "La ovación de la gente me emocionó. Se me vino todo, cuando arranqué de infantiles y uno va luchando para llegar a este objetivo, jugar en el Coloso, ganar y que la gente aplauda. Me llenó de orgullo".

No sólo para él fue un partido muy especial, ya que fue su debut desde el arranque, sino también para Valentino Acuña, quien vivió la misma situación y con el que tiene una relación muy cercana. "Con Valen venimos jugando desde infantiles, así que la relación es muy buena, concentramos juntos, hablamos, a mí me tocó debutar antes y trato de ayudarlo en todo lo que necesite. Es muy fuerte mentalmente y creo que los dos estamos por buen camino".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/Newells/status/1837698223764357233&partner=&hide_thread=false Tu primer triunfo como jugador profesional en el Coloso se vive así pic.twitter.com/sqa1cgrBQv — Newell’s Old Boys (@Newells) September 22, 2024

La posición más cómoda

"Me tocó jugar en varias posiciones. Con Sebastián (Méndez) hasta lo hice de 9, ahora me toca hacerlo por afuera como en reserva. Me siento más cómodo jugando por afuera". reflejó el juvenil sobre la comodidad de la posición que tenía en reserva y valoró muchísimo el apoyo de los jugadores más experimentados en este presente complejo. "Hay compañeros con mucha experiencia que los más jóvenes tratamos de escuchar. Ellos siempre dan consejos, corrigen, y nosotros debemos escuchar, aprender y crecer", expresó.

Silvetti, bien parado en los conceptos generales del mundo fútbol, no quiere adelantar los tiempos de maduración. "Es muy del día a día, no me puse a pensar si iba a llegar esta oportunidad en primera, siempre estuve concentrado en el presente. Fui cambiando los objetivos y hoy me toca jugar en primera que es todo un orgullo", detalló.

>>Leer más: Newell's: la tribuna del Palomar va tomando forma y esperan tenerla lista en diciembre

Finalmente, dio su fórmula para no caer en la red del nerviosismo que viven los jóvenes que dan sus primeros pasos en primera división. "Cada uno tiene su manera de vivir el contexto de ansiedad, en lo personal me apoyo en mi familia, están en las buenas y en las malas, por eso no sufro tanto los nervios en la previa. Mi viejo es deportista y con él hablo bastante" cerró.