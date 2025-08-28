Juicio a la gestión: Cristian Fabbiani y la vuelta al mundo Newell's en 180 días

El técnico rojinegro asumió hace justo una rueda y su ciclo tiene luces y sombras. El clásico pegó fuerte y deberá reinventar el ánimo y el fútbol del equipo.

El ciclo de Cristian Fabbiani como director técnico de Newell's comenzó el pasado 24 de febrero, en lo que fue derrota 2 a 0 ante Barracas Central como visitante, en la cancha de Arsenal, por la séptima fecha del torneo Apertura 2025. La dura caída en la fecha anterior ante Central había eyectado del cargo a Mariano Soso. De esta manera ahora pasaron 180 días de la gestión del Ogro en el Parque y una rueda exacta después el rojinegro volverá a enfrentarse al Guapo, esta vez en el Coloso, en el marco del Clausura, y con el mismo pésimo antecedente: haber perdido el clásico.

Fabbiani llegó a Newell’s por necesidad y urgencia de revertir un mal momento deportivo. El traspié de local en el derbi del Apertura fue el final de Mariano Soso, que en las primeras seis fechas de ese certamen había sumado sólo tres puntos de 18 posibles (le ganó a Aldosivi y perdió con Independiente Rivadavia, Banfield, Central Córdoba de Santiago del Estero, Defensa y Justicia y Central).

Con el arribo del Ogro Newell’s despejó el primer fantasma que era remontar posiciones en la tabla acumulada para escaparle al riesgo del descenso directo. Ordenó al equipo y lo hizo competitivo, nunca brilló, pero comenzó a sumar y salió de perdedor.

Los números de Fabbiani en Newell's

En total Fabbiani dirigió 19 partidos entre Liga Profesional y Copa Argentina: obtuvo 7 victorias, 8 empates y 4 derrotas. Son 29 puntos cosechados sobre 57 posibles, lo que arroja un 51 por ciento de efectividad.

En este lapso no logró meter al equipo en los play-off de la definición de Apertura, pero sí avanzó a los cuartos de final de la Copa Argentina donde chocará con Belgrano.

En lo que va de este Clausura los números no acompañan a Newell’s, porque en las seis primeras fechas apenas sumó seis puntos, ya que le ganó a Independiente Rivadavia y empató con Aldovisi, Central Córdoba y a Defensa y Justicia usando suplentes. Pero hubo una derrota inesperada con Banfield en el Coloso y la más dolorosa de la fecha pasada ante Central.

Sin demasiadas diferencias estadísticas con Soso que en el Apertura sumó tres puntos, ahora en el Clausura ante los mismos rivales con Fabbiani el rojinegro atesoró seis unidades sobre 18, pero los dos fallaron en el partido más importante frente el archirrival.

Leer más: Otro jugador extranjero de Newell's podría dejar el plantel en las próximas horas

Pros y contras de la gestión del Ogro

Los 180 días de Fabbiani en Newell’s entregaron un equipo más competitivo, aguerrido, pero hasta ahora sin el salto de calidad que todos esperaban. Es el momento más complejo de su gestión. Hay que reconocerle que alejó a Newell’s del riesgo del descenso y lo llevó lejos en la Copa Argentina.

Con poco hizo mucho, se le fue Keylor Navas y Mateo Silvetti, llegaron algunos refuerzos, fue mezquino en el planteo del clásico, pero el Ogro jamás se rinde e irá por más.

Ahora desde lo numérico y tras una rueda en la Liga parece estar en el mismo lugar que hace 180 días, irregular y con la frustración repetida de perder el partido más especial.