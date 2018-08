Por lo pronto, y para evitar cualquier tipo de inconvenientes, el atacante no jugaría esta noche en el estadio 15 de Abril ante Juventud Antoniana de Salta por los 32avos de final de la Copa Argentina.

La Capital pudo averiguar que ambas ofertas son similares: al club le quedaría la misma cantidad de dinero con ambas ofertas y el contrato del jugador es también por cifras muy similares.

>> Leer más: Cerrar el capítulo Ruben para poder abrir otros





A esta hora, el capitán canalla no decidió por cuál de los dos clubes se va a inclinar. Un dato que no es menor: Santos está jugando la Copa Libertadores y el Inter no. En tal caso, Marco estaría habilitado para jugarla si se decide por la primera opción.

"Todavía no hay nada, concreto, por eso a Ruben lo cuento para el partido de mañana", había dicho ayer el entrenador Edgardo Bauza. Pero en esta dinámica de lo impensado que es el fútbol, las palabras de ayer se hicieron añicos con el correr de las horas.

Bauza había mantenido una extensa charla personal con Ruben hace algunas semanas y en donde el "9" le manifestó su deseo de continuar jugando en el club. Sin embargo, una serie de problemas personales no resueltos llevaron al delantero a replantear su decisión y a analizar seriamente la posibilidad de emigrar.

Una vez resuelta la historia de la transferencia de Ruben, los dirigentes canallas irán con todo en busca de un reemplazante. Y allí el nombre de Teófilo Gutiérrez, actualmente en el Junior de Barranquilla, arrana en la pole position.

Pero también se debe resolver la cuestión del volante. Bauza pretendía que Fabián Rinaudo fuera el elegido, pero la negociación no prosperó. Entonces, después de algunos filtros, asomaron los nombres de los uruguayos Facundo Piriz, actualmente en el Montpellier francés, y de Diego Arismendi, jugando hoy en Nacional de Montevideo.