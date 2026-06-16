El mensaje de Di María, hoy en Central, a los jugadores de Argentina: "Sé lo que se siente estar ahí"

El campeón del mundo y actual jugador canalla publicó en redes un texto dirigido a los futbolistas de la selección argentina

Ángel Di María, campeón del mundo con Argentina en Qatar 2022 y actual jugador de Central, mandó un mensaje a los jugadores de la selección.

"Vamos por todo, vamos Argentina". Así termina el motivador mensaje que Ángel Di María publicó en redes para alentar a la selección nacional campeona del mundo, que este martes iniciará la defensa del título ante Argelia en Estados Unidos.

Argentina enfrentará a los africanos a partir de las 22 en el estadio de la ciudad de Kansas, con el arbitraje del polaco Szymon Marciniak, el mismo que tuvo a su cargo la final entre la selección de Lionel Scaloni y Francia en Qatar 2022.

Di María está de vacaciones antes de iniciar un segundo semestre en el que su equipo, Central, jugará los octavos de final de la Copa Libertadores y el torneo Clausura. El rosarino, figura de la selección en Qatar 2022, ya no está en el equipo por decisión propia.

Sin embargo, el dos veces campeón de la Copa América y una vez campeón mundial con la selección nacional no pierde el sentido de pertenencia. Ahora como hincha, Di María envió un mensaje de aliento a los jugadores argentinos, horas antes del debut ante los argelinos.

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"La ilusión la tenemos todos los argentinos"

“Hoy arranca una nueva ilusión y solo quiero decirles con la mano en el corazón, que estamos con ustedes hasta el fin del mundo", escribio. Y agregó: "Sé lo que se siente estar ahí y ahora sé lo que siente ser solamente un hincha, y puedo decirles que esa ilusión que hoy tienen, la tenemos todos los argentinos".

Por último, el jugador de Central escribió: "Los quiero mucho y vamos por todo. Vamos Argentina".

Frente a Argelia, Argentina formará con Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez.