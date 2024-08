Marco Ruben: "Este clásico lo tomo como el más importante de todos"

"Me preparo como siempre, con mucho cuidado personal, cada vez más, a más edad más cuidado, son cosas que van de la mano. Y con mucha expectativa. La noche de ayer dormí, pero anteayer no dormí nada. Muchas ganas de volver a estar, pero lo vengo llevando de forma tranquila, con el cuidado que el cuerpo necesita. Tengo mucha ilusión, pensé que no iba a volver a jugar un clásico y me toca estar de nuevo. Me preparo para dar lo mejor", dijo Marco en el inicio de la charla con los periodistas en el predio de Arroyo Seco.