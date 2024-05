Marco Ruben: el 9 que siempre que se fue, volvió a Rosario Central

“Con este comunicado quiero formalizar mi decisión de no jugar al fútbol profesional durante lo que queda de este año 2020. Si bien siento esto como una pausa en mi carrera, el tiempo y las circunstancias dirán si esta pausa es definitiva o no. Al terminar mi contrato en junio no tenía tomada la decisión. Para no generar incertidumbre y entorpecer el armado del equipo, en ese momento informé a Central que no me tenga en cuenta. Esta es una decisión personal, familiar y de vida, donde la situación del fútbol pospandemia tiene gran peso en ella. No vivo esto como una despedida, pero siento oportuno agradecer a todo el mundo Central por estos años recorridos juntos, que sin duda fueron los más importantes de mi vida como futbolista”, fue el texto que hizo conocer el por ese entonces el exfutbolista.

Marcocomunicado.jpg El comunicado de Marco Ruben, cuando decidió alejarse del mundo del fútbol en plena pandemia.

Así se mantuvo durante poco más de cinco meses. En los primeros días de enero de 2021 comenzó a especularse con una posible vuelta y en realidad estaban acordados los términos, pero de repente todo se cayó. El 18 de ese mes su representante Andrés Miranda hizo trascender la noticia de que Ruben no iba a volver. Era el adiós definitivo. Pero no. Tres días más tarde y menos de 24 horas después de la recordada eliminación de Central en Copa Argentina a manos de Boca Unidos de Corrientes, se conoció que la decisión era otra y que su vuelta al fútbol era un hecho. Su último partido había sido el 16 de marzo de 2020, en la derrota 3-1 contra Colón (con el Gigante vacío ya por medidas preventivas contra el Covid). Casi un año sin jugar y de nuevo a las canchas. Sus primeros minutos (ingresando desde el banco) fueron el 20 de febrero, en la 2ª fecha de la Copa de la Liga, en la derrota 0-3 contra River.

De ahí en más, la continuidad y los goles que les hacían falta para transformarse en el máximo artillero de la historia canalla en el profesionalismo. Hasta que un día decidió ponerle punto final a su carrera. El miércoles 4 de mayo de 2022 (cinco meses después de haber renovado el contrato) el goleador convocó a una conferencia de prensa en el predio de Arroyo Seco y todos sabían que era para anunciar su retiro.

Marcoasado.jpg Un par de días después de su retiro fue a Arroyo Seco a visitar a sus excompañeros y les hizo un asado.

Cuatro días después llegó el recordado partido contra Estudiantes, en Arroyito, que fue victoria de Central por 3 a 1 y con un gol, como no podía ser de otra forma, de su máximo anotador. Ese 7 de mayo quedó la sensación de que había sido la última función de Marco en Central. Pero no será así.

Porque el retiro del fútbol lo llevó a Punta del Este a vivir una nueva etapa de su vida, más tranquila y lejos del loco mundo del fútbol. Pero llegó la decisión, la vuelta en Maldonado y el tránsito de prueba antes de que se anunciara lo que en aquel entonces parecía una locura. Una vuelta más en la vida de Marco Ruben.