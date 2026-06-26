Marcelo Bielsa fue severamente cuestionado por los referentes de Uruguay antes del choque con España

Los jugadores de la Celeste le habrían cuestionado al DT la intensidad de los entrenamientos y el planteo que pretende ante los españoles

De acuerdo a lo informado por medios uruguayos, Bielsa habría rechazado el plan propuesto por los futbolistas.

La selección de Uruguay atraviesa horas de máxima tensión interna en la previa del partido decisivo ante España, por la última fecha del grupo H del Mundial 2026, luego de que algunos referentes del plantel de marcaran a Marcelo Bielsa fuertes diferencias sobre la forma de entrenar y el plan táctico para enfrentar al conjunto europeo.

Según la información de El Espectador de Uruguay, Sergio Rochet, Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur y Federico Valverde pidieron hablar en privado con el entrenador rosarino para expresarle su malestar por distintos aspectos de la preparación.

De acuerdo con esa versión, los futbolistas le habrían manifestado a Bielsa que no estaban conformes con la intensidad de las prácticas y que consideraban que esa carga de trabajo había influido en molestias físicas y lesiones dentro del plantel. El otro punto de conflicto habría sido el planteo para enfrentar a España, uno de los candidatos del torneo y líder de la zona.

Los jugadores, según la información difundida en Uruguay, le habrían pedido al DT jugar con bloque bajo y salida de contragolpe , en lugar de sostener la idea habitual de presión alta, intensidad y disputa de la posesión.

¿CÓMO DEBERÁ JUGARLE URUGUAY A ESPAÑA?



Así lo explicó Marcelo Bielsa en conferencia de prensa.



Además, el DT de la Celeste se refirió a Lamine Yamal y su capacidad de desequilibrio. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup #DFSHAUY pic.twitter.com/KRe8xPTamZ — DSPORTS Uruguay (@DSportsUY) June 26, 2026

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La respuesta de Bielsa no habría tardado en llegar: el entrenador reunió a todo el plantel y tomó la palabra durante 48 minutos, en una charla cargada de tensión en la antesala del partido más importante del ciclo.

El Loco Bielsa no se movería de su idea

En esa reunión, el técnico habría rechazado el plan propuesto por los futbolistas y ratificado que, ante España, la intención será jugar “espejo”, de igual a igual, con presión, dinámica y búsqueda de recuperación alta.

El entrenador argentino también les habría recordado a los jugadores distintos episodios que ocurrieron durante su mandato en Uruguay, entre ellos los momentos de crisis posteriores al conflicto con Luis Suárez y Nahitan Nández, cuando, según la versión, algunos integrantes del grupo habrían impulsado su salida del cargo.

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Además, Bielsa habría remarcado que él tuvo un rol importante en el crecimiento de futbolistas como Sebastián Cáceres y Maximiliano Araújo, dos jugadores que se consolidaron durante su proceso en la Celeste.

Otro de los comentarios que generó ruido fue la afirmación atribuida al entrenador respecto de los futbolistas que llegaron al Mundial con molestias físicas: según esa versión, Bielsa habría dicho que quienes fueron convocados pese a estar tocados son los que se mantienen más fieles a su idea.

Uruguay tiene un panorama complicado

La situación profundizó un clima que ya venía golpeado por los resultados de Uruguay en la fase de grupos. La Celeste empató sus dos primeros partidos, ante Arabia Saudita y Cabo Verde, y llega al choque frente a España con la obligación de ganar para asegurar su clasificación a los dieciseisavos de final sin depender de otros resultados.

Bielsa, en conferencia de prensa, evitó hablar de una postura defensiva y fue claro sobre su lectura del partido: Uruguay debe asumirlo como una final.