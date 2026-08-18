Otro fracaso de Jorge Sampaoli: empezó mal en Talleres y podría irse

El entrenador nacido en Casilda llegó hace apenas semanas, pero los malos resultados lo pusieron rápidamente en la cuerda floja

Parece la misma historia de siempre, pero es otra, parecida a las anteriores: Jorge Sampaoli podría dejar de ser el entrenador de Talleres este mismo martes. El técnico nacido en Casilda llegó a la "T" hace apenas semanas, pero el equipo perdió cuatro de los cinco partidos en lo que va del Clausura.

El futuro de Sampaoli en Talleres quedó en duda este lunes a la noche luego de la dura derrota de Talleres por 3 a 1 ante Gimnasia de Mendoza, por la quinta fecha del Torneo Clausura. Esa noche, el técnico se fue del estadio sin hacer declaraciones y este martes al mediodía comunicó su renuncia. A la tarde mantendrá una reunión con el presidente Andrés Fassi y en ese encuentro se definirá cómo sigue la historia.

El comienzo del ciclo de Sampaoli al frente del club cordobés está lejos de ser el esperado. El equipo jugó cinco partidos y apenas consiguió una victoria, el contundente 4-0 frente a Platense. Los otros cuatro encuentros terminaron en derrotas: 1-0 ante Newell’s, 3-1 frente a Vélez, 3-0 contra Lanús y el reciente 3-1 ante Gimnasia de Mendoza.

Con apenas 3 puntos sobre 15 posibles, Talleres mostró problemas defensivos que encendieron todas las alarmas en la capital de la provincia mediterránea: el equipo recibió diez goles en cinco encuentros. Los resultados (sobre todo el de Mendoza) y el funcionamiento generaron dudas sobre la continuidad del entrenador.

Sampaoli tiene contrato con Talleres hasta diciembre de 2027, pero la decisión final sobre la continuidad o no de Sampaoli al frente del plantel tallarín dependerá de la reunión con Fassi, prevista para este martes por la tarde.