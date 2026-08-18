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Otro fracaso de Jorge Sampaoli: empezó mal en Talleres y podría irse

El entrenador nacido en Casilda llegó hace apenas semanas, pero los malos resultados lo pusieron rápidamente en la cuerda floja

18 de agosto 2026 · 15:13hs
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Jorge Sampaoli renunció en Talleres

Jorge Sampaoli renunció en Talleres, a donde llegó hace apenas semanas.

Parece la misma historia de siempre, pero es otra, parecida a las anteriores: Jorge Sampaoli podría dejar de ser el entrenador de Talleres este mismo martes. El técnico nacido en Casilda llegó a la "T" hace apenas semanas, pero el equipo perdió cuatro de los cinco partidos en lo que va del Clausura.

El futuro de Sampaoli en Talleres quedó en duda este lunes a la noche luego de la dura derrota de Talleres por 3 a 1 ante Gimnasia de Mendoza, por la quinta fecha del Torneo Clausura. Esa noche, el técnico se fue del estadio sin hacer declaraciones y este martes al mediodía comunicó su renuncia. A la tarde mantendrá una reunión con el presidente Andrés Fassi y en ese encuentro se definirá cómo sigue la historia.

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El Talleres de Jorge Sampaoli, pésimo

El comienzo del ciclo de Sampaoli al frente del club cordobés está lejos de ser el esperado. El equipo jugó cinco partidos y apenas consiguió una victoria, el contundente 4-0 frente a Platense. Los otros cuatro encuentros terminaron en derrotas: 1-0 ante Newell’s, 3-1 frente a Vélez, 3-0 contra Lanús y el reciente 3-1 ante Gimnasia de Mendoza.

Con apenas 3 puntos sobre 15 posibles, Talleres mostró problemas defensivos que encendieron todas las alarmas en la capital de la provincia mediterránea: el equipo recibió diez goles en cinco encuentros. Los resultados (sobre todo el de Mendoza) y el funcionamiento generaron dudas sobre la continuidad del entrenador.

Sampaoli tiene contrato con Talleres hasta diciembre de 2027, pero la decisión final sobre la continuidad o no de Sampaoli al frente del plantel tallarín dependerá de la reunión con Fassi, prevista para este martes por la tarde.

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