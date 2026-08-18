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"Travesía", de Emilia Cadoppi y Vanessa Zorn, un libro donde Homero se traslada a un paisaje bien argentino

En vez del mar, la protagonista del libro recorre algarrobales y campos de algodón. "Travesía" ganó un premio y fue editado por el sello independiente Pez Menta

18 de agosto 2026 · 19:34hs
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Mili Cadoppi.

Mili Cadoppi.
Travesía, de Emilia Cadoppi y Vanessa Zorn, un libro donde Homero se traslada a un paisaje bien argentino

Travesía, de Emilia Cadoppi y Vanessa Zorn, recibió la Mención ALIJA 2025 en la categoría Poesía. El libro dialoga con La Odisea de Homero, pero este viaje cambia el mar por algarrobales, campos de algodón y ríos de luna llena. Su protagonista no tiene nombre propio: es, simplemente, Ella.

Como Penélope, Ella teje su destino. No hay Ítaca esperándola, sino un territorio que se va revelando a cada vuelta de página: algarrobales, campos de algodón y otros paisajes reconociblemente argentinos. En sus ilustraciones, Vanessa Zorn hace convivir esos escenarios con referencias a grandes obras de la pintura universal, construyendo un segundo diálogo que amplía el viaje propuesto por el texto.

Texto e imagen trazan así una travesía en la que el paisaje deja de ser escenario para convertirse en parte del viaje. El libro incluye, además, un código QR que permite acceder a la bitácora de creación de la ilustradora y asomarse al proceso que dio origen a sus imágenes.

Travesía fue publicado por la editorial independiente Pez Menta, dirigida por la escritora rosarina María Luz Malamud, radicada en Mendoza. Desde allí construye desde hace años un catálogo de libros álbum y poesía ilustrada que ha recibido reconocimientos de instituciones y espacios internacionales como la Bienal de Bratislava, la Feria del Libro Infantil de Bologna, Fundación Cuatrogatos, Banco del Libro y Medalla Colibrí en Venezuela y Chile.

Pez Menta se define como una editorial “a contracorriente”: publica libros para chicos que también disfrutan los grandes, en los que la propuesta estética no funciona como decoración sino como parte esencial de la experiencia de lectura. En su catálogo conviven títulos como Donde vive la música, Formas de ver, La higuera, Eras un jardín, Capullo de estrellas, Noche de perros, Casarveja y Números naturales. Durante 2026 publicó además Domesticar a la luna, Telescopio, ¿Qué piensa la ballena?, Un mundo extraño y Pezines, una colección de fanzines de la también rosarina Virginia Lingiardi.

Además de su trabajo editorial, Pez Menta desarrolla los talleres Gota de Pez para escritores e ilustradores, que actualmente reúnen a más de 70 participantes, varios de cuyos proyectos se encuentran en proceso de publicación por distintas editoriales.

El próximo 28 de agosto, Pez Menta participará junto a la Universidad Nacional de Rosario y el Centro de Estudios Interdisciplinarios del seminario de actualización “El libro álbum: poética, materialidad y decisiones editoriales”, dirigido a estudiantes y profesionales del campo editorial.

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