Maradona: "No pongamos todo sobre las espaldas de Messi"

En acción. Messi, en Rusia. "No le devolvían una pelota al pie", cuestionó Diego.

Diego Maradona volvió a exculpar al rosarino Lionel Messi por el decepcionante desempeño de la selección argentina en el Mundial de Rusia y más bien responsabilizó al bajo nivel de la dirigencia del fútbol argentino. "No pongamos sobre la espalda de Leo Messi todos los problemas que venimos arrastrando nosotros desde hace mucho tiempo. El pibe tiene que hacer el gol, tiene que sacarla del medio, tiene que volver a quitar, no, no, hermano, vamos a hacer un equipo, pero vamos a hacer un equipo (de) dirigencia primero", dijo en el programa "De la Mano del Diez", en la cadena venezolana Telesur.

"Leo se enredaba en el partido cuando se la quería dar a Lucas Biglia, se la quería dar a Enzo Pérez y le devolvían no una pelota al pie, le devolvían una carretilla de adoquines. Entonces la historia pasa sin ninguna duda por la calidad de los dirigentes y que los jugadores entiendan que lo mejor que tiene el fútbol es el jugador", insistió.

También lamentó el mal papel de las selecciones sudamericanas en general y consideró que esto es un reflejo del bajo nivel de las dirigencias en la región, algo que contrastó con la revelación del mundial, Croacia, cuya federación es presidida por el ex delantero Davor Suker.

El ejemplo de Croacia

"Suker está en la federación de Croacia y tiene un diálogo con Luka Modric, con Mario Mandzukic, con Iván Rakitic, tienen una relación bárbara. Juegan a jugar. Un equipo preparado para dejar todo en la cancha. Por eso Croacia llega a la final", destacó.

Croacia logró ese privilegio tras derrotar a Inglaterra 2-1 y confirmarse como la sorpresa del torneo. Sin embargo, los croatas deberán reponerse físicamente del esfuerzo que ha significado jugar tres suplementarios en sus últimos partidos, lo que significa que sus jugadores han trabajado 90 minutos más que los franceses. Francia derrotó 1-0 a Bélgica con gol del defensor Samuel Umtiti y ha mostrado una sólida imagen durante todo el certamen y parte como favorito para ganar la final.

"De la mano del Diez" contó como invitado al ex delantero francés David Trezeguet. El también ex delantero de River dijo: "Francia tiene un objetivo muy concreto que es ganar esta Copa del Mundo", aunque advirtió que los croatas llegan muy motivados, algo que les permitirá dejar atrás el desgaste físico.