Malas noticias en Central: Malcorra se queda afuera del partido del lunes

El volante sufrió una contractura y no estará ante Defensa y Justicia en el Gigante de Arroyito

Junto a Tevez. Ignacio Malcorra no puede terminar los partidos por problemas musculares y no jugará con Defensa.

Carlos Tevez recibió una mala noticia de cara al partido ante Defensa y Justicia que se jugará el próximo lunes a partir de las 16.30 en el Gigante de Arroyito, en el marco de la fecha 24 del campeonato de primera división: Ignacio Malcorra no se recuperó de una contractura en el muslo izquierdo que sufrió en la semana y no sería parte de esta convocatoria.

Aventurar en escribir con seguridad el apellido de su reemplazante sería un poco temerario desde la actividad periodística, ya que Tevez, quien recién le confirma el mismo día del partido a sus propios jugadores cuál será la alineación titular, varias veces puso en cancha a un equipo distinto al que manejaban los medios.

Es todo un ejercicio tratar de meterse en la cabeza del actual entrenador canalla. El Chipi Franco Frías supo ocupar la posición de Malcorra en algunos partidos. Otra posibilidad sería un cambio de esquema y que ingrese entre los once iniciales Alan Marinelli, quien fue el autor del gol de la victoria por 1 a 0 contra Talleres en el Gigante en la jornada 17, en el que fue el único triunfo de Central en los últimos 10 capítulos del torneo.

Siguiendo en el terreno de las especulaciones periodísticas debido a que no se pueden ver los entrenamientos, una tercera opción, por características del futbolista, podría ser que el sustituto de Malcorra sea Marcelo Benítez quien ya está a disposición del técnico.

Otro de los que está elegible para Tevez para el cotejo ante el halcón de Varela, es Juan Cruz Komar. Habrá que ver qué decisión toma el técnico luego de las declaraciones que efectuó sobre la lesión del defensor quien no jugó contra Unión. El Apache cuando le preguntaron sobre el tema en cuestión puso en duda esa lesión y manifestó “El que no quiera estar no va a estar en Central”.

Por otra parte, Mateo Tanlongo todavía no se recuperó de su lesión en el tobillo y su vuelta es también una incógnita.

Central entrenará este sábado por la mañana, el domingo por la tarde y hará alguna tarea el lunes.

Gran goleada de la reserva canalla

La reserva de Rosario Central goleó 6 a 0 a Defensa y Justicia con 4 goles de Fabricio Oviedo, quien se transformó en el máximo artillero en AFA de las inferiores del club (ver página 7) y dos del Pupi Luciano Ferreyra.

Esta división volvió a ganar por 6 goles de diferencia tras 167 partidos. La última vez había sido hace más de 4 años, el 24/3/2017, cuando los canallas golearon 6 a 0 a Tigre en la Ciudad Deportiva. Los goles del equipo conducido por Leonardo Fernández fueron convertidos por Rodrigo Migone (2), Agustín Coscia, Serafín Roberi Vota, Angel Nahuel Gómez y Felix Banega. Aquel día los canallas salieron a la cancha con Jeremías Ledesma; Angel Nahuel Gómez, Fernando Alarcón, Nicolás Giménez y Facundo Rizzi; Felix Banega, Pedro Emmanuel Ojeda, Joaquín Pereyra (Joel López Pissano) y Diego Becker (Serafín Roberi Vota); Rodrigo Migone y Agustín Coscia (Agustín Maziero).

De visitante, la última vez fue hace 13 años, por al menos 6 goles de diferencia. Fue el 3/10/2009, 7-0 a Arsenal.