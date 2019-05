Los próximos días serán clave en Central. Es que habrá un orden de prioridades que cumplir para diagramar el futuro. Uno de los puntos contemplados es la designación del nuevo director deportivo. Una vez que ello suceda la dirigencia irá por los refuerzos que solicite el entrenador Diego Cocca. Desde hace varios días se sabe que los dirigentes de mayor peso estaban en contacto con algunos ex jugadores para cubrir el puesto que dejó vacante la salida de Mauro Cetto. Uno de esos es justamente otro Colorado: Federico Lussenhoff. Con el ex defensor al menos hubo contacto y es uno de los candidatos para empezar a trabajar en Arroyito. Hay sin dudas al menos un nombre más dando vuelta y algunas fuentes tiraron el de Washington Sebastián Abreu, pero nadie desde el club lo confirmó, cosa que sí hicieron cuando Ovación consultó sobre la chance del Colo Lussenhoff.

En principio, la designación del nuevo director deportivo es el primer ítem a resolver. De allí que la elección no debiera dilatarse demasiado. Ayer desde Central le confirmaron a este diario que el Colo es uno de los nombres que hay en carpeta. "Es difícil establecer si las que se dieron hasta el momento fueron charlas preliminares o si ya hablaron de algo en firme, pero la de Lussenhoff es una posibilidad", indicó una fuente muy allegada a la dirigencia canalla.

Es más, desde el seno de la comisión directiva se escuchó alguna que otra voz ratificando la información, incluso hablando de algunas cuestiones que tienen que ver con "el día a día" del ex zaguero auriazul.

La urgencia para nombrar al nuevo director deportivo tiene que ver con que la comisión directiva prefiere que quien sea el reemplazante de Cetto se ponga a trabajar de inmediato en el mercado de pases.

Lussenhoff conoce lo que es el mundo Central, aunque pasó por el club hace muchos años. Sin embargo fue uno de los integrantes del equipo que se consagró campeón en la Copa Conmebol en 1995 en la histórica remontada contra Atlético Mineiro. Actualmente reside en Venado Tuerto, su ciudad natal.

En Central vienen de una experiencia compleja en la secretaría técnica, que desde que fue creada siempre estuvo bajo el mando de Cetto. El Colo se hizo cargo de la misma a los pocos días de haber colgado los botines. Estuvo al frente de esa secretaría casi dos años y su salida se dio después de la derrota ante San Lorenzo, el mismo partido en el que la comisión directiva decidió echar a Paulo Ferrari.

La designación del director deportivo es lo primero que quiere la dirigencia. El próximo paso es el rearmado del futuro plantel, que contará no sólo con la llegada de varios refuerzos, sino con la partida de varios de los que hoy están.





Por ahora Herrera no arranca

Uno de los atractivos que tendrá el partido del miércoles ante Libertad es la despedida de Germán Herrera, quien esa noche le pondrá punto final a su carrera. En una previa normal o lógica se podría pensar en un equipo que sea Herrera más 10, pero hasta ahora el Chaqueño parece no estar entre las posibilidades que maneja Cocca. Ayer el entrenador ordenó un trabajo táctico pero Herrera no pareció entre los once.

No hay dudas de que Herrera tendrá "su" momento en la noche para poder despedirse de los hinchas, pero resta saber cuándo será.

El DT probó un equipo, con la base del que jugó el pasado jueves en Mendoza. Con Barbieri y Zampedri suspendidos, el DT se inclinó por Ortiz en la zaga central (Almada no figura en la lista de buena fe) e ingresaron Rizzi por Parot (contractura en el cuádriceps) y Ortigoza por Almada.

Con un posible cambio de esquema, los once de ayer fueron: Ledesma; Molina, Caruzzo, Ortiz y Rizzi; Ortigoza, Rinaudo y Villagra; Lovera, Riaño y Gil.