La Capital | Ovación | Newell's

Bernardi dio la lista de concentrados de Newell's, sin un jugador que fue titular durante la temporada

El entrenador convocó a 24 futbolistas para el último partido del año, el domingo contra Racing en el Coloso. Citó a los juveniles Alan Mereles y Joaquín Amadio

15 de noviembre 2025 · 20:23hs
Lucas Bernardi asumió riesgos

Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Lucas Bernardi asumió riesgos, puso a varios pibes y el equipo de Newell's respondió.

Newell's quedó concentrado en el Centro de Entrenamiento Jorge Bernardo Griffa este sábado por la noche, para el partido del domingo contra Racing en el Coloso. Entre los 24 futbolistas que citó el entrenador Lucas Bernardi no está Gonzalo Maroni, cuyo préstamo se vence en diciembre y todo indica que retornará a Boca.

No existen grandes novedades entre los concentrados. Suspendido el uruguayo Martín Fernández Figueira, por llegar a las cinco amonestaciones, Bernardi convocó al mediocampista Alan Mereles, de 20 años.

En tanto, a partir de la determinación de excluir a Maroni, el entrenador concentró al centrodelantero Joaquín Amadio, de 18 años.

La posible formación de Newell's para el último partido del año: Juan Espínola; Alejo Montero, Saúl Salcedo, Víctor Cuesta, Luca Sosa y Martín Luciano; Facundo Guch, Luca Regiardo y Valentino Acuña; Carlos González y Luciano Herrera.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Newells/status/1989828735282155901&partner=&hide_thread=false

>> Leer más: Lo único positivo de 2025: Bernardi, el faro que salvó a Newell's del peor de los infiernos

El conjunto rojinegro accederá a la fecha final del torneo Clausura con apenas una victoria de local en todas las presentaciones en el Coloso. Fue el triunfo por 2 a 0 sobre Atlético Tucumán.

Noticias relacionadas
Lucas Bernardi logró transmitirle al plantel la importancia de dar el máximo en pos de sacar a flote a Newell’s. 

Lo único positivo de 2025: Bernardi, el faro que salvó a Newell's del peor infierno

Luciano Herrera celebra su gol en la victoria de Newells 2 a 0 ante Huracán.

Lucas Bernardi tiene en mente cuál será el último equipo de Newell's de un pésimo 2025

Keylor Navas brilló en Newells, pero se fue demasiado rápido del Parque.

El arquero estrella que se fue de Newell's por su selección y hoy sufre para llegar al Mundial

La reunión de los trabajadores de Newells que terminó con la aceptación de la propuesta

Hubo acuerdo entre Newell's y Utedyc y el partido contra Racing ya no corre peligro

Ver comentarios

Las más leídas

Netflix: tres películas cortas e imperdibles para el fin de semana

Netflix: tres películas cortas e imperdibles para el fin de semana

Fin de semana con doble alerta por tormentas fuertes y viento para Rosario

Fin de semana con doble alerta por tormentas fuertes y viento para Rosario

Newells vs Racing: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

Newell's vs Racing: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

Zona oeste: temor de vecinos por dos ataques a tiros en la misma cuadra en menos de 24 horas

Zona oeste: temor de vecinos por dos ataques a tiros en la misma cuadra en menos de 24 horas

Lo último

Central: Ariel Holan confirmó el equipo y tira la mitad del costillar al asador

Central: Ariel Holan confirmó el equipo y tira la mitad del costillar al asador

Bernardi dio la lista de concentrados de Newells, sin un jugador que fue titular durante la temporada

Bernardi dio la lista de concentrados de Newell's, sin un jugador que fue titular durante la temporada

Postergaron el show de Ciro y Los Persas por el alerta naranja por tormentas

Postergaron el show de Ciro y Los Persas por el alerta naranja por tormentas

Tras cuatro postergaciones, comenzará el juicio por la muerte de María de los Ángeles Paris

La docente de 46 años apareció muerta en una oficina en mayo de 2017. Cinco policías van a juicio por los cargos de tortura, homicidio y mal desempeño

Tras cuatro postergaciones, comenzará el juicio por la muerte de María de los Ángeles Paris

Por Claudio Berón

Central y un cierre para cumplir, tonificar y meterse de lleno a la pelea del título

Por Gustavo Conti
Ovación

Central y un cierre para cumplir, tonificar y meterse de lleno a la pelea del título

Cuáles serán los 10 barrios que tendrán obras de pavimento definitivo en 2026
La Ciudad

Cuáles serán los 10 barrios que tendrán obras de pavimento definitivo en 2026

Zona oeste: baleó a un vecino, amenazó a otro para esconder el arma y terminó detenido
Policiales

Zona oeste: baleó a un vecino, amenazó a otro para esconder el arma y terminó detenido

Imágenes del recuerdo imborrable de la tormenta de granizo que hizo colapsar a Rosario
La Ciudad

Imágenes del recuerdo imborrable de la tormenta de granizo que hizo colapsar a Rosario

Detienen en Pueblo Esther a un odontólogo acusado de producir material de abuso sexual infantil
Policiales

Detienen en Pueblo Esther a un odontólogo acusado de producir material de abuso sexual infantil

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Netflix: tres películas cortas e imperdibles para el fin de semana

Netflix: tres películas cortas e imperdibles para el fin de semana

Fin de semana con doble alerta por tormentas fuertes y viento para Rosario

Fin de semana con doble alerta por tormentas fuertes y viento para Rosario

Newells vs Racing: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

Newell's vs Racing: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

Zona oeste: temor de vecinos por dos ataques a tiros en la misma cuadra en menos de 24 horas

Zona oeste: temor de vecinos por dos ataques a tiros en la misma cuadra en menos de 24 horas

Por el alerta naranja se suspendió la noche de Colectividades de este sábado

Por el alerta naranja se suspendió la noche de Colectividades de este sábado

Ovación
Bernardi dio la lista de concentrados de Newells, sin un jugador que fue titular durante la temporada
Ovación

Bernardi dio la lista de concentrados de Newell's, sin un jugador que fue titular durante la temporada

Bernardi dio la lista de concentrados de Newells, sin un jugador que fue titular durante la temporada

Bernardi dio la lista de concentrados de Newell's, sin un jugador que fue titular durante la temporada

Previa tensa en Avellaneda: un barra condenado por amenazar a Holan fue detenido antes del partido

Previa tensa en Avellaneda: un barra condenado por amenazar a Holan fue detenido antes del partido

Pablo VI se consagró campeón del fútbol rosarino en Álvarez

Pablo VI se consagró campeón del fútbol rosarino en Álvarez

Policiales
Zona oeste: baleó a un vecino, amenazó a otro para esconder el arma y terminó detenido
Policiales

Zona oeste: baleó a un vecino, amenazó a otro para esconder el arma y terminó detenido

Detienen en Pueblo Esther a un odontólogo acusado de producir material de abuso sexual infantil

Detienen en Pueblo Esther a un odontólogo acusado de producir material de abuso sexual infantil

Puerto San Martín: balearon a una joven de 19 años y hay un detenido

Puerto San Martín: balearon a una joven de 19 años y hay un detenido

La intervención barrial logró reducir un 78% la violencia en tres zonas de Rosario

La intervención barrial logró reducir un 78% la violencia en tres zonas de Rosario

La Ciudad
Cuáles serán los 10 barrios que tendrán obras de pavimento definitivo en 2026
La Ciudad

Cuáles serán los 10 barrios que tendrán obras de pavimento definitivo en 2026

Sábado sin Colectividades en Rosario: cuándo termina el evento

Sábado sin Colectividades en Rosario: cuándo termina el evento

Imágenes del recuerdo imborrable de la tormenta de granizo que hizo colapsar a Rosario

Imágenes del recuerdo imborrable de la tormenta de granizo que hizo colapsar a Rosario

El tour por Rosario del influencer yankee: Central, Oroño y las Colectividades

El tour por Rosario del influencer yankee: Central, Oroño y las Colectividades

Puente Rosario-Victoria: instalan tres radares de control de velocidad
La Ciudad

Puente Rosario-Victoria: instalan tres radares de control de velocidad

Adultos mayores programaron un robot en la Estación Digital del Distrito Sur
La Ciudad

Adultos mayores programaron un robot en la Estación Digital del Distrito Sur

Pami ofrece un plan odontológico gratuito a sus afiliados: cuáles son y cómo solicitarlos
Información General

Pami ofrece un plan odontológico gratuito a sus afiliados: cuáles son y cómo solicitarlos

Realizan una denuncia penal tras la aparición de una mancha en el Ludueña
La Ciudad

Realizan una denuncia penal tras la aparición de una mancha en el Ludueña

Zona oeste: temor de vecinos por dos ataques a tiros en la misma cuadra en menos de 24 horas
policiales

Zona oeste: temor de vecinos por dos ataques a tiros en la misma cuadra en menos de 24 horas

Tres chicos, un cartel de pare y un video: el robo en el microcentro quedó filmado
La Ciudad

Tres chicos, un cartel de pare y un video: el robo en el microcentro quedó filmado

La Capital extiende este viernes la Noche de las Heladerías: cómo llevarte 2x1
La Ciudad

La Capital extiende este viernes la Noche de las Heladerías: cómo llevarte 2x1

Mercado del Río: las nueve marcas que sumarán gastronomía a la costa

Por Azul Martínez Lo Re
Negocios

Mercado del Río: las nueve marcas que sumarán gastronomía a la costa

Santa Fe desreguló las licencias de taxis por Uber y en Rosario las están regalando
La Ciudad

Santa Fe desreguló las licencias de taxis por Uber y en Rosario "las están regalando"

La inflación provincial volvió a perforar la media nacional con un 2,7 %
Economía

La inflación provincial volvió a perforar la media nacional con un 2,7 %

La línea 107 volvió a funcionar con normalidad para emergencias de salud
Ciudad

La línea 107 volvió a funcionar con normalidad para emergencias de salud

Detuvieron a otro sospechoso por la balacera contra el Heca
POLICIALES

Detuvieron a otro sospechoso por la balacera contra el Heca

Difunden un alerta amarillo por fuertes tormentas para el sábado a la noche
LA CIUDAD

Difunden un alerta amarillo por fuertes tormentas para el sábado a la noche

El gobierno de Kicillof cuestionó el acuerdo con Estados Unidos
Política

El gobierno de Kicillof cuestionó el acuerdo con Estados Unidos

Adorni y el acuerdo con EEUU: La Argentina está en el sendero del crecimiento
Política

Adorni y el acuerdo con EEUU: "La Argentina está en el sendero del crecimiento"

¿Fin del monotributo? El gobierno analiza eliminarlo y bajar el piso de ganancias
Información General

¿Fin del monotributo? El gobierno analiza eliminarlo y bajar el piso de ganancias

San Genaro: una nena de 2 años murió al caerle encima el portón de un club
LA REGION

San Genaro: una nena de 2 años murió al caerle encima el portón de un club

Allanamientos por narcomenudeo en el barrio La Lata: 20 detenidos
Policiales

Allanamientos por narcomenudeo en el barrio La Lata: 20 detenidos

Tarjeta Sube: de cuánto es el saldo negativo en noviembre y cómo impacta en Rosario
Información General

Tarjeta Sube: de cuánto es el saldo negativo en noviembre y cómo impacta en Rosario

Pelea, trompadas y una puñalada mortal: imputaron al presunto autor del crimen de Tachuela
Policiales

Pelea, trompadas y una puñalada mortal: imputaron al presunto autor del crimen de "Tachuela"