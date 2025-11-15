Bernardi dio la lista de concentrados de Newell's, sin un jugador que fue titular durante la temporada

El entrenador convocó a 24 futbolistas para el último partido del año, el domingo contra Racing en el Coloso. Citó a los juveniles Alan Mereles y Joaquín Amadio

Lucas Bernardi asumió riesgos, puso a varios pibes y el equipo de Newell's respondió.

Newell's quedó concentrado en el Centro de Entrenamiento Jorge Bernardo Griffa este sábado por la noche, para el partido del domingo contra Racing en el Coloso. Entre los 24 futbolistas que citó el entrenador Lucas Bernardi no está Gonzalo Maroni, cuyo préstamo se vence en diciembre y todo indica que retornará a Boca.

No existen grandes novedades entre los concentrados. Suspendido el uruguayo Martín Fernández Figueira, por llegar a las cinco amonestaciones, Bernardi convocó al mediocampista Alan Mereles, de 20 años.

En tanto, a partir de la determinación de excluir a Maroni, el entrenador concentró al centrodelantero Joaquín Amadio, de 18 años.

La posible formación de Newell's para el último partido del año: Juan Espínola; Alejo Montero, Saúl Salcedo, Víctor Cuesta, Luca Sosa y Martín Luciano; Facundo Guch, Luca Regiardo y Valentino Acuña; Carlos González y Luciano Herrera.

El conjunto rojinegro accederá a la fecha final del torneo Clausura con apenas una victoria de local en todas las presentaciones en el Coloso. Fue el triunfo por 2 a 0 sobre Atlético Tucumán.