Quiénes serán los once de Newell's que comenzarán a despedir el año

Lucas Bernardi anunció la formación titular para el partido del domingo, a las 20.15, contra Racing en el Coloso. Mantendrá el esquema 5-3-2

Rodolfo Parody

Por Rodolfo Parody

16 de noviembre 2025 · 19:12hs
Lucas Bernardi logró transmitirle al plantel la importancia de dar el máximo en pos de sacar a flote a Newell’s. 

Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Lucas Bernardi logró transmitirle al plantel la importancia de dar el máximo en pos de sacar a flote a Newell’s. 

Para la última fecha del torneo Clausura, Lucas Bernardi ratificará a los titulares de Newell’s que jugaron la fecha anterior contra Huracán (2-0). El entrenador decidió que Ever Banega, capitán del equipo, continúe en el banco de suplentes, al menos en el inicio del partido contra Racing de este domingo, a las 20.15.

Newell’s culminará la temporada, entre otros, con los juveniles Facundo Guch y Valentino Acuña, quienes le dieron otra vitalidad al equipo en el último tramo del torneo Clausura. En el caso del segundo, Bernardi le brindó la confianza para que sea titular.

Bernardi repetirá por tercer partido seguido, que es el lapso que lleva de técnico interino, el esquema 5-3-2.

Los elegidos en cada puesto serán los mismos que salieron a jugar la jornada anterior en el estadio Tomás Adolfo Ducó de Huracán.

>> Leer más: Cómo les fue a los ex-Newell's y ex-Central que estaban en riesgo de descender

Apenas dos futbolistas distintos de la última presentación de la Lepra en condición de local, frente a Unión (0-1). En esa oportunidad jugaron Jerónimo Russo de lateral volante izquierdo y Martín Fernández de mediocampista central.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Newells/status/1990179426529874002&partner=&hide_thread=false

A partir de la visita a Huracán, Martín Luciano jugó por Russo, y Luca Regiardo, tras cumplir la fecha de suspensión, reemplazó a Fernández, que faltará este domingo porque llegó al límite de tarjetas amarillas. Ambos estarán desde el inicio en la última fecha del Clausura.

Bernardi concentró a 24 futbolistas y el que fue excluido para el partido contra el conjunto de Avellaneda fue Williams Barlasina, por lo que el arquero suplente será Lucas Hoyos.

Los once de Newell's

Bernardi confirmó la formación titular con: Juan Espínola; Alejo Montero, Saúl Salcedo, Víctor Cuesta, Luca Sosa y Martín Luciano; Facundo Guch, Luca Regiardo y Valentino Acuña; Carlos González y Luciano Herrera.

El conjunto rojinegro acumula 7 partidos de local en el torneo Clausura, con apenas una victoria, sobre Atlético Tucumán por 2 a 0. Ese día los goles fueron de Víctor Cuesta y Facundo Guch.

Se presentará sin ningún objetivo por delante, luego de zafar del descenso contra Huracán, a diferencia de Racing, que necesita asegurarse un punto dentro del grupo de los clasificados a la fase final.

