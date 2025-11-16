La Capital | Ovación | Newell's

Newell's jugará ante Racing y cerrará un ciclo que tuvo muchas penas y nada de gloria

La Lepra culminará un año en el que estuvo al borde del descenso frente a Racing este domingo, a las 20.15. Para varios será la despedida del club del Parque

16 de noviembre 2025
Valentino Acuña fue uno de los juveniles que puso la cara en los peores momentos de Newell's.

El partido de Newell’s contra Racing marcará el fin de una etapa futbolística en el club del Parque, repleto de penas y nada de gloria. De sufrimiento hasta la fecha pasada, con un equipo que logró mantenerse en primera y que evitó llegar al último compromiso con el riesgo del descenso.

La despedida de un año de los peores de la historia de la Lepra será este domingo, a las 20.15, en el Coloso. No jugará por nada que tenga demasiado valor en lo numérico. Eso sí. Le quedará jugar por el orgullo, de defender una camiseta y de ser futbolista.

Este domingo se terminará una ciclo en Newell’s. Jugadores que se irán y un cuerpo técnico que le pondrá fin a su tarea, ejercida bajo un interinato. Y una comisión directiva, cabeza principal de un proyecto, a la que le quedará apenas un mes al frente del club.

La semana de Newell's, con medidas de fuerza

Newell’s no tuvo paz ni siquiera cuando dejó atrás el calvario del descenso. En la semana, el plantel hizo un cese de actividades por una deuda salarial. Los empleados del club, lo mismo, estando en riesgo la realización del partido frente a Racing. Así fue la previa de la última fecha, de la peor manera. El desenlace de un gobierno agotado hace largo rato.

La degradación de Newell’s alcanzó tan nivel durante la temporada que debió preocuparse por no perder la categoría. Hasta la salvadora victoria frente a Huracán por 2 a 0.

No tuvo la chance de ocuparse de clasificar, ni siquiera, a una copa internacional. Lo que obtuvo Racing, con un cupo asegurado para la Sudamericana 2026, deseoso de meterse en la fase final. Meta que conseguirá, sin depender de nadie, si consigue un punto en el Parque.

Campaña para el olvido en el Coloso

Tan malo fue el desempeño del conjunto rojinegro durante el Clausura que apenas sumó una victoria (ante Atlético Tucumán, por 2 a 0) en los 7 partidos que disputó en el Coloso, con 3 empates y 3 derrotas.

La esperanza de que el cierre del año sea con victoria, para darle una mínima alegría a sus hinchas, tiene como base de sustento la leve mejora del equipo desde que lo conduce Lucas Bernardi, sucesor interino de Cristian Fabbiani.

Un cambio en el juego que se percibió en la inmerecida derrota con Unión la última vez que se presentó la Lepra en el Coloso y en la victoria ante Huracán, conseguida con practicidad y carácter.

Los juveniles son el futuro

El entrenador puede repetir la formación titular de ese reciente partido, en reconocimiento a los que estuvieron a la altura de lo se jugabas. Entre ellos los juveniles Valentino Acuña, Facundo Guch y Luca Regiardo, quienes dieron muestras de que están en condiciones de convertirse en los pilares para la construcción de un futuro.

Un mañana que se presupone será sin la mayoría de los integrantes del actual plantel. Es que a 14 jugadores, entre los que se encuentran Carlos González y Luciano Herrera, se les terminará el contrato el 31 de diciembre y la mayoría no convenció para intentar retenerlo.

Luciano Herrera festeja su gol, el primero de Newell's en el 2 a 0 en Parque Patricios.

Otros tienen vínculos por más plazo, pero tampoco rindieron y es dudoso que vayan a seguir. Entre todos ellos están Gonzalo Maroni, Franco Orozco y Josué Colman, quienes ni siquieran podrán culminar el año adentro de la cancha. No fueron citados.

Bernardi asumió la responsabilidad de conducir a Newell’s, hasta la salvación. Hasta los que cuestionaban su figura, hoy le reconocen lo que hizo. En general, el hincha tiene en claro las causas y los responsables de que la Lepra haya estado en una situación extrema.

Las formaciones

Newell's: Juan Espínola; Alejo Montero, Saúl Salcedo, Víctor Cuesta, Luca Sosa y Martín Luciano; Facundo Guch, Luca Regiardo y Valentino Acuña; Carlos González y Luciano Herrera. DT: Lucas Bernardi.

Racing: Facundo Cambeses; Gastón Martirena, Marco Di Césare, Agustín García Basso y Ariel Rojas; Bruno Zuculini, Alan Forneris y Agustín Almendra; Santiago Solari, Adrián Martínez y Duvan Vergara. DT: Gustavo Costas.

Hora y TV: 20.15, TNT Sports.

Estadio: Coloso Marcelo Bielsa.

Arbitro: Sebastián Martínez.

VAR: Felipe Viola.

