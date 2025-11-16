La Capital | Ovación | Newell's

Newell's lo disputó con actitud y por momentos fue superior, pero cayó sin merecerlo con Racing

El conjunto rojinegro jugó con rigor táctico, fue perseverante y cuando pudo tuvo llegadas. Lo perdió contra Racing en el adicional

Rodolfo Parody

16 de noviembre 2025 · 23:00hs
Luciano Herrera se eleva para cabecear. Newell's cayó en el final. 

Luciano Herrera se eleva para cabecear. Newell's cayó en el final. 

Newell's no mereció la derrota por 1 a 0. Sin la presión de conseguir puntos para salvarse del descenso, tuvo un rendimiento que por momentos lo llevó a imponerse en el desarrollo a Racing. Con la actitud que consiguió en el breve interinato de Lucas Bernardi, disputó el partido con seriedad y hasta insinuó que la victoria era posible. Pero en el tiempo adicional, llegó una contra de la visita y Conechny lo dejó sin nada, en el cierre de una mala temporada.

A la menor ductilidad y posesión, el conjunto rojinegro le opuso una marcación rigurosa y un ataque directo. Argumentos suficientes para competir de igual a igual. Para neutralizar a Racing. Casi no tuvo apremios en su arco. Tampoco inquietó demasiado en el contrario. Pero no fue poca cosa el desempeño de la Lepra en el primer tiempo, ante un conjunto acostumbrado a ser protagonista importante y que buscó en el Parque la clasificación a la fase final.

Desde el orden, Newell’s corrió de un lado al otro, cerró los espacios y no se alteró ante el traslado y toqueteo constante y paciente del conjunto de Gustavo Costas. Una sucesión de pases de la visita que se repitió en la intrascendencia, a tal punto que sin llegada terminó recurriendo a los centros, que encima fueron sin destino fijo.

Newell's fue superior

La Lepra fue firme. Tuvo la vehemencia en la marca de Montero y Luciano por las bandas. La recuperación de Regiardo. La rigidez de Cuesta sobre Maravilla Martínez. La concentración de todos para defender.

Salvo una pérdida de Guch en la salida que culminó con un cabezazo de Vergara que se fue sobre el palo derecho antes de irse al descanso, Espínola casi no la tocó.

Durante algunos pasajes del partido, Newell’s encontró el juego vertical para arrimarse. Luciano Herrera aceleró y a Mura le costó detenerlo. Espínola sacó largo desde su arco en tres oportunidades, como en los goles de la fecha pasada ante Huracán, y la zaga de Racing titubeó en esos envíos. Cocoliso González, por arriba, peinó varias. No alcanzó. En alguna que otra, por mala resolución. Lo principal es que faltó una mayor compañía en ataque.

Manoteó justo Cambeses y cabezazo de Cocoliso

Apenas se reanudó el partido apareció la acción de mayor peligro ocurrida hasta entonces. Herrera corrió sobre la derecha, hizo pasar de largo a García Basso con un enganche y el tiro a colocar frente a Cambeses se fue muy lejos. Lamento del público leproso.

Racing fue fallando en los pases y Newell’s la consiguió y se animó. Jugó más adelante y al ataque directo le agregó toques cortos para ir avanzando. Creció la participación de Acuña y Guch. Montero pasó con frecuencia por afuera. La Lepra se transformó en dominador.

Racing lucía confundido, pese a que llegó con un cabezazo de Martínez que se fue alto y lo pudo haber puesto en ventaja.

Una acción fuera de contexto

El conjunto de Bernardi ejerció una supremacía clara y dio señales de que el triunfo era posible. Cambeses se lo impidió con una volada sensacional, tapando el cabezazo de Cocoliso González luego del tiro libre enviado por Acuña. De inmediato, Sosa remató de zurda y no se fue muy lejos.

Espínola se estiró y se la sacó a Conechny en otra de las pocas acciones ofensivas de Racing. Hubiese sido injusto. Tal como lo fue el gol de Conechny ni bien se marcaron 3 minutos de tiempo adicional, a partir de una pérdida de Acuña. Para una derrota de Newell’s inmerecida.

