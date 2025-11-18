Liga Profesional: el impensado árbitro para el choque entre Deportivo Riestra y Barracas Central
La Asociación del Fútbol Argentino designó para este cotejo por los octavos de final del Clausura al mejor árbitro en la actualidad
18 de noviembre 2025·18:19hs
Entre este viernes y el miércoles de la próxima semana se desarrollarán los octavos de final del Clausura 2025 de la Liga Profesional. Se juega a partido único en cancha del mejor ubicado y en caso de empate habrá tiempo suplementario de 30 minutos y en caso de persistir la igualdad se definirá mediante la ejecución de penales.
Uno de los duelos con menos historia en primera división que tiene esta instancia será el que disputen el lunes desde las 17, Deportivo Riestra y Barracas Central en el estadio Guillermo Laza.
Por lo cual llama la atención que el juez que más consenso tiene en la actualidad en el fútbol argentino haya sido designado para este partido y no para otro donde intervengan equipos con más nombre en el círculo privilegiado.
La referencia es para Maximiliano Nicolás Ramírez. El juez de 39 años viene de dirigir partidos muy importantes. De hecho el fin de semana pasado estuvo en la definición del descenso entre Aldosivi 4 - San Martín de San Juan 2, y en la fecha 15 impartió justicia en el clásico que Boca venció 2 a 0 a River en la Bombonera.
Durante 2025, Ramírez, además de dirigir cotejos en las Eliminatorias, la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, estuvo presente en los partidos definitorios en el fútbol argentino como la final de la Supercopa Internacional 2023 que Talleres de Córdoba le ganó por penales a River, la final por el primer ascenso a primera división donde Gimnasia y Esgrima de Mendoza le ganó en los penales a Deportivo Madryn y la final de la Copa Argentina donde se consagró Independiente Rivadavia de Mendoza al vencer a Argentinos Juniors también en la definición por penales.
Los números marcan que con Ramírez ambos clubes tienen números negativo. A Barracas Central lo dirigió 8 veces (dos triunfos, un empate y cinco derrotas), mientras que Deportivo Riestra lo arbitró en seis ocasiones y nunca ganó (tres pardas y tres caídas).
Los árbitros de los octavos de final
Sábado 22 de noviembre
20.00 Vélez (4A) – Argentinos (5B) -ESPN Premium-
Árbitro: Andrés Merlos
Árbitro asistente 1: Diego Bonfa
Árbitro asistente 2: Walter Ferreyra
Cuarto árbitro: Bruno Amiconi
VAR: Fernando Espinoza
AVAR: Mauro Ramos Errasti
22.00 Central Córdoba (4A) – San Lorenzo (5B) -TNT Sports-
Árbitro: Nazareno Arasa
Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri
Árbitro asistente 2: Juan Del Fueyo
Cuarto árbitro: Nahuel Viñas
VAR: Lucas Novelli
AVAR: Gisela Trucco
Domingo 23 de noviembre
17.30 Rosario Central (1B) – Estudiantes (8A) -ESPN Premium-
Árbitro: Pablo Dóvalo
Árbitro asistente 1: José Castelli
Árbitro asistente 2: Agustín Méndez
Cuarto árbitro: Álvaro Carranza
VAR: Hernán Mastrángelo
AVAR: Jorge Broggi
20.00 Boca (1A) – Talleres (8B) -TNT Sports-
Árbitro: Sebastián Zunino
Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso
Árbitro asistente 2: Adrián Delbarba
Cuarto árbitro: Daniel Edgardo Zamora
VAR: Adrián Franklin
AVAR: Javier Mihura
Lunes 24 de noviembre
17.00 Deportivo Riestra (3B) – Barracas Central (6A) -TNT Sports-
Árbitro: Maximiliano Nicolás Ramírez
Árbitro asistente 1: Pablo González
Árbitro asistente 2: Pablo Acevedo
Cuarto árbitro: Ignacio Cuicchi
VAR: Héctor Paletta
AVAR: Ariel Suárez
19.15 Racing (3A) – River (6B) -ESPN Premium-
Árbitro: Facundo Tello
Árbitro asistente 1: Gabriel Chade
Árbitro asistente 2: Miguel Savorani
Cuarto árbitro: Julio Barraza
VAR: Yamil Possi
AVAR: Erik Grunmann
22.00 Unión (2A) – Gimnasia (7B) -ESPN Premium-
Árbitro: Sebastián Martinez
Árbitro asistente 1: Juan Mamani
Árbitro asistente 2: Iván Núñez
Cuarto árbitro: Brian Ferreyra
VAR: Ariel Penel
AVAR: Sebastián Habib
Miércoles 26 de noviembre
21.30 Lanús (2B) – Tigre (7A) -TNT Sports-
Árbitro: Leandro Rey Hilfer
Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti
Árbitro asistente 2: Pablo Gualtieri
Cuarto árbitro: Julián Beligoy
VAR: Fabrizio Llobet
AVAR: Maximiliano Macheroni
Noticias relacionadas
Newell's tiene una cita con su propia historia: visita a Huracán para seguir en primera división
Central en foco: distinción al fotógrafo que guarda para siempre los goles y alegrías canallas
Lucas Bernardi atraviesa un duro momento personal y todo Newell's lo abraza
Central conoció el último detalle que le faltaba: el árbitro será Pablo Dóvalo