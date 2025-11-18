La Capital | Ovación | Liga Profesional

Liga Profesional: el impensado árbitro para el choque entre Deportivo Riestra y Barracas Central

La Asociación del Fútbol Argentino designó para este cotejo por los octavos de final del Clausura al mejor árbitro en la actualidad

18 de noviembre 2025 · 18:19hs
Dos equipos con mucha historia en el ascenso animarán uno de los cruces de los octavos de final del Clausura 2025 en la Liga Profesional

Dos equipos con mucha historia en el ascenso animarán uno de los cruces de los octavos de final del Clausura 2025 en la Liga Profesional

Entre este viernes y el miércoles de la próxima semana se desarrollarán los octavos de final del Clausura 2025 de la Liga Profesional. Se juega a partido único en cancha del mejor ubicado y en caso de empate habrá tiempo suplementario de 30 minutos y en caso de persistir la igualdad se definirá mediante la ejecución de penales.

Uno de los duelos con menos historia en primera división que tiene esta instancia será el que disputen el lunes desde las 17, Deportivo Riestra y Barracas Central en el estadio Guillermo Laza.

Por lo cual llama la atención que el juez que más consenso tiene en la actualidad en el fútbol argentino haya sido designado para este partido y no para otro donde intervengan equipos con más nombre en el círculo privilegiado.

La referencia es para Maximiliano Nicolás Ramírez. El juez de 39 años viene de dirigir partidos muy importantes. De hecho el fin de semana pasado estuvo en la definición del descenso entre Aldosivi 4 - San Martín de San Juan 2, y en la fecha 15 impartió justicia en el clásico que Boca venció 2 a 0 a River en la Bombonera.

Leer más: Central conoció el último detalle que le faltaba: el árbitro será Pablo Dóvalo

Un árbitro de cotejos importantes

Durante 2025, Ramírez, además de dirigir cotejos en las Eliminatorias, la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, estuvo presente en los partidos definitorios en el fútbol argentino como la final de la Supercopa Internacional 2023 que Talleres de Córdoba le ganó por penales a River, la final por el primer ascenso a primera división donde Gimnasia y Esgrima de Mendoza le ganó en los penales a Deportivo Madryn y la final de la Copa Argentina donde se consagró Independiente Rivadavia de Mendoza al vencer a Argentinos Juniors también en la definición por penales.

Los números marcan que con Ramírez ambos clubes tienen números negativo. A Barracas Central lo dirigió 8 veces (dos triunfos, un empate y cinco derrotas), mientras que Deportivo Riestra lo arbitró en seis ocasiones y nunca ganó (tres pardas y tres caídas).

image

Los árbitros de los octavos de final

Sábado 22 de noviembre

20.00 Vélez (4A) – Argentinos (5B) -ESPN Premium-

Árbitro: Andrés Merlos

Árbitro asistente 1: Diego Bonfa

Árbitro asistente 2: Walter Ferreyra

Cuarto árbitro: Bruno Amiconi

VAR: Fernando Espinoza

AVAR: Mauro Ramos Errasti

22.00 Central Córdoba (4A) – San Lorenzo (5B) -TNT Sports-

Árbitro: Nazareno Arasa

Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri

Árbitro asistente 2: Juan Del Fueyo

Cuarto árbitro: Nahuel Viñas

VAR: Lucas Novelli

AVAR: Gisela Trucco

Domingo 23 de noviembre

17.30 Rosario Central (1B) – Estudiantes (8A) -ESPN Premium-

Árbitro: Pablo Dóvalo

Árbitro asistente 1: José Castelli

Árbitro asistente 2: Agustín Méndez

Cuarto árbitro: Álvaro Carranza

VAR: Hernán Mastrángelo

AVAR: Jorge Broggi

20.00 Boca (1A) – Talleres (8B) -TNT Sports-

Árbitro: Sebastián Zunino

Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso

Árbitro asistente 2: Adrián Delbarba

Cuarto árbitro: Daniel Edgardo Zamora

VAR: Adrián Franklin

AVAR: Javier Mihura

Lunes 24 de noviembre

17.00 Deportivo Riestra (3B) – Barracas Central (6A) -TNT Sports-

Árbitro: Maximiliano Nicolás Ramírez

Árbitro asistente 1: Pablo González

Árbitro asistente 2: Pablo Acevedo

Cuarto árbitro: Ignacio Cuicchi

VAR: Héctor Paletta

AVAR: Ariel Suárez

19.15 Racing (3A) – River (6B) -ESPN Premium-

Árbitro: Facundo Tello

Árbitro asistente 1: Gabriel Chade

Árbitro asistente 2: Miguel Savorani

Cuarto árbitro: Julio Barraza

VAR: Yamil Possi

AVAR: Erik Grunmann

22.00 Unión (2A) – Gimnasia (7B) -ESPN Premium-

Árbitro: Sebastián Martinez

Árbitro asistente 1: Juan Mamani

Árbitro asistente 2: Iván Núñez

Cuarto árbitro: Brian Ferreyra

VAR: Ariel Penel

AVAR: Sebastián Habib

Miércoles 26 de noviembre

21.30 Lanús (2B) – Tigre (7A) -TNT Sports-

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti

Árbitro asistente 2: Pablo Gualtieri

Cuarto árbitro: Julián Beligoy

VAR: Fabrizio Llobet

AVAR: Maximiliano Macheroni

Noticias relacionadas
Cocoliso González buscará que se le abra el arco ante el Globo para aliviar el presente de Newell’s. 

Newell's tiene una cita con su propia historia: visita a Huracán para seguir en primera división

Ricardo Bottura, recibió un merecido homenaje en el Concejo Mundial de Rosario.

Central en foco: distinción al fotógrafo que guarda para siempre los goles y alegrías canallas

Lucas Bernardi tomó a la primera de Newells en las últimas tres fechas.

Lucas Bernardi atraviesa un duro momento personal y todo Newell's lo abraza

Pablo Dóvalo dirigió una sola vez a Central en lo que va del torneo y fue empate contra Godoy Cruz.

Central conoció el último detalle que le faltaba: el árbitro será Pablo Dóvalo

Ver comentarios

Las más leídas

Tras los tiros a Dylan Cantero atacaron a la hermana de Pimpi Camino

Tras los tiros a Dylan Cantero atacaron a la hermana de Pimpi Camino

Cómo empieza Newells en la tabla de promedios para la temporada 2026

Cómo empieza Newell's en la tabla de promedios para la temporada 2026

Billetera Santa Fe regresa recargada: sube topes y multiplica reintegros

Billetera Santa Fe regresa recargada: sube topes y multiplica reintegros

Detuvieron a ocho policías por un operativo falso para robar en una casa de familia

Detuvieron a ocho policías por un operativo falso para robar en una casa de familia

Lo último

Central en foco: distinción al fotógrafo que guarda para siempre los goles y alegrías canallas

Central en foco: distinción al fotógrafo que guarda para siempre los goles y alegrías canallas

Lucas Bernardi atraviesa un duro momento personal y todo Newells lo abraza

Lucas Bernardi atraviesa un duro momento personal y todo Newell's lo abraza

Central conoció el último detalle que le faltaba: el árbitro será Pablo Dóvalo

Central conoció el último detalle que le faltaba: el árbitro será Pablo Dóvalo

Cáncer de pulmón: aumentan los casos en Santa Fe y tienen un alto nivel de mortalidad

El hábito de fumar es el principal responsable. Se registran unos 1000 casos nuevos por año en la provincia. Por qué es alta la mortalidad

Cáncer de pulmón: aumentan los casos en Santa Fe y tienen un alto nivel de mortalidad

Por Florencia O’Keeffe

Autonomía municipal: reunión clave en el Concejo por la fecha de aprobación

Por Facundo Borrego
La Ciudad

Autonomía municipal: reunión clave en el Concejo por la fecha de aprobación

Plantas medicinales en Rosario: de qué se trata la farmacia viva que impulsa la UNR
La Ciudad

Plantas medicinales en Rosario: de qué se trata la "farmacia viva" que impulsa la UNR

Prisión preventiva para un empleado del Heca que hurtó insumos médicos
Policiales

Prisión preventiva para un empleado del Heca que hurtó insumos médicos

Volvió Billetera Santa Fe: qué locales de Rosario ofrecen el reintegro
La Ciudad

Volvió Billetera Santa Fe: qué locales de Rosario ofrecen el reintegro

El balance de Colectividades mostró récords y una sorpresa
La Ciudad

El balance de Colectividades mostró récords y una sorpresa

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Tras los tiros a Dylan Cantero atacaron a la hermana de Pimpi Camino

Tras los tiros a Dylan Cantero atacaron a la hermana de Pimpi Camino

Cómo empieza Newells en la tabla de promedios para la temporada 2026

Cómo empieza Newell's en la tabla de promedios para la temporada 2026

Billetera Santa Fe regresa recargada: sube topes y multiplica reintegros

Billetera Santa Fe regresa recargada: sube topes y multiplica reintegros

Detuvieron a ocho policías por un operativo falso para robar en una casa de familia

Detuvieron a ocho policías por un operativo falso para robar en una casa de familia

La expresidenta Cristina Kirchner recibió a nueve economistas en su casa

La expresidenta Cristina Kirchner recibió a nueve economistas en su casa

Ovación
Lucas Bernardi atraviesa un duro momento personal y todo Newells lo abraza
Ovación

Lucas Bernardi atraviesa un duro momento personal y todo Newell's lo abraza

Lucas Bernardi atraviesa un duro momento personal y todo Newells lo abraza

Lucas Bernardi atraviesa un duro momento personal y todo Newell's lo abraza

Central conoció el último detalle que le faltaba: el árbitro será Pablo Dóvalo

Central conoció el último detalle que le faltaba: el árbitro será Pablo Dóvalo

Central-Estudiantes: las dos bajas sensibles con las que el Pincha vendrá al Gigante

Central-Estudiantes: las dos bajas sensibles con las que el Pincha vendrá al Gigante

Policiales
Prisión preventiva para un empleado del Heca que hurtó insumos médicos
Policiales

Prisión preventiva para un empleado del Heca que hurtó insumos médicos

Ataque al Heca: imputaron a un hombre por ocultar la moto usada en la balacera

Ataque al Heca: imputaron a un hombre por ocultar la moto usada en la balacera

Detuvieron a ocho policías por un operativo falso para robar en una casa de familia

Detuvieron a ocho policías por un operativo falso para robar en una casa de familia

Ataque a Dylan Cantero: el gobierno provincial analiza reconfiguración de liderazgos

Ataque a Dylan Cantero: el gobierno provincial analiza "reconfiguración de liderazgos"

La Ciudad
Cáncer de pulmón: aumentan los casos en Santa Fe y tienen un alto nivel de mortalidad

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Cáncer de pulmón: aumentan los casos en Santa Fe y tienen un alto nivel de mortalidad

Las multas por conducir una embarcación alcoholizado llegan hasta los 4 millones de pesos

Las multas por conducir una embarcación alcoholizado llegan hasta los 4 millones de pesos

Volvió Billetera Santa Fe: qué locales de Rosario ofrecen el reintegro

Volvió Billetera Santa Fe: qué locales de Rosario ofrecen el reintegro

Preocupación en Villa G. Gálvez por el conflicto con la EPE: Somos rehenes

Preocupación en Villa G. Gálvez por el conflicto con la EPE: "Somos rehenes"

Anmat prohibió una marca de productos de limpieza y desengrasantes
Información General

Anmat prohibió una marca de productos de limpieza y desengrasantes

Cambios para el pago con débito de monotributistas y autónomos
Información General

Cambios para el pago con débito de monotributistas y autónomos

Caso Maradona: destituyen a la jueza Makintach por el escándalo del documental
Información General

Caso Maradona: destituyen a la jueza Makintach por el escándalo del documental

Van contra una senadora de LLA por supuestos vínculos con Fred Machado
Política

Van contra una senadora de LLA por supuestos vínculos con Fred Machado

Video: policías asistieron a una mujer que tuvo a su bebé dentro de un auto
LA CIUDAD

Video: policías asistieron a una mujer que tuvo a su bebé dentro de un auto

Clubes náuticos y guarderías apoyan los controles de alcoholemia para navegantes

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Clubes náuticos y guarderías apoyan los controles de alcoholemia para navegantes

El tiempo en Rosario: vuelve el calor en un martes despejado
La Ciudad

El tiempo en Rosario: vuelve el calor en un martes despejado

Fentanilo: el Colegio de Abogados y el Concejo ayudarán con las historias clínicas

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Fentanilo: el Colegio de Abogados y el Concejo ayudarán con las historias clínicas

Feriado: ¿habrá clases en las escuelas de Rosario este viernes 21 de noviembre?
La Ciudad

Feriado: ¿habrá clases en las escuelas de Rosario este viernes 21 de noviembre?

Conflicto en Villa G. Gálvez: 33 barrios podrían quedarse sin electricidad
La Ciudad

Conflicto en Villa G. Gálvez: 33 barrios podrían quedarse sin electricidad

¿Cuánto dinero piden los cuidacoches de Rosario por estacionar en la calle?
La Ciudad

¿Cuánto dinero piden los cuidacoches de Rosario por estacionar en la calle?

Santa Fe definió un aumento a estatales para compensar la inflación
La Ciudad

Santa Fe definió un aumento a estatales para compensar la inflación

Cómo empieza Newells en la tabla de promedios para la temporada 2026

Por Gustavo Conti
Ovación

Cómo empieza Newell's en la tabla de promedios para la temporada 2026

Estudiantes zafó, entró y será el rival de Central en los octavos de final del Clausura
Ovación

Estudiantes zafó, entró y será el rival de Central en los octavos de final del Clausura

Reforma laboral: las voces de rechazo dominaron un debate en el Concejo

Por Alvaro Torriglia
Economía

Reforma laboral: las voces de rechazo dominaron un debate en el Concejo

Los gremios locales alcanzaron la unidad y se viene la nueva CGT Rosario
Economía

Los gremios locales alcanzaron la unidad y se viene la nueva CGT Rosario

La deuda corporativa le pone techo al dólar pero caen bonos y acciones
Economía

La deuda corporativa le pone techo al dólar pero caen bonos y acciones

La expresidenta Cristina Kirchner recibió a nueve economistas en su casa
Política

La expresidenta Cristina Kirchner recibió a nueve economistas en su casa

Ocho detenidos en siete allanamientos en el noroeste rosarino
Policiales

Ocho detenidos en siete allanamientos en el noroeste rosarino

Finalmente, la madre de Cecilia Strzyzowski recibirá las cenizas de su hija
Policiales

Finalmente, la madre de Cecilia Strzyzowski recibirá las cenizas de su hija