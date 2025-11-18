Liga Profesional: el impensado árbitro para el choque entre Deportivo Riestra y Barracas Central

La Asociación del Fútbol Argentino designó para este cotejo por los octavos de final del Clausura al mejor árbitro en la actualidad

Dos equipos con mucha historia en el ascenso animarán uno de los cruces de los octavos de final del Clausura 2025 en la Liga Profesional

Entre este viernes y el miércoles de la próxima semana se desarrollarán los octavos de final del Clausura 2025 de la Liga Profesional . Se juega a partido único en cancha del mejor ubicado y en caso de empate habrá tiempo suplementario de 30 minutos y en caso de persistir la igualdad se definirá mediante la ejecución de penales.

Uno de los duelos con menos historia en primera división que tiene esta instancia será el que disputen el lunes desde las 17, Deportivo Riestra y Barracas Central en el estadio Guillermo Laza.

Por lo cual llama la atención que el juez que más consenso tiene en la actualidad en el fútbol argentino haya sido designado para este partido y no para otro donde intervengan equipos con más nombre en el círculo privilegiado.

La referencia es para Maximiliano Nicolás Ramírez. El juez de 39 años viene de dirigir partidos muy importantes. De hecho el fin de semana pasado estuvo en la definición del descenso entre Aldosivi 4 - San Martín de San Juan 2, y en la fecha 15 impartió justicia en el clásico que Boca venció 2 a 0 a River en la Bombonera.

Leer más: Central conoció el último detalle que le faltaba: el árbitro será Pablo Dóvalo

Un árbitro de cotejos importantes

Durante 2025, Ramírez, además de dirigir cotejos en las Eliminatorias, la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, estuvo presente en los partidos definitorios en el fútbol argentino como la final de la Supercopa Internacional 2023 que Talleres de Córdoba le ganó por penales a River, la final por el primer ascenso a primera división donde Gimnasia y Esgrima de Mendoza le ganó en los penales a Deportivo Madryn y la final de la Copa Argentina donde se consagró Independiente Rivadavia de Mendoza al vencer a Argentinos Juniors también en la definición por penales.

Los números marcan que con Ramírez ambos clubes tienen números negativo. A Barracas Central lo dirigió 8 veces (dos triunfos, un empate y cinco derrotas), mientras que Deportivo Riestra lo arbitró en seis ocasiones y nunca ganó (tres pardas y tres caídas).

image

Los árbitros de los octavos de final

Sábado 22 de noviembre

20.00 Vélez (4A) – Argentinos (5B) -ESPN Premium-

Árbitro: Andrés Merlos

Árbitro asistente 1: Diego Bonfa

Árbitro asistente 2: Walter Ferreyra

Cuarto árbitro: Bruno Amiconi

VAR: Fernando Espinoza

AVAR: Mauro Ramos Errasti

22.00 Central Córdoba (4A) – San Lorenzo (5B) -TNT Sports-

Árbitro: Nazareno Arasa

Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri

Árbitro asistente 2: Juan Del Fueyo

Cuarto árbitro: Nahuel Viñas

VAR: Lucas Novelli

AVAR: Gisela Trucco

Domingo 23 de noviembre

17.30 Rosario Central (1B) – Estudiantes (8A) -ESPN Premium-

Árbitro: Pablo Dóvalo

Árbitro asistente 1: José Castelli

Árbitro asistente 2: Agustín Méndez

Cuarto árbitro: Álvaro Carranza

VAR: Hernán Mastrángelo

AVAR: Jorge Broggi

20.00 Boca (1A) – Talleres (8B) -TNT Sports-

Árbitro: Sebastián Zunino

Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso

Árbitro asistente 2: Adrián Delbarba

Cuarto árbitro: Daniel Edgardo Zamora

VAR: Adrián Franklin

AVAR: Javier Mihura

Lunes 24 de noviembre

17.00 Deportivo Riestra (3B) – Barracas Central (6A) -TNT Sports-

Árbitro: Maximiliano Nicolás Ramírez

Árbitro asistente 1: Pablo González

Árbitro asistente 2: Pablo Acevedo

Cuarto árbitro: Ignacio Cuicchi

VAR: Héctor Paletta

AVAR: Ariel Suárez

19.15 Racing (3A) – River (6B) -ESPN Premium-

Árbitro: Facundo Tello

Árbitro asistente 1: Gabriel Chade

Árbitro asistente 2: Miguel Savorani

Cuarto árbitro: Julio Barraza

VAR: Yamil Possi

AVAR: Erik Grunmann

22.00 Unión (2A) – Gimnasia (7B) -ESPN Premium-

Árbitro: Sebastián Martinez

Árbitro asistente 1: Juan Mamani

Árbitro asistente 2: Iván Núñez

Cuarto árbitro: Brian Ferreyra

VAR: Ariel Penel

AVAR: Sebastián Habib

Miércoles 26 de noviembre

21.30 Lanús (2B) – Tigre (7A) -TNT Sports-

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti

Árbitro asistente 2: Pablo Gualtieri

Cuarto árbitro: Julián Beligoy

VAR: Fabrizio Llobet

AVAR: Maximiliano Macheroni