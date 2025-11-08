La Capital | Ovación | Newell's

Newell's derrotó a Huracán: qué le falta al rojinegro para asegurar su plaza en primera división

Newell's logró un triunfazo ante Huracán. Todavía debe esperar para asegurar la permanencia, pero dio un paso enorme.

8 de noviembre 2025 · 19:28hs
Con alma y vida. Cocoliso González remata para el 2 a 0 de Newells ante Huracán.

Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Con alma y vida. Cocoliso González remata para el 2 a 0 de Newell's ante Huracán.

Newell's ganó un partido clave ante Huracán y está muy cerca de asegurar su permanencia en la máxima categoría. ¿Qué le falta? ¿Cuándo podría respirar aliviado de que terminó el sufrimiento de lidiar con el riesgo de descenso? Ahora más que nunca depende de sí mismo.

Newell’s ya derrotó a Huracán 2 a 0 en Parque Patricios con goles de Luciano Herrera y Carlos González. Con este resultado, en el peor de los casos si pierde ante Racing en el Coloso podría jugar un desempate. Ya evitó el descenso directo.

Y en este fin de semana si dos de sus tres competidores directos: Aldosivi, San Martín SJ y Godoy Cruz, no ganan seguirá en primera, claro que para ello deberá aguardar hasta el domingo por el diagrama del fixture.

Leer más: Newell's fue puro corazón, venció 2 a 0 a Huracán y está a un paso de seguir en primera

Los dos descensos

Hay que hacer la salvedad de que hay un sólo descenso por la acumulada 2025 y otro por el promedio, donde ya está definido que entre los marplatenses y los sanjuaninos se ocupará esa plaza.

En consecuencia, lo que tiene que asegurarse Newell’s entonces es finalizar por encima en la tabla anual de por lo menos un equipo distinto al que se vaya por promedios (la puja ya quedó delimitada entre Aldosivi y San Martín de San Juan, ambos ascendidos en la última temporada).

Leer más: En apenas un minuto, Newell's pasó de salvarse dos veces a meterle el primero a Huracán

La lucha de Newell's por permanecer

Aldosivi (27 puntos): enfrenta a Banfield como visitante el domingo a las 19.20 y después juega ante San Martín SJ (L), otro adversario que pelea por el mismo objetivo.

San Martín SJ (27 puntos): juega de local ante Lanús el sábado a las 21.30 y luego ante Aldosivi (V).

Godoy Cruz (28 puntos): visita a Atlético Tucumán, también comprometido, el domingo a las 21.30 y cierra con Deportivo Riestra (L).

Talleres (30 puntos): le queda Platense (L) este sábado a las 19.15 y luego el clásico con Instituto (V).

Sarmiento (31 puntos): recibe a Instituto el domingo, a las 19.20; y luego visita a San Lorenzo.

Atlético Tucumán (31 puntos): es local de Godoy Cruz (también comprometido) el domingo 21.30; y cierra con Lanús en La Fortaleza.

Newell’s (33 puntos): le resta Racing en el Coloso.

Perderán la categoría el último de la tabla del promedio (entre Aldosivi y San Juan) y el último de la acumulada. Si es el mismo equipo, se va el penúltimo de la anual. Y en caso de empate, el descenso se define entre los equipos que comparten la posición.

La última línea del Globo daba muchas ventajas, y Herrera y Cocoliso González explotaron esas fallas con dos goles aliviadores. 

Newell's consiguió un triunfo que casi le asegura la permanencia en primera

Luciano Herrera define ante la salida de Galíndez para poner el 1 a 0 a favor de Newells ante Huracán. 

"A Newell's lo vamos a sacar adelante": el contundente mensaje de Luciano Herrera

Luciano Herrera festeja su gol, el primero de Newells.

En apenas un minuto, Newell's pasó de salvarse dos veces a meterle el primero a Huracán

Martín Luciano va al encuentro de Luciano Herrera, autor del primer gol de Newells.

Newell's fue puro corazón, venció 2 a 0 a Huracán y está a un paso de seguir en primera

Por Lucas Ameriso

