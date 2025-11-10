Renault Kardian: tecnología, diseño y financiación directa sin intermediarios

El nuevo SUV compacto de la marca francesa combina motor turbo, confort y planes de fábrica accesibles, con entrega asegurada y sin intermediarios financieros.

Con un diseño moderno , motor turbo eficiente y tecnología de última generación , el modelo ofrece una experiencia de conducción que combina potencia, seguridad y confort , sin perder el espíritu práctico y económico que distingue a la marca.

En un mercado automotor que comienza a reactivarse, Renault mantiene su apuesta por ofrecer condiciones competitivas con el lanzamiento del Kardian , su nuevo SUV compacto , una de las grandes novedades del año en el segmento.

A través del Plan Rombo , los interesados pueden ingresar hasta el 15 de noviembre con un aporte inicial de $120.000 , accediendo a financiación directa de Renault , sin intervención de bancos ni financieras.

El esquema incluye entrega asegurada en 60 días , gastos de patentamiento financiados y la posibilidad de entregar un vehículo usado de cualquier marca bajo la modalidad “ llave por llave ”.

“El Kardian está generando un nivel de consultas muy alto. Muchos clientes que pensaban que un SUV era inalcanzable descubrieron que, con el crédito de Renault, pueden asegurarse su unidad sin trámites bancarios”, explicó Matías Cardona, asesor oficial de Renault Centro (3416906550).

Un SUV con respaldo de fábrica

Con stock limitado y precios estables, el Renault Kardian se presenta como una alternativa accesible para quienes buscan ingresar al segmento SUV con respaldo de fábrica y financiación segura.