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Principio de ciclo: los ojos en Lamine Yamal, líder de una generación nueva que busca explotar

El juvenil crack de Barcelona encabeza una lista que promete un gran Mundial, como otros debutantes más “viejos”, como Luis Díaz y Erling Haaland

Gustavo Conti

Por Gustavo Conti

11 de junio 2026 · 06:10hs
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Lamine Yamal

Lamine Yamal, al que todos quieren ver en el Mundial.

Será la primera edición de un Mundial con 48 equipos y por lo tanto se supone que habría muchas más estrellas emergentes que en otras Copas del Mundo. Pero al menos a priori, no será así. No son tantas las que tendrán su debut. Y no son todas tan jóvenes tampoco, porque algunos tendrán su primera cita porque sus selecciones no clasificaron antes. Por supuesto, Lamine Yamal encabeza la lista de los que más se espera ver en cancha.

Lamine Yamal-España

Tal vez España todavía esté compitiendo cuando Lamine Yamal, la gran esperanza de su selección, cumpla 19 años. Como Lionel Messi, todo apunta a pensar que tendrá varios Mundiales festejando su cumpleaños, ya que nació el 13 de julio.

Yamal es prácticamente considerado hoy el mejor jugador del mundo, pero será su primera cita mundialista para una selección que, desde que fue campeona en 2010, nunca dejó de ser protagonista. Aunque en la última copa casi Costa Rica lo saca de los octavos de final y, en esa instancia, Marruecos lo superó por penales. Así que España está obligada a mejorar, con su joven de 18 años como bandera.

Michael Olise-Francia

El nacionalizado francés tal vez debió jugar ahora su segundo Mundial con 24 años, pero no fue citado para Qatar, donde estaba la gran mayoría de los campeones del mundo de 2018. Mal no le fue a la selección gala, que perdió el título por penales ante Argentina.

>>Leer más: Cuándo será el debut de la selección argentina ante Argelia en el Mundial 2026

Lo curioso es que el extremo es nacido en Inglaterra y de hecho no domina tan bien el idioma francés, pero desde las juveniles eligió la selección de ese país por su mamá. Y recién hace dos años juega para la mayor, luego de que se hiciera famoso por la transferencia récord de Crystal Palace al Bayern Munich.

Desiré Doué-Francia

Otro que Francia espera aprovechar al máximo, extremo como Olise, pero de solo 20 años. Lleva apenas 6 partidos en la mayor, adonde le echaron el ojo después de ser gran figura en la primera conquista de la Champions por parte del poderoso PSG.

Había emergido a la primera división en 2022, con 16 años, en el Stade Rennes y desde ahí no paró de crecer para convertirse en pieza clave de PSG desde hace dos temporadas. Otro que promete muchísimo.

Florian Wirtz-Alemania

Puede jugar de volante ofensivo o delantero. Y con 23 años jugará su primer Mundial porque cuando todo indicaba que estaría en Qatar, una inoportuna rotura de ligamentos cruzados lo sacó de la competencia en casi todo el 2022, después de haber debutado en la selección en 2021.

Ahora el jugador de Liverpool, que compró su pase en 125 millones de euros al Bayer Leverkusen, espera ser un jugador importante que lleve a Alemania a los playoffs, instancia en que increíblemente faltó en las dos últimas copas del mundo.

>>Leer más: Argentina llegará al Mundial 2026 como líder del ranking Fifa: la histórica maldición que buscará romper

Erling Haaland-Noruega

El 27 de junio de 1998, Noruega disputaba su último partido de los 3 mundiales disputados hasta la fecha (los otros, en 1938 y 1994). Y era eliminada en octavos de final por Italia, que le ganó apenas 1 a 0 con gol de Vieri. Dos años después prácticamente nacía Haaland, el 21 de julio de 2000, y recién ahora el delantero que todos querían ver en un Mundial podrá mostrar sus dotes, claro que en una selección que no será favorita. Al final el incansable goleador del City tendrá su primera vez mundialista.

Igual, Noruega puede pelear la clasificación junto a Senegal e Irak, con Francia de favorita. Si clasifica, puede ser rival de Argentina en los primeros 16avos de la historia de los mundiales.

Luis Díaz-Colombia

El extremo cafetero es uno de los grandes jugadores que tiene el mundo, pero con 29 años recién ahora disputará su primer Mundial. Y eso no solo se debe a que Colombia se quedó afuera del último Mundial, sino que en Rusia no era tenido en cuenta por José Pekerman, en vistas de que aún jugaba en su país (Junior de Barranquilla) y había varios pesos pesado en su puesto como Carlos Bacca, Radamel Falcao y Juan Guillermo Cuadrado.

>>Leer más: Ceremonia de apertura del Mundial 2026: cómo será el show inaugural

Compañero del francés Olise, fue clave en la última edición de la Champions con el Bayern Munich y están depositadas en él todas las esperanzas del país, luego de haber obtenido la Copa América 2021 y quedarse en la puerta en la última de 2024.

Victor Gyökeres-Suecia

Otro que, como Luis Díaz y Haaland, no jugó más mundiales porque su selección no clasificó. Este goleador que supo arrasar en Sporting de Lisboa, llega a la cita americana con 28 años recién cumplidos y, aunque su presente en el Arsenal no es el esperado, sí rindió mucho en Suecia.

De hecho, fue el héroe de la clasificación, al meter el tercer gol agónico en el repechaje europeo, dejando afuera a Polonia al vencerlo por 3 a 2. En la llave anterior, hizo los tres goles de la victoria ante Ucrania por 3 a 1. De esta manera, tras su ausencia en Qatar, Suecia retorna al Mundial.

En el último, en Rusia 2018, Suecia llegó a cuartos de final, donde fue eliminado por Inglaterra, que le ganó 2 a 0. Por entonces, el centrodelantero recién llegaba al Brighton & Hove Albion de Inglaterra y debutaría después de la Copa del Mundo.

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